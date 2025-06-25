Футболисты «Карабаха» посетили Нагорный Карабах и город Агдам – его формально представляет клуб. В Карабахском университете перед игроками выступили студенты факультета искусств

Футболисты «Карабаха» посетили территорию Карабаха.

Игроки «Карабаха», главный тренер команды Гурбан Гурбанов и представители руководства клуба начали поездку с посещения города Шуша, где провели встречу с местными жителями.

Затем команда приехала в Ханкенди, где посетила Карабахский университет. Ректор вуза Шахин Байрамов приветствовал членов команды и рассказал им о деятельности университета, перед гостями выступили студенты факультета искусств. Отметив достижения «Карабаха», Байрамов пожелал команде успехов в предстоящих матчах, а клуб преподнес университету мяч и футболку с автографами.

Также футболисты ознакомились со строительными работами, проводимыми в городе.

После этого команда приехала в Агдам – город, который «Карабах» формально представляет. Агдам не контролировался Азербайджаном до 2020 года.

Последней остановкой «Карабаха» стал город Физули, где команда встретилась с местными жителями и посетила школу номер 1 имени Мирзы Улугбека.

До сентября 2023 года Нагорный Карабах находился под контролем непризнанной Республики Арцах. По итогам боевых действий территория вернулась под контроль Азербайджана.