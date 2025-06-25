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Футболисты «Карабаха» посетили Нагорный Карабах и город Агдам – его формально представляет клуб. В Карабахском университете перед игроками выступили студенты факультета искусств

Футболисты «Карабаха» посетили территорию Карабаха.

Игроки «Карабаха», главный тренер команды Гурбан Гурбанов и представители руководства клуба начали поездку с посещения города Шуша, где провели встречу с местными жителями.

Затем команда приехала в Ханкенди, где посетила Карабахский университет. Ректор вуза Шахин Байрамов приветствовал членов команды и рассказал им о деятельности университета, перед гостями выступили студенты факультета искусств. Отметив достижения «Карабаха», Байрамов пожелал команде успехов в предстоящих матчах, а клуб преподнес университету мяч и футболку с автографами.

Также футболисты ознакомились со строительными работами, проводимыми в городе.

После этого команда приехала в Агдам – город, который «Карабах» формально представляет. Агдам не контролировался Азербайджаном до 2020 года.

Последней остановкой «Карабаха» стал город Физули, где команда встретилась с местными жителями и посетила школу номер 1 имени Мирзы Улугбека.

До сентября 2023 года Нагорный Карабах находился под контролем непризнанной Республики Арцах. По итогам боевых действий территория вернулась под контроль Азербайджана.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?1441 голос
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Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Азертадж»
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logoвысшая лига Азербайджан
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