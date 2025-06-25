Обухов о Заболотном в «Спартаке»: «Антон идеально подходит, после ухода Соболева не хватало высокого форварда. Красно-белые ничем не рискуют – он свободный агент»

Владимир Обухов отреагировал на возможный переход Антона Заболотного в «Спартак».

«Как я понял, «Спартак » ищет нападающего, похожего на Соболева. Заболотный идеально подходит. После ухода Александра «Спартак» на последних минутах оказывал давление, но в штрафной не хватало высокого нападающего. У «Спартака» не будет проблем в этом компоненте, если Антон присоединится к команде, это идеальная кандидатура.

Красно-белые ничем не рискуют, Заболотный является свободным агентом. Посмотрим, как он вольется в тренировочный процесс «Спартака», – сказал бывший форвард красно-белых Обухов .

В сезоне-2024/25 Заболотный провел за «Химки » 31 матч, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок может подписать контракт со «Спартаком» на год с возможностью продления еще на два. Напомним, форвард стал свободным агентом после того, как «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.