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  • Обухов о Заболотном в «Спартаке»: «Антон идеально подходит, после ухода Соболева не хватало высокого форварда. Красно-белые ничем не рискуют – он свободный агент»
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Обухов о Заболотном в «Спартаке»: «Антон идеально подходит, после ухода Соболева не хватало высокого форварда. Красно-белые ничем не рискуют – он свободный агент»

Владимир Обухов отреагировал на возможный переход Антона Заболотного в «Спартак».

«Как я понял, «Спартак» ищет нападающего, похожего на Соболева. Заболотный идеально подходит. После ухода Александра «Спартак» на последних минутах оказывал давление, но в штрафной не хватало высокого нападающего. У «Спартака» не будет проблем в этом компоненте, если Антон присоединится к команде, это идеальная кандидатура.

Красно-белые ничем не рискуют, Заболотный является свободным агентом. Посмотрим, как он вольется в тренировочный процесс «Спартака», – сказал бывший форвард красно-белых Обухов.

В сезоне-2024/25 Заболотный провел за «Химки» 31 матч, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок может подписать контракт со «Спартаком» на год с возможностью продления еще на два. Напомним, форвард стал свободным агентом после того, как «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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logoАнтон Заболотный
возможные трансферы
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