Уоддл о Кейне: «Сейчас он не думает об АПЛ и рекорде, Харри будет забивать в «Баварии» в 37-38 лет. Левандовски показал, что такие игроки интересны топ-клубам в любом возрасте»

Крис Уоддл считает, что Харри Кейн пока не заинтересован в возвращении в АПЛ.

– Вернется ли Харри Кейн и станет ли он лучшим бомбардиром всех времен в Премьер-лиге?

– Харри Кейн никогда не полагался на скорость, он полагался на мозг, технику и движение. Он очень хорош в том, что он делает, и его голевые показатели феноменальны.

Если он хочет вернуться и стать лучшим бомбардиром всех времен в Премьер-лиге, этого нельзя исключать, но я все равно думаю, что он будет получать шансы и забивать в «Баварии», когда ему будет 37 или 38 лет.

Я не думаю, что мы увидим, как «Бавария » продает Харри Кейна в следующем сезоне. Я полагаю, они будут рады оставить Кейна на следующие три или четыре сезона. Левандовски был там до 33 лет, забивая голы. Теперь, глядя на него в «Барселоне», они, вероятно, думают, что он ушел слишком рано.

Я думаю, что все будет зависеть от Харри Кейна, хочет ли он вернуться в «Тоттенхэм » или обратно в Англию, или он хочет закончить карьеру за границей?

Даже если «Бавария» не хочет его, Левандовски показал, что вы по-прежнему интересны топ-клубам в любом возрасте. Обладая физической формой и знаниями, вы можете получить заманчивые предложения.

Для Харри Кейна и «шпор» было бы здорово, если бы он вернулся и установил рекорд, но сейчас он не будет думать об этом. Он будет думать о том, чтобы хорошо начать сезон и продлить свой контракт. Независимо от того, думает ли он в глубине души об игре в другой лиге, как Левандовски, или нет, у него не будет недостатка в вариантах, – сказал экс-игрок сборной Англии.

Напомним, рекорд по голам в АПЛ принадлежит Алану Ширеру , забившему 260 мячей. На счету Кейна 213 голов.