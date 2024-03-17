Индиан-Уэллс (ATP). 1/2 финала. Медведев играет с Полом, Алькарас победил Синнера

Теги результаты ATP BNP Paribas Open Томми Пол Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев борется с Томми Полом в полуфинале в Индиан-Уэллс.

Сетка турнира здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 17 марта 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 495 555 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания) Янник Синнер (Италия)
1:6|6:3|6:2
Дата проведения
16 марта, 23.40
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Даниил Медведев (Россия)
6:1|6:7
Дата проведения
17 марта, 05.10
Онлайн матча

 

415 комментариев
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Удачи Алькарасу, от Синнера уже подташнивает
+29
-12
+17
Синнер нервничает перед девушкой сильнее, чем перед Алькарасом...
+20
-3
+17
А сегодня рано вставать. К 12ти на выборы.
+22
-6
+16
Ответ pegucka7
Карлос вообще на девушку ноль внимания. :)
Испанская база)
+12
-2
+10
Ответ Антон Тимофеев
При всей моей любви к Даниилу, подозреваю, что причина все же не в нем, а в Поле)) Американцы хотят вечером поболеть за своего)) А может как-то связано с расписанием четвертьфиналов.
Да конечно с расписанием. Карась и Синнёр свои ч/ф играли раньше, 1м запуском, а Даня и Пол 2м. Вот и сегодня играют в таком же порядке.
(только тсссс, никому. это секрет))))
+10
-1
+9
Какой брейк делает Карлос… еще и уронил Синнера! Такой важный брейк, а даже не обрадовался, никаких бамосов, а пошел к Синнеру и спросил как он! 👍
+9
-1
+8
Все в руках Дани ! Верим , Даниил!!!
+16
-9
+7
Ответ sedric
Джокович в финале итогового нам это просто как на учебнике расписал.
Джокер вообще одна большая библиотека учебников
+8
-1
+7
Ответ grishay10@mail.ru
Комментарий удален пользователем
А когда начнется следующий?
+7
-1
+6
Какой-то мастерс-вендетта у Карлоса - со всеми поквитался. Остался только Мед
+8
-2
+6
С Прощённым воскресеньем, православные!😁
Дане победы конечно же в турнире и блинов сегодня
Разных
с икрой и сгущеным молоком 😁
+6
0
+6
Ничо такая болл-герл рядом с Синнером устроилась под зонтом, симпатичная.)
+8
-2
+6
Показали инфографику.
У 🐻 качество форхенда по турниру почти такое же, как у Алькараса - 3 место, а бэкхенд на 5-м месте и хуже, чем у Томми Пола. Забавно.
+7
-1
+6
Притоплю за Карлоса, доминаторы нам не нужны)
+7
-2
+5
Ответ Aelcrown
что после 4-0 началось то
Да ты сглазил поди, 3-й сет на изи заберет и все такое, у Карася реванш возьмет.
+5
0
+5
У Янника, похоже, травма, но с его историей симуляций никто в нее не верит, включая собственных тренеров
+7
-2
+5
ну давай слей сет с 4-0)
+5
0
+5
Ответ S.Graf
И да, о главном: "будущее тенниса" в полном составе на разогреве у Великого Медведа. это надо чётко понимать такида))))
При всей моей любви к Даниилу, подозреваю, что причина все же не в нем, а в Поле)) Американцы хотят вечером поболеть за своего)) А может как-то связано с расписанием четвертьфиналов.
+5
0
+5
И да, о главном: "будущее тенниса" в полном составе на разогреве у Великого Медведа.
это надо чётко понимать
такида))))
+10
-5
+5
2 брейка было, 2
Очко переходит в зал зрителям
+4
0
+4
Ответ S.Graf
Да конечно с расписанием. Карась и Синнёр свои ч/ф играли раньше, 1м запуском, а Даня и Пол 2м. Вот и сегодня играют в таком же порядке. (только тсссс, никому. это секрет))))
Никому не расскажу))
+4
0
+4
Решили отзеркалить первый сет?
+4
0
+4
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Синнер нервничает перед девушкой сильнее, чем перед Алькарасом...
Карлос вообще на девушку ноль внимания. :)
+8
-4
+4
Розыгрыш, который Медведев выиграл при счете 3-2 на тае может быть и ключевым в этом матче, смотрим дальше.
+4
0
+4
Тащи Алькарас! твой день настал
+8
-4
+4
Бедный Вегетарианец. Он только нашёл себе нового доминатора ))
+4
-1
+3
Все по делу. Пол обостряет постоянно, Даня играет более пассивно, к тому же ошибок море.
+3
0
+3
Где-то я сегодня такое уже видел.
Ну, пусть повторяется, раз такое дело
+4
-1
+3
НУ КАК ТЫ СВОЮ ПОДАЧУ ОТДАЕШЬ ,должно было быть уже давно 6-2 какие 5-4
+3
0
+3
что после 4-0 началось то
+3
0
+3
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