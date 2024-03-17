Индиан-Уэллс (ATP). 1/2 финала. Медведев играет с Полом, Алькарас победил Синнера

Даниил Медведев борется с Томми Полом в полуфинале в Индиан-Уэллс.

Сетка турнира здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 17 марта 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 495 555 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал