Индиан-Уэллс (ATP). 1/2 финала. Медведев играет с Полом, Алькарас победил Синнера
Даниил Медведев борется с Томми Полом в полуфинале в Индиан-Уэллс.
Сетка турнира здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 17 марта 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 495 555 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 16 марта, 23.40
- Дата проведения
- 17 марта, 05.10
(только тсссс, никому. это секрет))))
Дане победы конечно же в турнире и блинов сегодня
Разных
с икрой и сгущеным молоком 😁
У 🐻 качество форхенда по турниру почти такое же, как у Алькараса - 3 место, а бэкхенд на 5-м месте и хуже, чем у Томми Пола. Забавно.
это надо чётко понимать
такида))))
Очко переходит в зал зрителям
Ну, пусть повторяется, раз такое дело