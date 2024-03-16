Клэбо одержал 6-ю победу подряд на Кубке мира. Он выиграл 11 из 14 последних личных гонок

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал шестую победу подряд на Кубке мира.

Сегодня Клэбо стал первым в классической «разделке» на 10 км на этапе в Фалуне. Таким образом, в марте он не проиграл ни одного личного старта – на его счету золото в трех спринтах и трех дистанционных гонках.

Начиная с 27 января спортсмен в целом провел 14 личных гонок и выиграл 11 из них.

Российские лыжники на данный момент не допускаются к участию в Кубке мира.

Александр Большунов одержал 22-ю победу подряд. Он выиграл все гонки сезона