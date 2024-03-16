Клэбо одержал 6-ю победу подряд на Кубке мира. Он выиграл 11 из 14 последних личных гонок

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал шестую победу подряд на Кубке мира.

Сегодня Клэбо стал первым в классической «разделке» на 10 км на этапе в Фалуне. Таким образом, в марте он не проиграл ни одного личного старта – на его счету золото в трех спринтах и трех дистанционных гонках.

Начиная с 27 января спортсмен в целом провел 14 личных гонок и выиграл 11 из них.

Российские лыжники на данный момент не допускаются к участию в Кубке мира.

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14 комментариев
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Уверен, что Клеба это сделал, потому что он нас боится и нам завидует. Он так быстро бежит из-за своей русофобии. И чтобы нас дискредитировать. Не выйдет, господа! Руки у вас коротки!
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С победой чемпион! Ты лучший 👍.
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Клэбо есть Клэбо!
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Клэбо за два последних сезона только одну классическую разделку проиграл.
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Если бы бегали наши то он бы вообще ни в одной не выиграл, кроме своих пососных спринтов
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Харальд таки выиграл БХГ.. поздравляю! одна гонка, где максимум 130 очков (включая бонусные), а отрыв 143..
вообще, хороший и справдливый сезон - когда победитель ТдС берет большой хрусталь в конце сезона..
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блин, я бы с удовольствием посмотрел, но с нашим ТВ...
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Ответ Dikki Shelton
С победой чемпион! Ты лучший 👍.
А ваши там как выступают?
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Ответ Dikki Shelton
С победой чемпион! Ты лучший 👍.
он безусловно лучший.. но заболел не вовремя..
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Ответ pan_admiral
Если бы бегали наши то он бы вообще ни в одной не выиграл, кроме своих пососных спринтов
д......, одно слово...
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