Клэбо одержал 6-ю победу подряд на Кубке мира. Он выиграл 11 из 14 последних личных гонок
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал шестую победу подряд на Кубке мира.
Сегодня Клэбо стал первым в классической «разделке» на 10 км на этапе в Фалуне. Таким образом, в марте он не проиграл ни одного личного старта – на его счету золото в трех спринтах и трех дистанционных гонках.
Начиная с 27 января спортсмен в целом провел 14 личных гонок и выиграл 11 из них.
Российские лыжники на данный момент не допускаются к участию в Кубке мира.
Александр Большунов одержал 22-ю победу подряд. Он выиграл все гонки сезона
вообще, хороший и справдливый сезон - когда победитель ТдС берет большой хрусталь в конце сезона..