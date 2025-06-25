Евро-2025 (U21). 1/2 финала. Англия сыграет с Нидерландами, Германия против Франции
В Словакии проходят матчи 1/2 финала молодежного чемпионата Европы-2025.
Англия сыграет с Нидерландами, Германия – с Францией.
1/2 финала
Чемпионат Европы U-21. Полуфинал
25 июня 16:00, Национальный стадион
Не начался
Чемпионат Европы U-21. Полуфинал
25 июня 19:00, Košická futbalová aréna
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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