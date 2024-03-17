Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 53 шайбы
Александр Овечкин забил 841-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:1).
Во втором периоде форвард «Кэпиталс» поразил ворота соперника с пятачка. Гол в итоге стал победным в матче.
На счету 38-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 63 играх в текущем сезоне. За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1535 (841+694) баллов в 1410 матчах.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 841 ( 1410 матчей ) - 0, 596 за игру.
- 841-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -582(8-й), Стэмкос-542(15-й), Малкин-490(24-й),
-638-я игра с заброшенными шайбами(1-й,догнал Гретцки, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-470
-127-я победная(2-й, 1-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)преследователь: Картер-92(16-й) Кросби-90(23-й) Стэмкос –85(29-й, Малкин-83(34-й),
-428-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-271)
-279-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос –
192(23-й)
-529-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-408(16-й)
-913-я в РС и КС, Ови 841+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -653(22-й), Стэмкос-587(34-й),
-366-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-282(15-й)
-135-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-118(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-111-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-104( 17-й)
-61-я после 37 лет(27-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-79(14-й)
-19-я в возрасте 38 лет(21-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-52
-185-я шайба в субботу в 318 играх(11-й, 10-й Лемье -186,9-й М. Ришар-187, 1-й Ягр-216 в 445 играх,) преследователь – Кросби-150 в 309 играх(23-й) рекорды у Ови состоялись в понедельник-78 шайб и во вторник- 151 шайба. Суббота самый урожайный день для Ови из 19 шайб в этом сезоне, 7 пришлось на субботу
-6575-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4026(24-й), Кэйн-4021(25-й),
-7212-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4563(21-й)
-3591-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3826,1-й Кэл Клаттербак-3980
-4220-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4329, 2-й Мартин -4299)
-1535-е очко в РС, 841+694 (14-й, 13-й Торнтон-1539, 12-й Кросби -1568, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1279(38-й)
-1535-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1568, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1279(16-й)
-1676-е очко в РС и КС, 913+763, (15-й, 14-й Рекки-1680,10-й Кросби-1769, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1459(31-й)
-16-я шайба и 27-е очко в 26-й игре с Ванкувером в РС, 99-й бросок в створ
- Кэйси ДеСмит стал 60-м вратарем лиги пропустившим от Ови 5 и более шайб,( в его воротах побывали: 619, 707, 812, 822-я и 841-я шайбы Ови) в 7 играх при 24 бросках в створ
-1-й праймери Коннора Макмайкла на Ови,
До открытия «Клуба-900» - 59 шайб!
10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 69 25 + 40 65
11 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 75 14 + 49 63
12 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 78 16 + 43 59
13 Ray Whitney 1972 F 2010‑11 75 17 + 40 57
14 Ray Bourque 1960 D 1998‑99 81 10 + 47 57
15 Alex Delvecchio 1932 F 1970‑71 77 21 + 34 55
16 Stan Mikita 1940 F 1978‑79 65 19 + 36 55
17 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 65 27 + 27 54
18 Mark Messier 1961 F 1999‑00 66 17 + 37 54
19 Steve Yzerman 1965 F 2003‑04 75 18 + 33 51
20 Rod Brind’Amour 1970 F 2008‑09 80 16 + 35 51
21 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 63 19 + 31 50
22 Don Marshall 1932 F 1970‑71 62 20 + 29 49
23 Jean Beliveau 1931 F 1969‑70 63 19 + 30 49
24 Scott Young 1967 F 2005‑06 79 18 + 31 49
25 Bill Guerin 1970 F 2008‑09 78 21 + 27 48
26 Patrick Marleau 1979 F 2017‑18 82 27 + 20 47
27 Jarome Iginla 1977 F 2015‑16 82 22 + 25 47
2 Brent Burns D 2023‑24 10 + 25 35
3 Corey Perry F 2023‑24 9 + 7 16
4 Ryan Suter D 2023‑24 2 + 13 15
5 Jeff Carter F 2023‑24 9 + 3 12
6 Alex Goligoski D 2023‑24 0 + 9 9
7 Pierre-Edouard Bellemare F 2023‑24 4 + 2 6
действующие игроки в 38 лет:
1 Joe Pavelski F 2022‑23 28 + 49 77
2 Zach Parise F 2022‑23 21 + 31 52
3 Alexander Ovechkin F 2023‑24 19 + 31 50
4 Eric Staal F 2022‑23 14 + 27 41
5 Corey Perry F 2023‑24 9 + 15 24
6 Brent Burns D 2023‑24 10 + 13 23
7 Mark Giordano D 2021‑22 8 + 13 21
8 Jeff Carter F 2023‑24 9 + 7 16
9 Ryan Suter D 2023‑24 2 + 9 11
10 Pierre-Edouard Bellemare F 2023‑24 4 + 3 7
11 Alex Goligoski D 2023‑24 0 + 2 2
12 Marc-Andre Fleury G 2022‑23 0 + 1 1
Brent Burns 1985 D 2023‑24 67 10
Corey Perry 1985 F 2023‑24 36 9
Jeff Carter 1985 F 2023‑24 60 9
Pierre-Edouard Bellemare 1985 F 2023‑24 33 4
Ryan Suter 1985 D 2023‑24 69 2
Alex Goligoski 1985 D 2023‑24 30 0
15 Dean Prentice 1932 F 1970‑71 21
16 Alex Delvecchio 1932 F 1970‑71 21
17 Bill Guerin 1970 F 2008‑09 21
18 Dave Andreychuk 1963 F 2001‑02 21
19 Zach Parise 1984 F 2022‑23 21
20 Don Marshall 1932 F 1970‑71 20
21 Maurice Richard 1921 F 1959‑60 19
22 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 19
23 Jean Beliveau 1931 F 1969‑70 19
24 Stan Mikita 1940 F 1978‑79 19
25 Robert Lang 1970 F 2008‑09 18
26 Steve Yzerman 1965 F 2003‑04 18
27 Gerry Ehman 1932 F 1970‑71 18
28 Scott Young 1967 F 2005‑06 18
1 Joe Pavelski 39 F 24 + 34 58
2 Alexander Ovechkin 38 F 18 + 31 49
3 Brent Burns 38 D 10 + 25 35
4 Corey Perry 38 F 9 + 7 16
5 Ryan Suter 38 D 2 + 13 15
6 Jeff Carter 38 F 9 + 3 12
7 Alex Goligoski 38 D 0 + 9 9
8 Mark Giordano 40 D 1 + 6 7
9 Zach Parise 39 F 4 + 3 7
10 Pierre-Edouard Bellemare 38 F 4 + 2 6
11 Marc-Andre Fleury 39 G 0 + 1 1
Осталось 53 шайбы и 180 игр по контракту.
Нужно забрасывать 0,294 шайбы за матч. Овечкин идёт на рекорд приемлемым темпом.