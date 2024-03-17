Овечкин забил 841-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 53 шайбы

Александр Овечкин забил 841-й гол в НХЛ.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (2:1).

Во втором периоде форвард «Кэпиталс» поразил ворота соперника с пятачка. Гол в итоге стал победным в матче.

На счету 38-летнего россиянина стало 50 (19+31) очков в 63 играх в текущем сезоне. За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1535 (841+694) баллов в 1410 матчах.

занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории , уступая лишь (894 гола в 1487 играх).