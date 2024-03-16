Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Гульберг, Нисканен, Ниенге и Масгрэйв выступят в классической «разделке» на 10 км

16 марта на Кубке мира по лыжам в Фалуне мужчины пробегут «разделку» на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

18. Ришар Жув (Франция)

42. Вильям Поромаа (Швеция)

44. Фридрих Мох (Германия)

46. Ииво Нисканен (Финляндия)

48. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

50. Федерико Пеллегрино (Италия)

52. Уго Лапалю (Франция)

54. Мика Фермойлен (Австрия)

56. Харальд Остберг Амундсен (Норвегия)

60. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

62. Пол Гульберг (Норвегия)

64. Эрик Валнес (Норвегия)

70. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Полный старт-лист – на сайте FIS.

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне