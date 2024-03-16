Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Гульберг, Нисканен, Ниенге и Масгрэйв выступят в классической «разделке» на 10 км

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16 марта на Кубке мира по лыжам в Фалуне мужчины пробегут «разделку» на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

18. Ришар Жув (Франция)

42. Вильям Поромаа (Швеция)

44. Фридрих Мох (Германия)

46. Ииво Нисканен (Финляндия)

48. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

50. Федерико Пеллегрино (Италия)

52. Уго Лапалю (Франция)

54. Мика Фермойлен (Австрия)

56. Харальд Остберг Амундсен (Норвегия)

60. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

62. Пол Гульберг (Норвегия)

64. Эрик Валнес (Норвегия)

70. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Полный старт-лист – на сайте FIS.

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне

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40 комментариев
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Ответ Вовщик
Отвалился Мюльбак, жаль(
Теперь швейцарца везут, под 68 номером )
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Ответ Bijelo Dugme
Будет ли дубль Нисканенов?
без шансов
+2
0
+2
Ответ Спирт Этиловый
Трансляции нет?
https://olympteka.ru/sport/skiing/news/15847.html
+1
0
+1
Ответ закрыт по беспределу
Король спринта продолжит победную серию
Сегодня его обыграет Нисканен, который настроен на свою первую победу в сезоне. Трасса заснеженная и подходит под него. Еще для него стимул, то что его сестра победила сегодня.
+2
-1
+1
Ответ иг1171
Разделка абсолютно несмотрибельна по телеку, по сравнению с тем же масс-старотом. Открываешь сайт, ставишь отметки - и смотришь на цифры. Вот и вся гонка.
Масс-старт конечно офигенно "смотрибелен", когда едет толпа всю гонку и весь движ только на финише.
+3
-2
+1
Мюльбак бежит 69м 30 сёк перед Клебо. Если усидит высоко будет.
+3
-2
+1
Ответ иг1171
В масстарте ты смотришь всю гонку - состязание людей а не цифр.
А в разделке ты смотришь на состязание не людей что ли?
+1
0
+1
Против лома, нет приема…
+2
-1
+1
Отвалился Мюльбак, жаль(
+2
-1
+1
Клэбо так может высоко привезти Мюльбака )
+1
0
+1
Мюльбак грозится подиумом
+2
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+1
Что-то Поромаа совсем плох, идёт ниже многих средних сокомандников
+1
0
+1
Ответ Виктор Никитин
без шансов
уже да, увы
+1
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+1
Ответ Лизавета Анна -Мария
Сегодня нет😨
я смотрю
+1
-1
0
Ответ Запах Свободы
а где смотреть-то?
ниже скинул ссылку
0
0
0
Ответ иг1171
Разделка абсолютно несмотрибельна по телеку, по сравнению с тем же масс-старотом. Открываешь сайт, ставишь отметки - и смотришь на цифры. Вот и вся гонка.
а где смотреть-то?
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Мюльбак очень неплохо в итоге. В 20-ке и третий из шведов с минимальным отставанием. Да ещё и опыт работы за Клэбо получил.
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Ответ Steady tjk
Сегодня его обыграет Нисканен, который настроен на свою первую победу в сезоне. Трасса заснеженная и подходит под него. Еще для него стимул, то что его сестра победила сегодня.
Нисканен тяжеловат для сильно заснеженных трасс
+1
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Ответ gerr_max
Клэбо выиграет как обычно.
Нисканен обыграет его.
+1
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Розовощекому больше не накапывать)
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У Клэбо время ровно 26 минут.
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Внук просто летает под конец сезона. Финн уже не тот.
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20 сек. за 900м.до финиша, с победителем все ясно. Ну , и Ииво не особо расстроится.
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ого Амудсен сразу +10 на 1.4 км
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Будет ли дубль Нисканенов?
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Трансляции нет?
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