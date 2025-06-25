Меленстен о Бруну в «Реале»: «Он семейный человек и не захотел переезжать в Саудовскую Аравию. С «Мадридом» была бы другая история. Все хотят играть на высоком уровне и выигрывать большие трофеи»

Рене Меленстен считает, что Бруну Фернандеш задумался бы о трансфере в «Реал».

«Бруну Фернандеш – семейный человек, и, возможно, он не хотел бы переезжать так далеко в Саудовскую Аравию. А если бы в дверь постучался «Реал Мадрид »? Я думаю, это была бы другая история. Было бы интересно посмотреть, захочет ли он уйти. Все футболисты хотят играть на самом высоком уровне и выигрывать самые большие трофеи.

У «Реала» отличная команда на следующий сезон, и я думаю, что он бы сыграл в ней идеальную роль. Конечно, можно поехать в Саудовскую Аравию и заработать существенные деньги, но я полагаю, что семейные ценности удержали его от этого шага», – сказал бывший член тренерского штаба «МЮ».

Напомним, этим летом 30-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед » отказался от перехода в «Аль-Хилаль ».