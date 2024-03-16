У Панарина 90 очков после гола и ассиста в игре с «Питтсбургом». Среди россиян лишь у Кучерова больше

Теги Питтсбург Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Микко Рантанен Адам Фокс Хоккей

Артемий Панарин отметился голом в игре с «Питтсбургом».

Нападающий «Рейнджерс» отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, сделав счет 3:2.

Также в начале встречи 32-летний игрок ассистировал Адаму Фоксу.

Теперь у Панарина 90 (37+53) очков за 67 игр в текущем сезоне. Среди россиян больше набрал только Никита Кучеров – 112 (39+73). В целом на данный момент Артемий делит в списке бомбардиров пятое место с Микко Рантаненом.

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11 комментариев
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Круто если двое россиян сотню выбьют
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По статистике будет лучший сезон Артемия, надеюсь сотню в этом сезоне выбьет. Удачи!
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2 наших топа прямо здесь и сейчас! АРТЕМИЙ давай 100 выбивай!
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Молодец, Хлебушек!
Очень бы хотелось чтобы ты набрал 100+ очков в этом сезоне.
Как же ты поздновато приехал в НХЛ.
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Ответ Odcarik7689
Круто если двое россиян сотню выбьют
Да, круто! Вот только Панарин и Кучеров уже далеко не юноши, а тех, кто после них набирать сотни в НХЛ будет что-то даже на горизонте не видно..
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Даешь по пять очков за этот матч !!! Верим и надеемся !! Ждём обновления рекорда
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Какой же он всё-таки потрясающий.
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конечно, полтинник всегда хочется, но это будет трудно - так что и 40+ будет отличным результатом!
100 будет точно разменян!
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Что за Панарин этот Артемий!
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У него уже 92 очка. Сегодня 2+2 🔥🔥
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Ответ Иван Иванов
Да, круто! Вот только Панарин и Кучеров уже далеко не юноши, а тех, кто после них набирать сотни в НХЛ будет что-то даже на горизонте не видно..
Капризов, например.
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