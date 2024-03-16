У Панарина 90 очков после гола и ассиста в игре с «Питтсбургом». Среди россиян лишь у Кучерова больше
Артемий Панарин отметился голом в игре с «Питтсбургом».
Нападающий «Рейнджерс» отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, сделав счет 3:2.
Также в начале встречи 32-летний игрок ассистировал Адаму Фоксу.
Теперь у Панарина 90 (37+53) очков за 67 игр в текущем сезоне. Среди россиян больше набрал только Никита Кучеров – 112 (39+73). В целом на данный момент Артемий делит в списке бомбардиров пятое место с Микко Рантаненом.
Очень бы хотелось чтобы ты набрал 100+ очков в этом сезоне.
Как же ты поздновато приехал в НХЛ.
100 будет точно разменян!