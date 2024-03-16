У Панарина 90 очков после гола и ассиста в игре с «Питтсбургом». Среди россиян лишь у Кучерова больше

Артемий Панарин отметился голом в игре с «Питтсбургом».

Нападающий « » отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата , сделав счет 3:2.

Также в начале встречи 32-летний игрок ассистировал .

Теперь у Панарина 90 (37+53) очков за 67 игр в текущем сезоне. Среди россиян больше набрал только – 112 (39+73). В целом на данный момент делит в списке бомбардиров пятое место с Микко Рантаненом.