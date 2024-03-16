Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует 1-м, Джакомель – 2-м, Тарьей Бо – 3-м, Жаклен – 4-м, Самуэльссон – 6-м, Фийон-Майе – 17-м
В ночь на 17 марта на Кубке мира по биатлону в Кэнморе пройдет мужской пасьют.
9-й этап
Кэнмор, Канада
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 0:10 по московскому времени (17 марта), прямая трансляция – Okko.
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе
- Дата проведения
- 17 марта, 00.10
Да тут просто бессмысленно что-то желать... :)