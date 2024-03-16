Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует 1-м, Джакомель – 2-м, Тарьей Бо – 3-м, Жаклен – 4-м, Самуэльссон – 6-м, Фийон-Майе – 17-м

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В ночь на 17 марта на Кубке мира по биатлону в Кэнморе пройдет мужской пасьют.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 0:10 по московскому времени (17 марта), прямая трансляцияOkko.

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения
17 марта, 00.10
Онлайн гонки

Этап 9, Кэнмор, Канада. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Томмазо Джакомель
3  Тарьей Бо
4  Эмильен Жаклен
5  Йохан-Олав Ботн
6  Себастьян Самуэльссон
7  Эрик Перро
8  Йоханнес Кюн
9  Данило Ритмюллер
10  Дмитрий Пидручный
11  Йоханнес Дале-Шевдал
12  Филипп Наврат
13  Лукас Хофер
14  Йеспер Нелин
15  Теро Сеппяля
16  Юстус Штрелов
17  Кентен Фийон-Майе
18  Роман Реес
19  Ветле Шостад Кристиансен
20  Филипп Хорн
21  Яков Фак
22  Андрей Расторгуев
23  Бенедикт Долль
24  Элия Дзени
25  Жереми Финелло
26  Ловро Планко
27  Вебьорн Сорум
28   Кэмпбелл Райт
29  Симон Эдер
30  Отто Инвениус
31  Эндре Стремсхайм
32  Владислав Киреев
33  Михал Крчмарж
34  Александр Мухин
35  Фабьен Клод
36  Джейк Браун
37  Якуб Штвртецки
38  Виктор Брандт
39  Йонаш Маречек
40  Давид Коматц
41  Адам Раннелс
42  Антон Иварссон
43  Дидье Бьона
44  Ян Гунька
45  Георг Мариан Колтеа
46  Пеппе Фемлинг
47  Стурла Хольм Лагрейд
48  Доминик Унтервегер
49  Себастьян Штальдер
50  Артем Прима
51  Мартин Понсилуома
52  Витаутас Строля
53  Патрик Браунхофер
54  Дмитрий Шамаев
55  Флоран Клод
56  Витеслав Хорниг
57  Рене Захна
58  Закари Коннелли
59  Йоша Буркхальтер
60  Тимофей Лапшин

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18 комментариев
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Удачи и победы Йоханнесу Бо ✊😎
+6
-4
+2
в ночное не пойду. с утреца под кофе)
+3
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+2
Ответ Максим Пестов
Тут победа Йохе не так и нужна. Но с таким отрывом и лыжной формой прекрасной нужно забирать гонку
победа всегда нужна. ему надо штурмовать сотку.)
+5
-3
+2
Тут победа Йохе не так и нужна. Но с таким отрывом и лыжной формой прекрасной нужно забирать гонку
+3
-2
+1
Ответ Элси Ринген
Я лично не желаю ни победы Йоханнеса Бё, ни непобеды Йоханнеса Бё. Да тут просто бессмысленно что-то желать... :)
ДА ТРУДНО НЕ СОГЛАСИТЬСЯ. НО ЕТО ГОВОРИТ О ВЕЛИЧИИ ЕТОГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО БИАТЛОНИСТА. КАК БЫ МЫ НЕ ОТНОСИЛИСЬ К НОРГАМ, НО БЕЗ БРАТЬЕВ БЕ БИАТЛОН МНОГО БЫ ПОТЕРЯЛ.
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Ответ Xell
Я сказал выиграет. Надо Фуркадку обходить)
ДА У НЕГО ЕЩЁ ВПЕРЕДИ ДВА СЕЗОНА ПЛЮС ОЛИМПИАДА, ВСЕХ ОН ОБОЙДЕТ, А ВПРОЧЕМ ЕТО НЕ СОВСЕМ И ВАЖНО. В ИСТОРИЮ МИРОВОГО БИАТЛОНА РЫЖИЙ ОДНОЗНАЧНО ВОШЕЛ.
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Иохе повезло в своё время,когда закончили карьеру Фуркад и Шипулин.После них не было конкурентов.Французы после ухода Фуркада чуть сникли.
Шипулин здесь всё же лишний, он побеждал один-два раза за сезон. Антон мог бы собраться и пробегать до Пекина, временами заезжая на подиум, но никакого существенного влияния на статистику Йоси это бы не оказало
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Стурла отыграет 30+ мест. А если нет, то пускай впредь каждый мой комментарий собирает по 10 минусов 😁
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Ответ Dikki Shelton
Удачи и победы Йоханнесу Бо ✊😎
Я лично не желаю ни победы Йоханнеса Бё, ни непобеды Йоханнеса Бё.
Да тут просто бессмысленно что-то желать... :)
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Ответ Игор Ткачук
ДА ТРУДНО НЕ СОГЛАСИТЬСЯ. НО ЕТО ГОВОРИТ О ВЕЛИЧИИ ЕТОГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО БИАТЛОНИСТА. КАК БЫ МЫ НЕ ОТНОСИЛИСЬ К НОРГАМ, НО БЕЗ БРАТЬЕВ БЕ БИАТЛОН МНОГО БЫ ПОТЕРЯЛ.
Нейросеть, вашу пластинку немного заело. Переверните, что ли, на обратную сторону.
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Иохе повезло в своё время,когда закончили карьеру Фуркад и Шипулин.После них не было конкурентов.Французы после ухода Фуркада чуть сникли.
ДС ФУРКАД УШЕЛ ВОВРЕМЯ И КРАСИВО, НО НАДО БЫТЬ ОБЕКТИВНЫМИ ЙОХАНЕСС ФАКТИЧЕСКИ ФУРКАДА И УШЕЛ. И С ЕТОГО МОМЕНТА В БИАТЛОНЕ ТОЛЬКО ОДИН КОРОЛЬ. А ФРАНЦУЗЫ ДА СОГЛАСЕН ПОДСЕЛИ И НЕ ДООЦЕНИЛИ ЙОХАНЕССА. БЫЛ ВСПЛЕСК У КЕНТЕНА КОГДА В ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД ОН ВЗЯЛ БХГ И ДВА ОЛИМПИЙСКИХ ЗОЛОТА И ВСЕ, А ЧМ ТАК И НЕ СТАЛ В ЛИЧКЕ.
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Ответ ParovozovArkadij
Шипулин здесь всё же лишний, он побеждал один-два раза за сезон. Антон мог бы собраться и пробегать до Пекина, временами заезжая на подиум, но никакого существенного влияния на статистику Йоси это бы не оказало
АБСОЛЮТНО ВЕРНО. ШИПУЛИН ОДИН РАЗ БЫЛ ВТОРЫМ В ЗАЧЕТЕ БХГ. ЙОХАНЕСС ЕТО ПРОСТО ФАНТАСТИКА, КАК И УЕБ И ФУРКАД, ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ ПОЗАДИ. ДАЖЕ ПУАРЕ, СВЕНСЕН И ФИШЕР.
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