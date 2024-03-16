Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует 1-м, Джакомель – 2-м, Тарьей Бо – 3-м, Жаклен – 4-м, Самуэльссон – 6-м, Фийон-Майе – 17-м

В ночь на 17 марта на Кубке мира по биатлону в Кэнморе пройдет мужской пасьют.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 0:10 по московскому времени (17 марта), прямая трансляция – Okko.

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения 17 марта, 00.10

Стартовый лист