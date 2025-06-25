Аргентинский стример под видом автографов собрал подписи Маротты, Дзанетти, Тюрама и Фраттези под пактом о «договорном матче» с «Ривер Плейт». Киву возмутился и не одобрил шутку

Аргентинский стример вынудил «Интер» подписаться на «договорной матч» с «Ривером».

«Нерадзурри» сыграют с «Ривер Плейт» в 3-м туре клубного чемпионата мира. Матч начнется в 4:00 по московскому времени.

Аргентинский стример ждал миланскую команду около отеля в Сиэтле и обратился за автографами. Ему удалось собрать подписи Маркуса Тюрама , Давиде Фраттези , а также президента клуба Беппе Маротты и вице-президента Хавьера Дзанетти .

Затем он объяснил им, на бегу и под смех, что они «подписались» под пактом, который позволил бы как «Интеру », так и «Ривер Плейт» выйти в 1/8 финала КЧМ, сыграв со счетом 2:2.

Главный тренер Кристиан Киву негативно отреагировал на провокацию. Он ушел возмущенным, не дав автографа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» и «Ривер Плейт», набравшие по 4 очка, занимают 1-е и 2-е место в своей группе КЧМ соответственно. «Монтеррей», идущий третьим, набрал 2 очка, у «Урава Ред Даймондс» ноль баллов. Матч этих команд в 3-м туре пройдет в то же время.