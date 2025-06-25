Жена Тикнизяна о «Црвене Звезде»: «Наир со всеми уже подружился, языкового барьера как такового нет. С атмосферой в команде порядок, очень дружелюбная обстановка»

Жена Наира Тикнизяна рассказала об адаптации защитника в «Црвене Звезде».

Сербский клуб объявил о подписании 3-летнего контракта с Тикнизяном в воскресенье. В дебютном матче за новую команду – товарищеской игре против черногорской «Сутьески» – защитник отметился забитым голом.

«Наир приехал на сборы к «Црвене Звезде » 21 июня. Он рассказывает, что и ребята, и тренерский штаб встретили его очень тепло. Его ждали, он со всеми уже подружился. В принципе, все знают, что у Наира с коммуникацией и коммуникабельностью нет никаких проблем, поэтому сомнений с его вливанием в коллектив быть не могло.

Языкового барьера тоже как такового нет. Многие ребята понимают русский, поэтому помогают говорить, объясняют те слова, которые он где‑то не понимает. Плюс Наир отдельно занимается с преподавателем английским, что помогает ему быстро влиться в новую для себя команду.

Он рассказывал, что партнеры по команде его очень поддерживают на тренировках: и если все получается, и если что‑то не получается. Говорят: «Давай, давай, ты все сможешь, все получится». В команде полный порядок с атмосферой, очень дружелюбная обстановка. Думаю, во многом это дало ему ту дополнительную уверенность, раскрепостило его в том дебютном товарищеском матче, в котором получилось забить», – сказала ведущая «Матч ТВ » Яна Ромашкина .