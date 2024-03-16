Кубок мира. Гонка преследования. Виттоцци стартует 1-й, Жанмонно – 2-й, Симон – 4-й, Брезаз-Буше – 8-й, Тандревольд – 17-й

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16 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе пройдет женский пасьют.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Женщины

Гонка преследования

Начало – 20:10 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения
16 марта, 20.10
Онлайн гонки

Этап 9, Кэнмор, Канада. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Лиза Виттоцци
2  Лу Жанмонно
3  Лена Хекки-Гросс
4  Жюлия Симон
5  Ханна Оберг
6  Анна Гандлер
7  Янина Хеттих-Вальц
8  Жюстин Брезаз-Буше
9  Анамария Лампич
10  Анна Магнуссон
11  Жилонн Гигонна
12  Тереза Воборникова
13  Самуэла Комола
14  Эльвира Оберг
15  Анна-Карин Хейденберг
16  Люция Харватова
17  Ингрид Ланмарк Тандревольд
18  Селина Гротиан
19  Муна Брурссон
20  София Шнайдер
21  Беатриче Трабукки
22  Юлия Джима
23  Ванесса Фойгт
24  Стина Нильссон
25  Маркета Давидова
26  Дидра Ирвин
27  Микела Каррара
28  Йоханна Пуфф
29  Марте Крoкстад Юхансен
30  Лотте Лие
31  Регина Эрмитс (Ойя)
32  Жанна Ришар
33  Ирина Петренко (Варвинец)
34  Лиза Тереза Хаузер
35  Эми Басерга
36  Наталия Сидорович (Томашевска)
37  Туули Томингас
38  Анна Мака
39  Аита Гаспарин
40  Леа Майер
41  Кристина Дмитренко
42  Ида Лиен
43  Суви Минккинен
44  Марен Киркеэйде
45  Леа Ротшопф
46  Йоанна Якела
47  Байба Бендика
48  Софи Шово
49  Джессика Йислова
50  Анастасия Меркушина
51  Юлия Кинк
52  Ребекка Пасслер
53  Ив Бувар
54  Ханна Аухенталлер
55  Надя Мозер
56  Каролине Кноттен
57  Юдита Траубайте
58  Эмма Лундер
59  Бенита Пайффер
60  Лидия Жураускайте

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47 комментариев
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Лиза, вперёд!
+11
-4
+7
Ответ Элси Ринген
Сан-Ремо это Евровидение, Евровидение это биатлон. Вот как-то так...
Так в чём дело, поставь ка мне плюсик, Элся.. 😁✌️
+7
-2
+5
Ответ TUOMAS
Лови от меня. Тебе реально нужны эти плюсы? Если так нужны, то могу всем доступным комментариям поставить +
Три тыщи хочу набрать..😁✌️
+5
-1
+4
Ответ Cube Litening C:68X
А сколько вообще можно в день?
Тут всё подробно написано: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/support/2597144.html
+4
0
+4
ну шо, наверно самая ключевая гонка. Лиза жги
+4
0
+4
За Лизу Витоцци! Наконец-то в этом сезоне стала чемпионкой мира в личной гонке) Хочется, чтобы и БХГ взяла прекрасная итальянка!
+4
0
+4
Ответ Vicing Charlsson
От меня тоже +.
😁👌
+4
-1
+3
Ответ Cube Litening C:68X
Три тыщи хочу набрать..😁✌️
Плюсану сейчас все твои комменты. Мне не жалко. 500 голосов я потратить за сутки не могу
+4
-1
+3
какой же красивый этап,
прям захотелось туда.
самыми красивыми считала этапы в Антхольце и Рупольдинге, но Кэнмор наверно их потеснит,
ну или встанет в один ряд
+3
0
+3
Нормальное начало, к тому времени уже в Сан-Ремо доедут..😁👌
+7
-4
+3
Лиза отлично!
+2
0
+2
здесь все плотнее, не то, что у Иоси
+2
0
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Нормальное начало, к тому времени уже в Сан-Ремо доедут..😁👌
Сан-Ремо это Евровидение, Евровидение это биатлон.
Вот как-то так...
+3
-1
+2
Если Ингрид сегодня финиширует в числе лидеров, тогда она действительно достойна БХГ. Естественно, и Лизе при этом необходимо удержаться наверху. И тогда судьба Глобуса решится в масс-старте. Да и француженки в случае неудачи Ингрид могут догнать её. По-моему, отличное окончание сезона.
+3
-1
+2
Ответ TUOMAS
Плюсану сейчас все твои комменты. Мне не жалко. 500 голосов я потратить за сутки не могу
А сколько вообще можно в день?
+2
0
+2
Ответ starichok77
а ты часом не Губерниев, тот ведь даже в эфире просит - "ну что вам стоит")))
Не, ну я не настаиваю..😁
+2
0
+2
Ответ TUOMAS
Тут всё подробно написано: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/support/2597144.html
Ничё се, 50 раз, довольно таки много.. Чёт у меня с утра эти 50 раз уже кончаются..😁
+2
0
+2
Лиза не торопится....
+2
0
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Ничё се, 50 раз, довольно таки много.. Чёт у меня с утра эти 50 раз уже кончаются..😁
Это значит, что ты активный пользователь, если 50 голосов заканчиваются. Когда-то в далёком 2012 я был новичком и рейтинг для меня было всё. Очень любил плюсы и с удовольствием дарил минусы. Сейчас же мне они безразличны. Когда у тебя рейтинг за 30000, то уже становится скучно
+1
0
+1
Ответ Cube Litening C:68X
Симониха с Жанмонихой в догонку!!
За Семёна!
+1
0
+1
Лиза с отрывчиком, но Ингрид тоже чистенько и догоняет
+1
0
+1
Ответ Cube Litening C:68X
Так в чём дело, поставь ка мне плюсик, Элся.. 😁✌️
Лови от меня. Тебе реально нужны эти плюсы? Если так нужны, то могу всем доступным комментариям поставить +
+3
-2
+1
Лиза, отстреляйся как умеешь!
+2
-1
+1
Ответ Cube Litening C:68X
😁👌
👌
+2
-1
+1
Ответ TUOMAS
Это значит, что ты активный пользователь, если 50 голосов заканчиваются. Когда-то в далёком 2012 я был новичком и рейтинг для меня было всё. Очень любил плюсы и с удовольствием дарил минусы. Сейчас же мне они безразличны. Когда у тебя рейтинг за 30000, то уже становится скучно
👌
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Симониха с Жанмонихой в догонку!!
и с косой Брезабушихой не хотят её пустить чудный глобус получить.
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Ответ Юрий Костыгин
и с косой Брезабушихой не хотят её пустить чудный глобус получить.
😁👍
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Ответ Больное животное
За Семёна!
Я за Жанмоно, мой размер..👌
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Ответ Болельщик Биатлона
Ну как будто Симон должна выигрывать гонку, но Лизе надо на подиуме оставаться и шансы на это прекрасные
У вас тоже не показывает гонку
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Ответ Kairowgame
У вас тоже не показывает гонку
Камера на одном месте стоит
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