Кубок мира. Гонка преследования. Виттоцци стартует 1-й, Жанмонно – 2-й, Симон – 4-й, Брезаз-Буше – 8-й, Тандревольд – 17-й

16 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе пройдет женский пасьют.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Женщины

Гонка преследования

Начало – 20:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения 16 марта, 20.10

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