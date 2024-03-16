Кубок мира. Гонка преследования. Виттоцци стартует 1-й, Жанмонно – 2-й, Симон – 4-й, Брезаз-Буше – 8-й, Тандревольд – 17-й
16 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе пройдет женский пасьют.
9-й этап
Кэнмор, Канада
Женщины
Гонка преследования
Начало – 20:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе
- Дата проведения
- 16 марта, 20.10
прям захотелось туда.
самыми красивыми считала этапы в Антхольце и Рупольдинге, но Кэнмор наверно их потеснит,
ну или встанет в один ряд
Вот как-то так...