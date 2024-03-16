«Ман Сити» – фаворит ЛЧ по версии Goal после жеребьевки 1/4 финала. «Атлетико» и «ПСЖ» – в топ-3, «Барса» – 4-я, «Реал» – 6-й
«Манчестер Сити» остался фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.
Интернет-портал обновил рейтинг фаворитов турнира после жеребьевки четвертьфинала турнира. Первую строчку сохранил «Манчестер Сити».
Топ-8 выглядит так:
1. «Манчестер Сити»
2. «Атлетико»
3. «ПСЖ»
4. «Барселона»
5. «Боруссия» Дортмунд
6. «Реал»
7. «Бавария»
8. «Арсенал».
Первые матчи четвертьфинала ЛЧ пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.
«Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Барса» – с «ПСЖ», «Арсенал» – «Бавария», «Атлетико» против «Дортмунда» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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