«Ман Сити» – фаворит ЛЧ по версии Goal после жеребьевки 1/4 финала. «Атлетико» и «ПСЖ» – в топ-3, «Барса» – 4-я, «Реал» – 6-й

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«Манчестер Сити» остался фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.

Интернет-портал обновил рейтинг фаворитов турнира после жеребьевки четвертьфинала турнира. Первую строчку сохранил «Манчестер Сити». 

Топ-8 выглядит так:

1. «Манчестер Сити»

2. «Атлетико»

3. «ПСЖ»

4. «Барселона»

5. «Боруссия» Дортмунд

6. «Реал»

7. «Бавария»

8. «Арсенал». 

Первые матчи четвертьфинала ЛЧ пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

«Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Барса» – с «ПСЖ», «Арсенал» – «Бавария», «Атлетико» против «Дортмунда» в 1/4 финала Лиги чемпионов

56 комментариев
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Забавно что бавария и арсенал на последних местах хотя играют между собой
+23
-4
+19
Надо, конечно, постараться - чтобы так разбить сетку. 4 топа с одной стороны. И 4 туриста с другой
+22
-3
+19
Всё логично, учитывая сетку
+19
-6
+13
Ответ umar0701@icloud.com
Барса 4, А реал 6😂😂. Что за клоуны
так всё по делу, Ман Сити фаворит в ЛЧ, да и с Реалом тоже, а у Барсы не только соперник по легче, но и вся сетка.
+11
-3
+8
Ответ Илья Мурашов
На Интер тоже ставили и где он сейчас? Лучше не загадывать.
В Милане наверное.
+9
-2
+7
Ответ Unknown Forusha
Забавно что бавария и арсенал на последних местах хотя играют между собой
Они в одной сетке с Сити. Логично же
+12
-5
+7
На Интер тоже ставили и где он сейчас? Лучше не загадывать.
+9
-4
+5
Ответ Sergey Troshin
Надо, конечно, постараться - чтобы так разбить сетку. 4 топа с одной стороны. И 4 туриста с другой
Бавария не сильнее Парижа сейчас, Атлеты выбили Интер, которого главным фаворитом называли. Не так все очевидно.
+9
-5
+4
Ответ Unknown Forusha
Забавно что бавария и арсенал на последних местах хотя играют между собой
Математика вообще забавная штука.
+4
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+3
Это создано исключительно по сетке турнира, а так все равные пары. ждем жаркие матчи. это пожалуй лучший 1/4 ЛЧ за многие годы где собраны вполне солидные клубы в этом раунде
+2
0
+2
Ответ umar0701@icloud.com
Барса 4, А реал 6😂😂. Что за клоуны
потому что реал против Сити играет и все понимают что Реалу не пройти
+2
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Однозначные фавориты четвертьфиналов - это Сити и Реал (которые сыграют друг с другом), остальные тёмные лошадки, ) в том числе Бавария Тухеля.
+1
0
+1
Ответ TUNGUS
а где же эти, как их... итальянцы где??
Соревнуются в своей очень сильной лиге.
+2
-1
+1
финал Манчестер сити Барселона
+1
0
+1
а где же эти, как их...
итальянцы где??
+4
-3
+1
Барса конечно высоковато, но скорее всего учитывается сетка
+4
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+1
Ответ Cyle Rayner
Почему тогда Боруссия выше Баварии?
Потому что Баварии нужно пройти Арсенал, Сити/Реал.
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Ответ Unknown Forusha
Забавно что бавария и арсенал на последних местах хотя играют между собой
Забавно, что люди не могут понять что тут фактор сетки ещё учитывается и тот факт, что одной из этих команд в полуфинале играть с Сити/Реалом.
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Ответ 65cf4d7r6v
Почему Атлетико фаворит ?
Играют с самой слабой (по букам) командой, далее по сетке ПСЖ и Барса, которые при прочих равных бОльшие фавориты, но так как играют между собой, то шансы можно делить на два (для каждой из этих команд)
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Ответ damir_kurmanov
странно, что атлетико выше реала и арсенала
Это при условии что Сити выбьет Реал и Арсенал в полуфинале
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Ответ Ramal Ali
потому что реал против Сити играет и все понимают что Реалу не пройти
я вот в этом не уверен .реал вполне на классе может выбить мансити. и я бы хотел чтобы реал выбил сити ,так как ,при самом лучшем раскладе для Барсы и выходе у финал ,то уж лучше встретиться там с реалом(который мы знаем ) чем с сити.
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Ответ Илья Мурашов
На Интер тоже ставили и где он сейчас? Лучше не загадывать.
В мемуарах Клещонка
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Ответ Илья Мурашов
На Интер тоже ставили и где он сейчас? Лучше не загадывать.
у себя дома наверное
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Ответ BoGaL
Если не Реал то Атлетико наконец заберёт ушастого, Симеоне заслужил!
Не сегодня
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Ответ gPk
Великая топовая Бавария бездарно выступающая в чемпионате и которая имела проблемы с Лацио, а так же Реал лидирующий а чемпионате за счёт судейских ошибок и конкретно отскочивший от Лейпцига - это топари в данный момент. Так и запишем
особенно ошибка в матче с валенсией
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Ответ Hi Hi
особенно ошибка в матче с валенсией
Этот персонаж никогда интеллектом не блистал. Он сначала пишет бред про Реал, а только потом думает.
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Ответ Manis0403
В принципе очень логично , глядя на сетку!
Нелогично, раз сити 1й, то реал должен быть 8й, т.к. играют между собой
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Ответ damir_kurmanov
странно, что атлетико выше реала и арсенала
Специальная раковая ветка для одаренных. Тенденция последних лет. Инклюзивность, вот это всё
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Ответ Макс Y-O-Y
Потому что Баварии нужно пройти Арсенал, Сити/Реал.
так Боруссия играет с той командой, которая на первом месте в это рейтинге))
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Ответ S. A.
Сильно недооценивают ПСЖ. Я уверен, что парижане уже одной ногой в финале и легко дадут прикурить остальным командам из этой половины сетки
да почему недооценивают, для них в последнее время что ни игра то потеря очков, да и игра у них не очень, слишком многое брака, позволяют другим командам делать что хочется, лишь Мбаппе их тащит, но тот тоже из-за ухода из клуба мало играет.
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