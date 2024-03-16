У Анчелотти 200 побед во главе «Реала» в 277 играх. Он сделал это быстрее всех в истории клубов Ла Лиги
Карло Анчелотти выиграл 200-й матч во главе «Реала» и установил рекорд Ла Лиги.
Лидер чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре.
Эта победа стала для Анчелотти 200-й в 277 матчах на посту главного тренера «Мадрида».
Он стал вторым, кому эта отметка покорилась в «Реале» и шестым в истории клубов высшего испанского дивизиона. Итальянец достиг этого показателя быстрее всех.
Также по 200 побед во главе клуба Ла Лиги одержали Мигель Муньос («Реал», в 289 матчах), Диего Симеоне («Атлетико», 321), Йохан Кройфф («Барселона», 330), Луис Арагонес («Атлетико», 393), Арсенио Иглесиас («Депортиво», 425).
Вопрос риторический)
Но на данный момент считается "вечно третьим" в ла-лиге, и из еврокубков взял только лигу Европы
2000 - слив скудетто с+5 за 3 тура до конца
2001 - выставлен за дверь из Ювы со словами свин не тренер
2004 - депортиво
2005 - стамбул
2008 - 5-е место в серии А
2012 - пришёл в ПСЖ на 1-м месте, весной стал 2-м
2015 - слив весной 2015
даже за половину этого уже не Анчелоти, а калчелоти