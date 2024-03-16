У Анчелотти 200 побед во главе «Реала» в 277 играх. Он сделал это быстрее всех в истории клубов Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Депортиво Атлетико Ла Лига Луис Арагонес Диего Симеоне Йохан Кройфф рекорды Мигель Муньос Футбол

Карло Анчелотти выиграл 200-й матч во главе «Реала» и установил рекорд Ла Лиги.

Лидер чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре.

Эта победа стала для Анчелотти 200-й в 277 матчах на посту главного тренера «Мадрида».

Он стал вторым, кому эта отметка покорилась в «Реале» и шестым в истории клубов высшего испанского дивизиона. Итальянец достиг этого показателя быстрее всех.

Также по 200 побед во главе клуба Ла Лиги одержали Мигель Муньос («Реал», в 289 матчах), Диего Симеоне («Атлетико», 321), Йохан КройффБарселона», 330), Луис АрагонесАтлетико», 393), Арсенио Иглесиас («Депортиво», 425).

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36 комментариев
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Карло, Дон Карло.
+57
-2
+55
Просто Лучший!
+35
0
+35
Великий Папа Карло!👑🇮🇹
+33
-5
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Великий папа Карло 🤨
+19
-1
+18
Ответ Real_v_dushe
Лучший тренер на самом деле в истории Ла Лиги, самый недооценённый
В каком месте Анчелотти недооцененный? У него статус легенды уже давно.
+17
-1
+16
Тандем Реала и Анчи мне кажется это даже что то большее чем Милан-Анчелотти
+16
-2
+14
Уважаю Карло ! Тренер на все века , были неудачи - но потом опять победы . Здоровья и ещё много тренерский лет .
+8
0
+8
Заслужил!
+7
0
+7
Папа Карло машина
+4
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Нефанатик отметится под этим постом?
Вопрос риторический)
+4
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Где-то тут должен быть Риго,ты гдееее))))?
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Великий Карло переписывает и еще перепишет историю Великого Реала.
+4
0
+4
Отец.
+6
-3
+3
Отец Ла Лиги
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
При всем огромном уважении к папе Карло, показатели Симеоне с Атлетико выглядят более солидно
Тоже при всём уважении к Симеоне, но он сидит в зоне комфорта уже 13 лет, самый высокооплачиваемый тренер в мире.
Но на данный момент считается "вечно третьим" в ла-лиге, и из еврокубков взял только лигу Европы
+3
-1
+2
Велик, ничего не скажешь!
+2
0
+2
А говорят что физрук. Результаты говорят сами за себя, Карло Анчелотти величайший тренер!!! Низкий поклон ему всегда от фанатов Реала, хотя бы за одну Десиму!.
+2
0
+2
Ответ Ақжайық
При этом в прошлом году умудрился проиграть чемпионство физруку Хави (по мнению болел сливочных). Позорный эпизод из жизни Карло.
1999 - слив в ЛЧ с 2:0 манкам
2000 - слив скудетто с+5 за 3 тура до конца
2001 - выставлен за дверь из Ювы со словами свин не тренер
2004 - депортиво
2005 - стамбул
2008 - 5-е место в серии А
2012 - пришёл в ПСЖ на 1-м месте, весной стал 2-м
2015 - слив весной 2015
даже за половину этого уже не Анчелоти, а калчелоти
+1
0
+1
Ответ Rishat Ganiev
Тандем Реала и Анчи мне кажется это даже что то большее чем Милан-Анчелотти
Ключевое слово - кажется
+2
-1
+1
Папа Карло - Гений тренерского цеха !
+1
0
+1
Ригоберка ты там живая?)
+2
-1
+1
Великий тренер!
+1
0
+1
Общую стату можно из 277!?
+1
0
+1
Лучший тренер на самом деле в истории Ла Лиги, самый недооценённый
+11
-10
+1
Где они столько матчей сыграли вничью и проиграли?!!!)))
0
0
0
При всем огромном уважении к папе Карло, показатели Симеоне с Атлетико выглядят более солидно
+7
-7
0
Папа Карло раз за разом бьёт рекорды и доказывает своё величие, диванные эксперты же и дальше могут писать свою чушь
+1
-1
0
При этом в прошлом году умудрился проиграть чемпионство физруку Хави (по мнению болел сливочных). Позорный эпизод из жизни Карло.
0
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Маэстро. Гений. Великий.
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🤨 👑
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