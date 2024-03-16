У Анчелотти 200 побед во главе «Реала» в 277 играх. Он сделал это быстрее всех в истории клубов Ла Лиги

Карло Анчелотти выиграл 200-й матч во главе «Реала» и установил рекорд Ла Лиги.

Лидер чемпионата на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре.

Эта победа стала для 200-й в 277 матчах на посту главного тренера « ».

Он стал вторым, кому эта отметка покорилась в «Реале» и шестым в истории клубов высшего испанского дивизиона. Итальянец достиг этого показателя быстрее всех.

Также по 200 побед во главе клуба Ла Лиги одержали («Реал», в 289 матчах), («Атлетико», 321), (« », 330), (« », 393), Арсенио Иглесиас (« », 425).