Канчельскис о Сафонове в «Борнмуте»: «Поиграть в АПЛ – счастье, это самая лучшая лига в мире, сравнивать ни с чем нельзя. У него будет больше шансов быть 1-м номером в этом клубе»
Андрей Канчельскис считает, что Матвею Сафонову стоит перейти в «Борнмут».
Ранее сообщалось об интересе английского клуба к российскому вратарю «ПСЖ»
«Поиграть в АПЛ – это счастье. Сейчас это самая лучшая лига в мире. Пока сравнивать это ни с чем нельзя. Будет прекрасно сыграть в таком чемпионате.
Наверное, в «Борнмуте» у него будет больше шансов быть первым номером», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В сезоне-2024/25 голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сыграв на ноль. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029-го.
Ювентус
Будет ничья
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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