Канчельскис о Сафонове в «Борнмуте»: «Поиграть в АПЛ – счастье, это самая лучшая лига в мире, сравнивать ни с чем нельзя. У него будет больше шансов быть 1-м номером в этом клубе»

Андрей Канчельскис считает, что Матвею Сафонову стоит перейти в «Борнмут».

Ранее сообщалось об интересе английского клуба к российскому вратарю «ПСЖ»

«Поиграть в АПЛ – это счастье. Сейчас это самая лучшая лига в мире. Пока сравнивать это ни с чем нельзя. Будет прекрасно сыграть в таком чемпионате.

Наверное, в «Борнмуте » у него будет больше шансов быть первым номером», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Сафонов присоединился к «ПСЖ » летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В сезоне-2024/25 голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сыграв на ноль. Контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029-го.