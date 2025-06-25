«Боруссия» Дортмунд – «Ульсан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Ульсаном» в 3-м туре группового этапа КЧМ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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