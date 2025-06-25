Уэсли из «Фламенго» интересен «Челси», «Юве», «Интеру» и «Сити». Бразильцы открыты к продаже защитника (Ge Globo)

Интересующий «Зенит» Уэсли привлек внимание ряда европейских клубов.

Ранее сообщалось , что «Фламенго» отказал «Зениту » в трансфере правого защитника за 25 млн евро.

Футболист заинтересовал «Челси » после матча команд на клубном чемпионате мира, сообщает Ge Globo. Лондонцы, проигравшие «Фламенго» (1:3), связались с бразильцами и запросили информацию об игроке.

«Ювентус » и «Интер » также делали запросы, но переговоры не продвинулись. Кроме того, Уэсли по-прежнему вызывает интерес у «Манчестер Сити », однако пока «горожане» далеки от того, чтобы сделать предложение.

Отмечается, что за бразильцем следят еще две команды Премьер-лиги. «Фламенго» рассчитывает заключить сделку по продаже защитника в трансферном окне, которое будет открыто с июля по сентябрь.