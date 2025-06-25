Уэсли из «Фламенго» интересен «Челси», «Юве», «Интеру» и «Сити». Бразильцы открыты к продаже защитника (Ge Globo)
Интересующий «Зенит» Уэсли привлек внимание ряда европейских клубов.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» отказал «Зениту» в трансфере правого защитника за 25 млн евро.
Футболист заинтересовал «Челси» после матча команд на клубном чемпионате мира, сообщает Ge Globo. Лондонцы, проигравшие «Фламенго» (1:3), связались с бразильцами и запросили информацию об игроке.
«Ювентус» и «Интер» также делали запросы, но переговоры не продвинулись. Кроме того, Уэсли по-прежнему вызывает интерес у «Манчестер Сити», однако пока «горожане» далеки от того, чтобы сделать предложение.
Отмечается, что за бразильцем следят еще две команды Премьер-лиги. «Фламенго» рассчитывает заключить сделку по продаже защитника в трансферном окне, которое будет открыто с июля по сентябрь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ge Globo
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