Суарес сделал дубль в МЛС после выхода на замену. У него 6+5 в 7 матчах за «Интер Майами»

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес сделал дубль в матче МЛС после выхода на замену.

37-летний уругвайский форвард «Интер Майами» на 62-й минуте появился на поле в матче регулярного чемпионата против «Ди Си Юнайтед» (3:1).

На 75-й минуте Суарес вывел свою команду вперед в счете, а на 85-й сделал дубль.

Луис в начале 2024 года перешел в американский клуб, за который также выступает его бывший партнер по «Барселоне» Лионель Месси.

В 7 официальных матчах за «Интер Майами» Суарес забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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45 комментариев
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У Суареса ни одного ЗМ!
А ведь он один из самых лучших игроков в истории футбола.
Аякс, Ливерпуль, Барселона, Атлетико, Гремио, сб. Уругвая, и сейчас Майями( да, лига донная, но всё-же) и везде он был крут!! ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ СУПЕР-КЛАССА. Независимо от тактик, партнёров, тренеров, переходов в другие лиги и клубы - Суарес везде адаптировался и демонстрировал ТОП УРОВЕНЬ.
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Лучший бомбардир МЛС прямо сейчас, видно что уставший, но всё равно делает разницу
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Ответ 2bdnskykbk
Не умоляя заслуг Суареса,какой же там уровень чемпионата низкий,что 37 летний поломаный в прошлом топ игрок там показывает такой результат.
Не думаю, что дело в уровне чемпионата. Он в 34 затащил Ла Лигу для Атлетико, в 36 сделал 29+17 в Бразилии и выиграл 2 трофея. Этот монстр был топом везде.
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Суарес он везде Суарес, хоть в Англии, хоть в Испании, хоть в Бразилии , хоть в США везде показывает выдающейся уровень мастерства и результативности.
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Великий игрок, который приносил пользу абсолютно всем командам, в которых играл!
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Ответ S. A.
И эта машина скоро завершит карьеру...😥 По-разному можно относиться к его укусам, симуляциям и прочим выходкам, но футболист Луис просто выдающийся. Его игра в период с 2013 по 2019 год — пример идеального нападающего. И лучшего в своё время
Единственный футболист, который выйграл золотую бутсу в эпоху Месси и Роналду
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Ответ 2bdnskykbk
Не умоляя заслуг Суареса,какой же там уровень чемпионата низкий,что 37 летний поломаный в прошлом топ игрок там показывает такой результат.
У него и в бразильском СериАле недурная статистика, к слову, в сильнейшем чемпионате вне Европы.
+6
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Ответ Фут.Боль
Тоже самое можно и про Ибрагимовича написать.
Нет, нельзя. Суарес выиграл ЛЧ, забив победный гол в финале, дважды становился лучшим бомбардиром Европы в эпоху Месси и Роналду, и сделал это в двух разных чемпионатах, со сборной доходил до полуфинала чм и выиграл кубок Америки, став лучшим игроком турнира.
А что из подобного есть у Ибры. Он ни разу за всю длиннющую карьеру не брал ЗБ, ни разу не доходил до финала ЛЧ , и что самое смешное - Интер и Барса выигрывали ЛЧ буквально сразу после продажи Златана. Да даже шведы свой лучший турнир в 21 веке выдали сразу после ухода Ибры из сборной. Очевидно Ибра своим эгоизмом только мешал командам на решающих стадиях. Он, конечно, король эффектных голов, но по достижениям и рядом с Суаресом не стоял.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Прямо как Алонсо, оказавшийся в тени новичка Хэмилтона в 2007
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В бой идут одни старики, фильм такой был
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Суарес >>> Роланда
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Ответ Даниил Гутин
Лучший бомбардир МЛС прямо сейчас, видно что уставший, но всё равно делает разницу
Он еще и лучший ассистент, и это в 37)
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Пока Месси поедет в сборную - Суарес и Ко проиграют за Интер.. Но видно как Луису тяжело - еле ноги передвигает.. Но, мечта опять поиграть в конце карьеры с Месси даёт ему силы.. Удачи и здоровья Луису..
+5
-3
+2
И эта машина скоро завершит карьеру...😥
По-разному можно относиться к его укусам, симуляциям и прочим выходкам, но футболист Луис просто выдающийся. Его игра в период с 2013 по 2019 год — пример идеального нападающего. И лучшего в своё время
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Суарес прекрасен! Временами бесит своим поведением, но это игра, я понимаю! Но Суарес - абсолютный топ!
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Перепутал с Талиской и клубничкой в его тени🤓
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Это Роналду вечно в тени Месси 🤣🤣
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Ответ Eden Hazard
и тут приплел Месси)))
Месси везде.. Даже в СА.. Авейру знает.. И ты тоже.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
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Ответ leon01
В бой идут одни старики, фильм такой был
почему был?
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
как там ремонтада прошла?
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Закусывай
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Чисто наш слоняра и всегда им был! В любой команде прекрасен
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Петов , 6 неполных игр это тебе пол года?
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Все еще топ )
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Ответ leon01
В бой идут одни старики, фильм такой был
По содержанию фильма больше подходит матч Ростова во время ковида, когда академия играла)

А в Майами реально старики играют по футбольным меркам)
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Ответ Roy Makaay
Нет, нельзя. Суарес выиграл ЛЧ, забив победный гол в финале, дважды становился лучшим бомбардиром Европы в эпоху Месси и Роналду, и сделал это в двух разных чемпионатах, со сборной доходил до полуфинала чм и выиграл кубок Америки, став лучшим игроком турнира. А что из подобного есть у Ибры. Он ни разу за всю длиннющую карьеру не брал ЗБ, ни разу не доходил до финала ЛЧ , и что самое смешное - Интер и Барса выигрывали ЛЧ буквально сразу после продажи Златана. Да даже шведы свой лучший турнир в 21 веке выдали сразу после ухода Ибры из сборной. Очевидно Ибра своим эгоизмом только мешал командам на решающих стадиях. Он, конечно, король эффектных голов, но по достижениям и рядом с Суаресом не стоял.
А мне можно) вам что-ли решать это? Нет. Ибра - это супертоповый игрок. Если бы не Месси с Роналду, то парочку ЗМ точно забрал бы.
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Лучший игрок МЛС 100%

С первого матча делает результат для Майами 👍
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Офигеть статистика! У Эль Пистолеро пороху ещё на весь Дикий Запад хватит 💪
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Ответ 2bdnskykbk
Не умоляя заслуг Суареса,какой же там уровень чемпионата низкий,что 37 летний поломаный в прошлом топ игрок там показывает такой результат.
Если он бы слаб, не вызывали бы в сборную, очень сильную
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Ответ Вальдано
Пока Месси поедет в сборную - Суарес и Ко проиграют за Интер.. Но видно как Луису тяжело - еле ноги передвигает.. Но, мечта опять поиграть в конце карьеры с Месси даёт ему силы.. Удачи и здоровья Луису..
и тут приплел Месси)))
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