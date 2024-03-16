Суарес сделал дубль в МЛС после выхода на замену. У него 6+5 в 7 матчах за «Интер Майами»
Луис Суарес сделал дубль в матче МЛС после выхода на замену.
37-летний уругвайский форвард «Интер Майами» на 62-й минуте появился на поле в матче регулярного чемпионата против «Ди Си Юнайтед» (3:1).
На 75-й минуте Суарес вывел свою команду вперед в счете, а на 85-й сделал дубль.
Луис в начале 2024 года перешел в американский клуб, за который также выступает его бывший партнер по «Барселоне» Лионель Месси.
В 7 официальных матчах за «Интер Майами» Суарес забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
А ведь он один из самых лучших игроков в истории футбола.
Аякс, Ливерпуль, Барселона, Атлетико, Гремио, сб. Уругвая, и сейчас Майями( да, лига донная, но всё-же) и везде он был крут!! ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ СУПЕР-КЛАССА. Независимо от тактик, партнёров, тренеров, переходов в другие лиги и клубы - Суарес везде адаптировался и демонстрировал ТОП УРОВЕНЬ.
А что из подобного есть у Ибры. Он ни разу за всю длиннющую карьеру не брал ЗБ, ни разу не доходил до финала ЛЧ , и что самое смешное - Интер и Барса выигрывали ЛЧ буквально сразу после продажи Златана. Да даже шведы свой лучший турнир в 21 веке выдали сразу после ухода Ибры из сборной. Очевидно Ибра своим эгоизмом только мешал командам на решающих стадиях. Он, конечно, король эффектных голов, но по достижениям и рядом с Суаресом не стоял.
По-разному можно относиться к его укусам, симуляциям и прочим выходкам, но футболист Луис просто выдающийся. Его игра в период с 2013 по 2019 год — пример идеального нападающего. И лучшего в своё время
А в Майами реально старики играют по футбольным меркам)
С первого матча делает результат для Майами 👍