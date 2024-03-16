Суарес сделал дубль в МЛС после выхода на замену. У него 6+5 в 7 матчах за «Интер Майами»

Луис Суарес сделал дубль в матче МЛС после выхода на замену.

37-летний уругвайский форвард « » на 62-й минуте появился на поле в матче регулярного чемпионата против « » (3:1).

На 75-й минуте Суарес вывел свою команду вперед в счете, а на 85-й сделал дубль.

в начале 2024 года перешел в американский клуб, за который также выступает его бывший партнер по «Барселоне» Лионель Месси.

В 7 официальных матчах за «Интер Майами» Суарес забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.