Валиева о выборах президента РФ: «Мы выбираем будущее родной страны. Как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле»

Камила Валиева рассказала, что сходила на выборы президента РФ.

«Сегодня в нашей стране очень важный день – голосование за президента России. Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию. Все было организовано на высшем уровне – быстро, понятно и удобно.

В этот день мы выбираем будущее родной страны, как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле, потому что выборы – это шаг в будущее. И хочется, чтобы этот шаг был сделан осознанно!» – написала фигуристка.