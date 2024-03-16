Валиева о выборах президента РФ: «Мы выбираем будущее родной страны. Как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле»

Теги сборная России видео женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что сходила на выборы президента РФ.

«Сегодня в нашей стране очень важный день – голосование за президента России. Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию. Все было организовано на высшем уровне – быстро, понятно и удобно.

В этот день мы выбираем будущее родной страны, как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле, потому что выборы – это шаг в будущее. И хочется, чтобы этот шаг был сделан осознанно!» – написала фигуристка.

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39 комментариев
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Кто "мы"? Тебе ещё 18-ти нет! Выбирает она...её выбор не так давно мы уже видели, сидя рядом с дедушкой.
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Это какой то позор
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Ответ imaxim
Глубже надо, глубже
Ещё научится глубже, маленькая пока что. Но удаленькая.
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Глубже надо, глубже
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Ну что, карьерный путь четко намечен. Удачи желать не стану
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Да, за девочку можно не переживать - скоро в депутаты)
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Это просто ######
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Вот это спич !! Не ребенок , а целый готовый депутат
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Пала Камила окончательно... как же жаль, такой талант загубили.
Отрабатывает девочка по-полной, политика поглотила ЕЯ и уже не отпустит из своих липких лап.
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Ее аккаунт забрала ап? Одна политота, а девочке даже 18 еще нет.
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Позорная допингистка продолжает зашквариваться)
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"...нам предстоит твердо заявить о своей воле". Скорее о безволии и конформизме.
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Огромный потенциал у Камилы
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Это днище дна...
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Третий пост про выборы тоже должен быть.
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Скованные одной цепью
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Кто там говорили они детей в политику тащит?
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Раз...два...три...понеслось!))
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Камила, уже все всё поняли, ну остановись!
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А от Тутберидзе мы такое услышим?
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Ты то куда
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это по прежнему ребенок? но уже ребенок пропаганды?
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чирик-чик-чик...
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Так нет выбора🤷‍♂️
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Ещё научится глубже, маленькая пока что. Но удаленькая.
Уже глотает….
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Ответ Юлия
Камила, уже все всё поняли, ну остановись!
Она себе уже не принадлежит
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