Рэп-трек Промеса, 840-й гол Овечкина, Майк Тайсон подерется с Джейком Полом, СКА снова обыграл «Торпедо», «Карабах» едва не победил «Байер», четверной аксель Дикиджи и другие новости

1. В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Байер» отыгрался с 0:2 против «Карабаха» благодаря голам Виртца и Шика (2:2) и продлил беспроигрышную серию до 35 матчей, «Ливерпуль» разгромил «Спарту» (5:1), «Рома» крупно обыграла «Брайтон» (4:0). Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы/Кубка УЕФА. Все итоги дня – здесь.

В Лиге конференций «Фиорентина» и «Маккаби» Хайфа сыграли 4:3, «Астон Вилла» и «Аякс» не забили. Остальные результаты – тут.

2. СКА повел 3-1 в серии первого раунда Кубка Гагарина с «Торпедо», выиграв 4:1 в четвертом матче. «Лада» победила «Авангард» (4:1), сократив отставание в серии – 1-3. «Амур» сравнял счет в серии с «Металлургом» (2-2), выиграв 5:2 в Хабаровске.

3. Квинси Промес выпустил новый рэп-трек на фоне проблем с законом. Там есть такие строки: «Судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

4. НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург», Овечкин набрал 1+1 (840-й гол в лиге), Мирошниченко забросил 1-ю шайбу в лиге, а звездные ветераны «Пингвинс» дружно ушли в минус. «Коламбус» с 17-м голом Воронкова в сезоне обыграл «Эдмонтон» (4:2), Макдэвид набрал 100-е очко в сезоне. «Тампа» проиграла «Калгари» (3:6), Кучеров сделал передачу, Василевский пропустил 5 шайб. Все результаты дня – здесь.

5. Майк Тайсон подерется с Джейком Полом 21 июля по правилам бокса.

6. НБА. «Даллас» с трипл-даблом Дончича взял верх над «Майами» и другие результаты.

7. Владислав Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель.

8. Андрей Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе. Хавбеком «Зенита» интересуются во Франции.

9. Камила Валиева исключена из сборной России после дисквалификации за допинг.

10. Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2) в первом матче 1/8 финала. Лионель Месси забил с паса Суареса, Луис сравнял счет на 95-й минуте.

11. Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже из-за пропуска этапов Кубка мира. Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил: «В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус». Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что гимнасты сознательно отказались от отбора: «На СВО наши ребята жизни отдают, а мы согласимся выступать на унизительных условиях? Мы не предатели».

12. Против «Реала» из-за видео о судьях на клубном ТВ открыли дисциплинарное дело в RFEF. Ла Лига прекратила расследование момента, когда Беллингем мог назвать «насильником» Гринвуда: эксперты не смогли определить, что сказал хавбек «Реала». Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «дурнем» и «дрянью», а «Реал» – «сукиными детьми», Ла Лига подала жалобу.

13. Константин Зырянов вернулся в «Зенит». Бывший полузащитник клуба стал советником председателя правления Александра Медведева.

14. «Нэшвилл» обменял нападающего Якова Тренина в «Колорадо».

15. Нганну перевесил Джошуа на 10 кг перед боем в Саудовской Аравии.

16. Бывший хавбек «Амкала» Прокоп перешел в «Родину Медиа» – команду Тарасова и Каряки.

17. Ферстаппен занял первое место на первой практике Гран-при Саудовской Аравии-2024, Алонсо – 2-й, Перес – 3-й. По итогам второй практики Алонсо стал 1-м, Расселл – 2-й, Ферстаппен – 3-й.

«Ред Булл» отстранил сотрудницу, обвинявшую руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении.

18. 90-летняя аргентинка заявила, что из-за упоминания Месси боец ХАМАС передумал похищать ее и сфотографировался с ней.

Цитаты дня.

Холанд о словах Трента про титулы «Сити» и «Ливерпуля»: «Я здесь один год и выиграл требл. Это приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо»

Милан Вьештица: «Если спросить серба, почему он любит Путина, он не сможет ответить – любят его и все. Все знают, что Сербия и Россия – братские страны»

Жена Овечкина о рекорде Гретцки: «Это важно для всей России, будем рыдать все! Не понимаю людей, которые возмущаются, что он живет и работает в Америке, должна быть гордость за свою страну»

Томас Бах: «Вопрос о недопуске израильских спортсменов на Олимпиаду в Париже не стоит»

Елена Вяльбе: «Для меня загадка, почему допинг-пробы хранят на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать»

Джейми Каррагер: «Реал» не в числе лучших команд Европы сейчас. Он гораздо хуже «Ман Сити». И, может быть, «Интера» с «Арсеналом»