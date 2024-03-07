Промес выпустил новый рэп-трек: «Судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха»
Квинси Промес выпустил новый рэп-трек.
В песне под названием 100 stones («100 камней») есть такие строки: «Люди говорят, что они на моей стороне, я их больше не вижу, потому что судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».
Напомним, нападающий «Спартака» Квинси Промес приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата.
Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания.
В ночь на среду девушка футболиста опубликовала в соцсети Snapchat видео с Квинси, снятое в одном из ночных клубов Дубая. Ранее в нидерландских СМИ появилась информация, что Промес находится под домашним арестом.
Но сдал чушпан, он уже на небе
Я пройду всё это без слез и страха
Я настоящий нигга
Я настоящий гангста
Я рассчитывал на восемь
В Москве дома пистолет
В Амстердаме тонна кокса
Это как 8,
Но на 1 по больше
Моча рано ударила в голову
В четыре активно ругался матом; в детском саду
Девочки впервые показали мне мячик
Потом школа, вонючая форма, драки, клей
Так я становился сильней
Воровал деньги в раздевалке
В 8 начал курить, в одиннадцать кинул первую палку
То что Промес с таким мышлением вообще умудряется играть в футбол и даже заезжал в топовый чемпионат и даже в сборную Голландии - это чудо Господне, т.к по идее его потолок - это какое-нибудь гетто для чёрных на окраинах Амстердама, где он бы тусил с такими же лоботрясами и мелкими наркоторговцами
Без мозгов, скорее.
Такой же лжец, как и все кб, короче.
Стыдно за наш Спартак!😎
и да, как говорил классик: рэп - это просто кал например!