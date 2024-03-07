Промес выпустил новый рэп-трек: «Судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха»

Квинси Промес выпустил новый рэп-трек.

В песне под названием 100 stones («100 камней») есть такие строки: «Люди говорят, что они на моей стороне, я их больше не вижу, потому что судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

Напомним, нападающий « » приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата.

Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания.

В ночь на среду девушка футболиста опубликовала в соцсети Snapchat видео с Квинси, снятое в одном из ночных клубов Дубая. Ранее в нидерландских СМИ появилась информация, что Промес находится под домашним арестом.