Промес выпустил новый рэп-трек: «Судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес брань музыка контент Футбол

Квинси Промес выпустил новый рэп-трек.

В песне под названием 100 stones («100 камней») есть такие строки: «Люди говорят, что они на моей стороне, я их больше не вижу, потому что судья дал мне 9 лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

Напомним, нападающий «Спартака» Квинси Промес приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата.

Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. По информации СМИ, нидерландец был задержан полицией в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания. 

В ночь на среду девушка футболиста опубликовала в соцсети Snapchat видео с Квинси, снятое в одном из ночных клубов Дубая. Ранее в нидерландских СМИ появилась информация, что Промес находится под домашним арестом.

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172 комментария
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Да что, мать твою, ты несешь?
+175
-3
+172
если бы ты жил без страха, то вернулся бы на родину и попробовал себя оправдать, а так, как девочка прячешься в другой стране, тоже мне композитор нашёлся)))
+146
-10
+136
Я хотел поднять бабла на снеге
Но сдал чушпан, он уже на небе
Я пройду всё это без слез и страха
Я настоящий нигга
Я настоящий гангста
+115
-6
+109
Мда, реально дурачок🤕
+81
-4
+77
Судья дал мне девять лет
Я рассчитывал на восемь
В Москве дома пистолет
В Амстердаме тонна кокса
+53
-2
+51
Судья дал мне 9 лет-
Это как 8,
Но на 1 по больше
+48
-2
+46
Я родился в Амстердаме в 90-м на краю города
Моча рано ударила в голову
В четыре активно ругался матом; в детском саду
Девочки впервые показали мне мячик
Потом школа, вонючая форма, драки, клей
Так я становился сильней
Воровал деньги в раздевалке
В 8 начал курить, в одиннадцать кинул первую палку
+41
-3
+38
Ответ Bartez1986
Да что, мать твою, ты несешь?
По-моему всё как раз логично: Промес типичный жулик, из числа тех кто уходит в "отрицалово". То есть чтобы он не творил, так надо, а если берут под задницу - это мусора позорные (то бишь копы) копают под нормального чувака с улицы.

То что Промес с таким мышлением вообще умудряется играть в футбол и даже заезжал в топовый чемпионат и даже в сборную Голландии - это чудо Господне, т.к по идее его потолок - это какое-нибудь гетто для чёрных на окраинах Амстердама, где он бы тусил с такими же лоботрясами и мелкими наркоторговцами
+29
-8
+21
без м0згов*
+17
-1
+16
Он тупее инфузории-туфельки 🤦🏼‍♂️
+18
-2
+16
Ответ Глыба
Я хотел поднять бабла на снеге Но сдал чушпан, он уже на небе Я пройду всё это без слез и страха Я настоящий нигга Я настоящий гангста
Рил ток мэнXD
+17
-3
+14
>потому что живу без страха»

Без мозгов, скорее.
+17
-4
+13
в случае с Промесом про него даже ничего говорить не надо, надо лишь помолчать и подождать, Промес сам про себя так расскажет как ни один хейтер бы не рассказал)))
+11
0
+11
А я недооценил Промеса, он, оказывается, может еще хуже
+11
-1
+10
Удивительный дуралей оказался
+11
-1
+10
рэп - кал, Промеса в Голландию!
+14
-4
+10
Похоже, он ещё "интеллектуальнее" Балотелли. Но кончится сие сроком. А ""Спартак" опозорился по полной программе, не разорвав контракт с этим уголовником.
+12
-3
+9
Без страха? То есть не боится прилететь в Нидерланды?
Такой же лжец, как и все кб, короче.
Стыдно за наш Спартак!😎
+20
-11
+9
так, мы ещё про что-то стоимостью 1,5 года не знаем?)
+9
0
+9
Все же он создан что бы играть за спартак
+13
-5
+8
Живу без страха, но на родину не ногой :)
+9
-1
+8
И кто-то же слушает, восхищается и защищает данного типочка…мда.
+10
-2
+8
Теперь, думаю, ни у кого не осталось сомнений что он просто талпайоп
+9
-1
+8
очень хочется, чтобы этот клоун вернулся в Россию и стал лучшим бомбардиром в истории "народной" команды. будет максимально символично))

и да, как говорил классик: рэп - это просто кал например!
+12
-5
+7
Ответ madaev
Комментарий удален модератором
В вашем случае только спец.бригада и спец отделение спасёт
+7
-1
+6
По-моему он заигрался. Либо в гангстера, либо футболиста - уже непонятно
+6
0
+6
Ответ Трент Резнор
Он тупее инфузории-туфельки 🤦🏼‍♂️
не оскорбляй инфузорию-туфельку, пожалуйста!
+8
-2
+6
И за этого человека надо бороться по мнению "умных" людей. Кринж🤡
+9
-3
+6
Спартаку все еще не не стыдно ((
+6
-1
+5
Он читает вью легенд спартака о себе и возомнил из себя черти что
+6
-1
+5
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