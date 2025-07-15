Попов о Соболеве: «Забьет за «Зенит» 1-2 гола и уйдет в аренду, думаю. Пока это провальный трансфер»
Алексей Попов считает, что Александр Соболев покинет «Зенит» в скором времени.
«Не знаю, сколько Соболев может забить за сезон. Он не играет. Думаю, в этом сезоне он забьет за «Зенит» 1-2 гола и уйдет в аренду. Это мое предположение. Петербуржцы серьезно усиливаются, скупают всех латиноамериканцев.
«Зенит» настроен по-боевому, так что футболисты, которые не забьют в одной-двух играх, больше играть не будут. Конкуренция очень серьезная. Соболев показал, что не тянет уровень и пока не готов бороться за место в составе. Пока это провальный трансфер», – сказал бывший игрок «Рубина».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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