Попов о Соболеве: «Забьет за «Зенит» 1-2 гола и уйдет в аренду, думаю. Пока это провальный трансфер»

Алексей Попов считает, что Александр Соболев покинет «Зенит» в скором времени.

«Не знаю, сколько Соболев может забить за сезон. Он не играет. Думаю, в этом сезоне он забьет за «Зенит » 1-2 гола и уйдет в аренду. Это мое предположение. Петербуржцы серьезно усиливаются, скупают всех латиноамериканцев.

«Зенит» настроен по-боевому, так что футболисты, которые не забьют в одной-двух играх, больше играть не будут. Конкуренция очень серьезная. Соболев показал, что не тянет уровень и пока не готов бороться за место в составе. Пока это провальный трансфер», – сказал бывший игрок «Рубина».