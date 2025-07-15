«Ливерпулю» придется предложить за Исака больше, чем за Виртца, чтобы убедить «Ньюкасл» отпустить форварда. Флориана подписали за 100+16 млн фунтов (ESPN)
«Ньюкасл» не хочет отпускать Александера Исака в «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы связались с «Ньюкаслом», чтобы обсудить возможное предложение по 25-летнему нападающему.
Как сообщает ESPN, «Ньюкасл» пока не намерен расставаться с Исаком. Отмечается, что «Ливерпулю», вероятно, придется предложить большую сумму, чем за Флориана Виртца, чтобы убедить «сорок» отпустить шведа.
Напомним, Виртц перешел из «Байера» в «Ливерпуль» в июне за 100+16 млн фунтов – этот трансфер может стать самым дорогим в истории АПЛ.
В прошлом сезоне АПЛ Исак провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами. Его статистика доступна здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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