«Ливерпулю» придется предложить за Исака больше, чем за Виртца, чтобы убедить «Ньюкасл» отпустить форварда. Флориана подписали за 100+16 млн фунтов (ESPN)

«Ньюкасл» не хочет отпускать Александера Исака в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы связались с «Ньюкаслом », чтобы обсудить возможное предложение по 25-летнему нападающему.

Как сообщает ESPN, «Ньюкасл» пока не намерен расставаться с Исаком. Отмечается, что «Ливерпулю», вероятно, придется предложить большую сумму, чем за Флориана Виртца , чтобы убедить «сорок» отпустить шведа.

Напомним, Виртц перешел из «Байера» в «Ливерпуль » в июне за 100+16 млн фунтов – этот трансфер может стать самым дорогим в истории АПЛ .

В прошлом сезоне АПЛ Исак провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами. Его статистика доступна здесь .