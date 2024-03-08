«Питтсбург» обменял Генцела и Тая Смита в «Каролину» на Бантинга, Пономарева, 2 проспектов и выборы в 2-м и 5-м раундах драфта

«Питтсбург» обменял форварда Джейка Генцела в «Каролину» .

«Харрикейнс» также получили в сделке защитника Тая Смита. «Пингвинс» удержат в своей ведомости 25% кэпхита Генцела, составляющего 6 миллионов долларов.

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Если «Каролина» дойдет до финала Кубка Стэнли-2024, пик 2-го раунда (изначально принадлежавший «Филадельфии») будет заменен на выбор в 1-м раунде.

Пик 5-го раунда «Питтсбург» получит только в том случае, если «Харрикейнс» выиграют Кубок Стэнли.

Действующее соглашение 29-летнего рассчитано до конца этого сезона. Он набрал 52 (22+30) очка при полезности «плюс 9» в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт 28-летнего Бантинга с кэпхитом 4,5 млн долларов действует до завершения сезона-2025/26. В текущем сезоне он набрал 36 (13+23) очков в 60 играх при полезности «минус 15».

21-летний Пономарев дебютировал в НХЛ в этом сезоне, набрав 2 (1+1) очка в 2 матчах. В его активе 29 (8+21) баллов в 41 игре в АХЛ. Текущий сезон – второй по трехлетнему контракту новичка.

20-летний Койвунен был выбран «Харрикейнс» во 2-м раунде драфта-2021. В текущем сезоне он делит 5-е место в списке лучших бомбардиров финской лиги с 55 (21+34) очками в 57 играх за «Кярпят». У него подписан контракт новичка.

19-летний Люциус был выбран «Харрикейнс» в 4-м раунде драфта-2022. В текущем сезоне он набрал 31 (12+19) очко в 32 играх за университет Висконсина в NCAA.

23-летний Тай Смит – 17-й номер драфта-2018 («Нью-Джерси»). В текущем сезоне он провел 51 матч за фарм «Питтсбурга» в АХЛ и набрал 32 (9+23) очка.