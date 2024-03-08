«Питтсбург» обменял Генцела и Тая Смита в «Каролину» на Бантинга, Пономарева, 2 проспектов и выборы в 2-м и 5-м раундах драфта

Теги переходы Питтсбург Каролина НХЛ чемпионат Финляндии Кярпят Джейк Генцел Тай Смит Майкл Бантинг Василий Пономарев Вилле Койвунен Круз Люциус Хоккей

«Питтсбург» обменял форварда Джейка Генцела в «Каролину» .

«Харрикейнс» также получили в сделке защитника Тая Смита. «Пингвинс» удержат в своей ведомости 25% кэпхита Генцела, составляющего 6 миллионов долларов. 

«Питтсбург» получил форвардов Майкла Бантинга, Василия Пономарева, Вилле Койвунена и Круза Люциуса, выборы в 2-м и 5-м раундах драфта НХЛ-2024 (условные).

Если «Каролина» дойдет до финала Кубка Стэнли-2024, пик 2-го раунда (изначально принадлежавший «Филадельфии») будет заменен на выбор в 1-м раунде.

Пик 5-го раунда «Питтсбург» получит только в том случае, если «Харрикейнс» выиграют Кубок Стэнли. 

Действующее соглашение 29-летнего Генцела рассчитано до конца этого сезона. Он набрал 52 (22+30) очка при полезности «плюс 9» в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт 28-летнего Бантинга с кэпхитом 4,5 млн долларов действует до завершения сезона-2025/26. В текущем сезоне он набрал 36 (13+23) очков в 60 играх при полезности «минус 15». 

21-летний Пономарев дебютировал в НХЛ в этом сезоне, набрав 2 (1+1) очка в 2 матчах. В его активе 29 (8+21) баллов в 41 игре в АХЛ. Текущий сезон – второй по трехлетнему контракту новичка. 

20-летний Койвунен был выбран «Харрикейнс» во 2-м раунде драфта-2021. В текущем сезоне он делит 5-е место в списке лучших бомбардиров финской лиги с 55 (21+34) очками в 57 играх за «Кярпят». У него подписан контракт новичка. 

19-летний Люциус был выбран «Харрикейнс» в 4-м раунде драфта-2022. В текущем сезоне он набрал 31 (12+19) очко в 32 играх за университет Висконсина в NCAA. 

23-летний Тай Смит – 17-й номер драфта-2018 («Нью-Джерси»). В текущем сезоне он провел 51 матч за фарм «Питтсбурга» в АХЛ и набрал 32 (9+23) очка.

26 комментариев
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Ответ Russia-nn
Выбил себе все таки первый раунд Дубас
А че, Каролина уже в финале? Пока только второй. А вот проспекты бодрые, да.
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+20
Ответ Марсель Объелся
Нет ощущения, что Кейнс как-то много отдали? И Бантинга, который только-только во втором звене разыгрался, и Пономарёва после яркого дебюта, еще и самый высокий пик через 4 месяца. Надеюсь Генцел того стоит! Кажется многовато для аренды на плей-офф, особенно когда видишь, за что Тарасенко отдали
Кейнс отдали слишком много. Просто могут себе позволить швыряться проспектами, у них даже после того, как троих хороших отдали, пул остался один из самых лучших в лиге, если не лучший
+14
-1
+13
Нет ощущения, что Кейнс как-то много отдали? И Бантинга, который только-только во втором звене разыгрался, и Пономарёва после яркого дебюта, еще и самый высокий пик через 4 месяца. Надеюсь Генцел того стоит!

Кажется многовато для аренды на плей-офф, особенно когда видишь, за что Тарасенко отдали
+14
-2
+12
Ответ RusLALAn
Хотя бы Никишина надо было забирать
в скором времени приедет на место Бёрнса)
+5
0
+5
Выбил себе все таки первый раунд Дубас
+6
-3
+3
Хотя бы Никишина надо было забирать
+2
0
+2
Стоит добавить, что второй раунд не Каролины, а Филадельфии
+2
0
+2
Ответ Павел Мантлер
в скором времени приедет на место Бёрнса)
За пару месяцев аренды еще Ахо требовать надо
+2
0
+2
По сути 2 раунд, а не первый. В выход ураганов в финал кс не верю!
+2
-1
+1
Ответ Arctic_Baron
Кейнс отдали слишком много. Просто могут себе позволить швыряться проспектами, у них даже после того, как троих хороших отдали, пул остался один из самых лучших в лиге, если не лучший
И скорее всего, менеджмент кейнсов не видит супер-звёзд среди проспектов.
+1
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+1
Для Дона Уодделла не главное сколько много отдал за Генцела главное вырвал у других претендентов.Возможно бесполезное приобретение, как Котканиеми.
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Мыльная опера с Генцем закончилась... Время покажет кто от этого выиграл....
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Ответ MESSIya
Тай Смит в основном в АХЛ играл
Физрук его загнобил, как и почти всю молодежь😂
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А где щас немецкий первораундник Бокк, которого Луис за Фолка скинул уже давно? Ни разу не слышал о нем с тех пор :)
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Ответ Марсель Объелся
Нет ощущения, что Кейнс как-то много отдали? И Бантинга, который только-только во втором звене разыгрался, и Пономарёва после яркого дебюта, еще и самый высокий пик через 4 месяца. Надеюсь Генцел того стоит! Кажется многовато для аренды на плей-офф, особенно когда видишь, за что Тарасенко отдали
Платёжка не резиновая , как бы потом из-за генцела ценного игрока свободным агентом не оставить
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Ответ RusLALAn
Хотя бы Никишина надо было забирать
Вот это наглёж
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Ответ борецЗАнеСправедливость
И Смита слил🙈😂
Тай Смит в основном в АХЛ играл
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Хотел проспектов -получил проспектов.
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дубас хорош, конечно.
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Бучневич в Каролину или нет?
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И Смита слил🙈😂
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