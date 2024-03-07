Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «дурнем» и «дрянью», а «Реал» – «сукиными детьми». Ла Лига подала жалобу

Болельщики «Валенсии» оскорбляли «Реал» и Винисиуса Жуниора.

Матч между этими командами, состоявшийся 2 марта, закончился ничьей со счетом 2:2.

направила в комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) жалобу, в которой приводятся оскорбительные кричалки фанатов «Валенсии».

На 8-й минуте матча болельщики хозяев в течение примерно 30 секунд скандировали «Винисиус, какой же ты дурень» и «Винисиус, что ты за дрянь». Через минуту они скандировали: «Мадридиста – сукины дети».

На 10-й минуте матча фанаты «Валенсии» кричали: «Да, да, « » – суки».

На 23-й минуте они повторили кричалку « , какой же ты дурень» и скандировали «дурень, дурень, дурень». Это повторилось на 50-й минуте.

На 59-й минуте, когда один из игроков «Реала» лежал на газоне, фанаты «Валенсии» кричали: «Наступите на него, наступите на него».

На 71-й минуте болельщики скандировали «дурень, дурень».