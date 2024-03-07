Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «дурнем» и «дрянью», а «Реал» – «сукиными детьми». Ла Лига подала жалобу

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Федерация футбола Испании Винисиус Жуниор брань контент Футбол

Болельщики «Валенсии» оскорбляли «Реал» и Винисиуса Жуниора.

Матч между этими командами, состоявшийся 2 марта, закончился ничьей со счетом 2:2. 

Ла Лига направила в комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) жалобу, в которой приводятся оскорбительные кричалки фанатов «Валенсии». 

На 8-й минуте матча болельщики хозяев в течение примерно 30 секунд скандировали «Винисиус, какой же ты дурень» и «Винисиус, что ты за дрянь». Через минуту они скандировали: «Мадридиста – сукины дети». 

На 10-й минуте матча фанаты «Валенсии» кричали: «Да, да, «Реал Мадрид» – суки». 

На 23-й минуте они повторили кричалку «Винисиус, какой же ты дурень» и скандировали «дурень, дурень, дурень». Это повторилось на 50-й минуте. 

На 59-й минуте, когда один из игроков «Реала» лежал на газоне, фанаты «Валенсии» кричали: «Наступите на него, наступите на него». 

На 71-й минуте болельщики скандировали «дурень, дурень». 

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55 комментариев
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И в чем они неправы?
+78
-32
+46
За дурней нас автор новости держит, а "qué tonto eres" – это "дурак")
+27
-2
+25
Ответ Футбольные Хроники
Как фанат Реала, я хотел бы защитить Винисиуса, но учитывая его поступки... Скажем мягко личность он не самая приятная, но оскорблять на расовой почве так себе идея
Никогда не понимал и не понимаю, какая разница на какой почве оскорблять?
+14
-1
+13
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Но Вини спокойно заткнул неандертальцев дублем в ворота грузина))
Беллингем тоже воткнул в концовке, но купленное Монсано вытащила расистов
+32
-24
+8
Ответ Михон Мясной
Не, ну тут валенсийцы молодцы, не придраться!
Валенсийцы всегда молодцы
+10
-2
+8
Не, ну тут валенсийцы молодцы, не придраться!
+11
-4
+7
Ответ QWertY
И в чем они неправы?
На всех стадионах мира фанаты скандируют подобное, да и намного хуже. Но Реал видимо особенный клуб, раз сама лига их защищает
+15
-9
+6
Но Вини спокойно заткнул неандертальцев дублем в ворота грузина))
+27
-23
+4
Ну так он такой и есть, болелы Валенсии правду скандируют.
Его называют так некоторые болелы Реала.
+6
-2
+4
детская обида на практически детские оскорбления...
+5
-1
+4
Из-за болелов Валенсии скоро обычные слова вроде «дурак» или «плохой» в мадриде будут признаваться расистскими
+13
-10
+3
Как фанат Реала, я хотел бы защитить Винисиуса, но учитывая его поступки... Скажем мягко личность он не самая приятная, но оскорблять на расовой почве так себе идея
+8
-5
+3
Это же буквально и есть одна из форм боления - оказывать давление на соперника.
+6
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+3
Дурень?😆
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И это все? шум из ничего
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Провокатора в клетку. Назначить паёк - один банан в день!!!
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Накажут за правду
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грубовато, лучше мандрил 🐒
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+2
каждый раз читая такие заголовки , автоматом вспоминаю знаменитую фразу Коллина Фаррела из " джентльменов "
+5
-3
+2
Сказали правду и за это хотят наказать? Что за маразм?
+9
-7
+2
Ответ Xabi Alonso78
Беллингем тоже воткнул в концовке, но купленное Монсано вытащила расистов
Воткнул после свистка об окончании матча, теперь отдохнёт пару матчей.)))
+12
-11
+1
Ответ Xabi Alonso78
Беллингем тоже воткнул в концовке, но купленное Монсано вытащила расистов
Да, там смешно защитники от досады начали рвать на жопе волосы, но Мансано выступил в роли спасителя)))
+4
-3
+1
Ответ Михон Мясной
Книжки не пробовал читать? Там бывает не менее интересно, чем в кино))
Пиши хоть какие
+1
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Ответ За Валенсию с 1999
Валенсийцы всегда молодцы
Молодцы конечно! Оскорбляли весь матч команду🤷‍♂️😄
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Ответ Ильгам Давлет
да можно так все преступления оправдывать)
Что с твоим именем?
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Ответ За Валенсию с 1999
Я фанатов реала тоже так называю
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
+1
-1
0
Ответ Футбольные Хроники
Как фанат Реала, я хотел бы защитить Винисиуса, но учитывая его поступки... Скажем мягко личность он не самая приятная, но оскорблять на расовой почве так себе идея
Ты не фанат Реала, а собиратель лайков
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ути пути
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Ответ NIK7478
Ну и как они хотят запретить фанатам эти кричалки?! Это же невозможно! Будут кричать еще громче.)
Проще пареной репы. Вычислят, найдут, дадут бан на посещение матчей на годик (это уже делают) и все. Можешь быть уверен, другие неадекваты будут кричать с каждым баном все тише, а потом будут поносить Вини только шепотом под одеялом )
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Ответ Эден Азаров
Из-за болелов Валенсии скоро обычные слова вроде «дурак» или «плохой» в мадриде будут признаваться расистскими
А Эден Азаров уже давно нон Гранта
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