НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Питтсбурга», «Тампа» сыграет с «Калгари», «Миннесота» – с «Аризоной»
«Питтсбург» примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа-Бэй» дома сыграет с «Калгари», «Бостон» – с «Торонто», «Флорида» встретится с «Филадельфией», «Миннесота» – с «Аризоной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 06.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 8 марта, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Давненько я не видел подобного опуса.
Алан, где прятал шедевр?)
Колорадо выменял у Миннесоты Дюхэйма на пик 3-го раунда 2026, а Эдмонтон выменял Стечера и пик 7 раунда 2024 (принадлежавший Бостону) у Аризоны за пик 4-го раунда 2027
Торонтовские медиа, наблюдая за тем, как Тре проспал всех праворуких дефов, переключились на леворуких. Теперь они сватают Эдмундсона, это он у вас проходит под кличкой Эдди?
В 67 играх Кросби набрал 90 (31+59)очков.
Овечкин 64 (35+29) (меньше очка за игру)
В противостоянии Кросби впереди Ови по очкам, Ови впереди Кросби по голам.
Кажется Кросби ещё раз 10 с Ови сыграть придётся! На двоих у них 154 очка за 67 игр. Другой такой пары противостояний нет в НХЛ, чтобы неизменно играли за одну и ту же свою команду, будет 20 сезонов противостояния. По матчам может быть и есть, у Хоу или Гретцки например, а вот по очкам вряд ли.
Питтсбург в этих матчах 67=39(7)-24-4, 82 очка.
Вашингтон в этих матчах 67=28(4)-32-7, 63 очка.
У Малкина 78 (26+52) в 60 играх против Вашингтона.
В противостоянии Джино впереди Ови по очкам, Ови впереди Джино по голам.
У Джино сейчас небольшая результативная серия из 2х матчей 2+1.
У Ови 1+2 в 3х матчах. Оба по сезону идут вровень гораздо ниже карьерного графика. Теперь матч между ними. Последний шанс зацепиться за плейофф. Пожелаем обоим продолжения результативный серии. Но проигравший уже не будет мечтать о плейофф.
Питссбург и Вашик обменялись гостевыми победами в сезоне.
В прошлом сезоне Джино угощал Ови мантами перед встречей.
Сейчас не афишируют, оба идут меньше 1+ очков за игру.
Может Ови проставит ответку?
Стечер в Эдмонтон вместе с 7-м раундом, за 4-й раунд.
Гаджович на 2 года по 775 тыс. в год и Форслинг на 8 лет по 5,75 млн. в год продлились с FLA
Про мужской коллектив: паршивые встречаются иногда. Но нормальных ребят тут тоже очень много. И это радует. Мнения и взгляды у нас тут - очень разные. Но просто разговаривать по-человечески (по-соседски) тоже очень многие умеют. Спасибо вам всем за поздравления, а также добрые пожелания вам и главное: вашим любимым и близким женщинам!!!!