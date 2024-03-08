НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Питтсбурга», «Тампа» сыграет с «Калгари», «Миннесота» – с «Аризоной»

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«Питтсбург» примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Тампа-Бэй» дома сыграет с «Калгари», «Бостон» – с «Торонто», «Флорида» встретится с «Филадельфией», «Миннесота» – с «Аризоной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Вашингтон
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Монреаль
Дата проведения
8 марта, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Торонто
Дата проведения
8 марта, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Сент-Луис
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Калгари
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Филадельфия
Дата проведения
8 марта, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Эдмонтон
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Баффало
Дата проведения
8 марта, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Миннесота
Дата проведения
8 марта, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Ванкувер
Дата проведения
8 марта, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Айлендерс
Дата проведения
8 марта, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Оттава
Дата проведения
8 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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98 комментариев
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Кучерову надо догонять. Пожелаем 2+2.
+12
-5
+7
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
4 дня отдыха прошли. С новыми силами продолжаем борьбу за ПО. Кучерову не оставать от МакКиннона, Васе наконец - то вернуться на свой уровень, молниям победы! За Тампу! Девчонки, если вы ещё есть на ветке-с Праздником!
Есть! Я "девочка" тут! Мне всего 58 лет и я - самая молодая и красивая! (и очень хорошая). Спасибо за поздравленье! А главное присоединяюсь к пожеланиям для Тампы!!!! И от них жду поздравленья в виде победы.
+5
0
+5
4 дня отдыха прошли. С новыми силами продолжаем борьбу за ПО. Кучерову не оставать от МакКиннона, Васе наконец - то вернуться на свой уровень, молниям победы! За Тампу! Девчонки, если вы ещё есть на ветке-с Праздником!
+5
0
+5
Ответ serg wyxa
Кучерову надо догонять. Пожелаем 2+2.
3+2
+5
-1
+4
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Опаньки...знакомый шаблончик подъехал, меняются лишь команды и фамилии игроков.
Давненько я не видел подобного опуса.
Алан, где прятал шедевр?)
+4
-1
+3
Ответ hhlg
Комментарий удален модератором
думаю и твоих соотечественников отсеилось бы немало, ну а пока что, кому и Вардан - эксперт
+4
-1
+3
Ответ Фанат Ференцвароша
Мальчики: смотрят битву двух дедов Кросби и Овечкина Мужчины: наслаждаются просмотром игры Династии Айлендерс и схем тренера Руа
Все его схемы ему видны через клетки (ну какой же тренер может выйти из вратарей).
+2
0
+2
Ответ hhlg
Нормально Маклеллан раздел Треллевинга конечно
3-й и 5-й за 195 см и 100 кг рента это "развод"?
+3
-1
+2
А вообще на 23 Вашингтон-Тампа, на 8 марта Питтсбург - Вашик, ну разве это не любовь к нашим болельщикам со стороны НХЛ?!)
+3
-1
+2
Ответ Беня_Финитас
негатив тут только от одного персонажа , который смеялся над будущим Протаса . у которого простой как черенок совковой лопаты нарратив : 1) тренер - лысый физрук 2) Макмайкл - лютое полено 3) Сашка-банбандир - цаца , которой первые двое мешают побить рекорд .
Протас, конечно, не МакДэвид и не Кузя, но он старается быть полезным, и у него это получается. Видно, что работает, профессионально относится к делу. В этом сезоне, как мне показалось, сильно прибавил в катании, например.
+2
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+2
Ответ Kuznechkin
да ладно СMM норм, есть куда расти, не будет расти обменяют на очередные пики)
Непонятен негатив по отношению к МакМайклу. Он вряд ли станет звездой НХЛ - но разве кто-то ожидал этого? При этом он старается и, думаю, полностью раскроет свой потеннциал - станет крепким середняком для 3-4 звена. Разве это так мало?
+2
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+2
Ответ Кагов
Кросби и Овечкин сыграли 67 раз друг против друга в НХЛ за одни и те же свои команды, Питтсбург и Вашингтон. В 67 играх Кросби набрал 90 (31+59)очков. Овечкин 64 (35+29) (меньше очка за игру) В противостоянии Кросби впереди Ови по очкам, Ови впереди Кросби по голам. Кажется Кросби ещё раз 10 с Ови сыграть придётся! На двоих у них 154 очка за 67 игр. Другой такой пары противостояний нет в НХЛ, чтобы неизменно играли за одну и ту же свою команду, будет 20 сезонов противостояния. По матчам может быть и есть, у Хоу или Гретцки например, а вот по очкам вряд ли. Питтсбург в этих матчах 67=39(7)-24-4, 82 очка. Вашингтон в этих матчах 67=28(4)-32-7, 63 очка. У Малкина 78 (26+52) в 60 играх против Вашингтона. В противостоянии Джино впереди Ови по очкам, Ови впереди Джино по голам. У Джино сейчас небольшая результативная серия из 2х матчей 2+1. У Ови 1+2 в 3х матчах. Оба по сезону идут вровень гораздо ниже карьерного графика. Теперь матч между ними. Последний шанс зацепиться за плейофф. Пожелаем обоим продолжения результативный серии. Но проигравший уже не будет мечтать о плейофф. Питссбург и Вашик обменялись гостевыми победами в сезоне. В прошлом сезоне Джино угощал Ови мантами перед встречей. Сейчас не афишируют, оба идут меньше 1+ очков за игру. Может Ови проставит ответку?
Мантами угощать теперь будет Вегас.
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Саня осмысливает откровения своей жены, поэтому может не сыграть.
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С учетом возраста ведущих звезд, осталось не так много матчей Ови vs Сид, поэтому давайте просто насладимся хоккеем сегодня, без политики и хейта! ;)
+6
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Обмены пошли:
Колорадо выменял у Миннесоты Дюхэйма на пик 3-го раунда 2026, а Эдмонтон выменял Стечера и пик 7 раунда 2024 (принадлежавший Бостону) у Аризоны за пик 4-го раунда 2027
+2
-1
+1
Ответ MTZ_2022
Протас в первом звене??
один недалёкий местный , изображающий из себя знатока хоккея надо мной посмеялся , когда я заявил в прошлом сезоне - Лёха Протас БУДУЩЕЕ Вашингтона . что там впереди - неизвестно . но не прошло и полгода и это уже самое настоящее НАСТОЯЩЕЕ .
+1
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+1
Ну смешно же 8 марта играть, надо своих и не только своих женщин поздравлять, поэтому сегодня Саня может и не сыграть
+1
0
+1
Ответ Поговорим о разном
Есть! Я "девочка" тут! Мне всего 58 лет и я - самая молодая и красивая! (и очень хорошая). Спасибо за поздравленье! А главное присоединяюсь к пожеланиям для Тампы!!!! И от них жду поздравленья в виде победы.
Поздравления ! Ты моя ровесница . Из нас могла бы получиться неплохая пара .. для танго . ))
+1
0
+1
Ответ hhlg
Penguins fans seeing Guentzel out at practice today in a regular contact jersey Как я понимаю, Сид в эгоистичной манере поставил себя выше франшизы и в мнимой надежде заскочить в ПО Генцеля не обменяют лишившись первого пика, проспекта и игрока основы.
Причем тут Кросби, все в руках Дубинского, да и Генцель в лтир (или ир), не помню, но до 10 марта, здоров не здоров, он просто не доступен чтобы сыграть.
+1
0
+1
Ответ hhlg
Вардан нормально раздает, если не нравится, контраргументируйте, делов-то. Это не сравнится с Ванечек топ и Тоффоли дно
это уже откровение, от такого тяжело будет отмыться
+1
0
+1
Ответ Gospel of Matthew(s)
Саня осмысливает откровения своей жены, поэтому может не сыграть.
Нормальное интервью без какой-либо дичи от слова совсем)
+3
-2
+1
Ответ hhlg
Нормальное интервью без какой-либо дичи от слова совсем)
Интервью-то нормальное, но осмыслить надо.
Торонтовские медиа, наблюдая за тем, как Тре проспал всех праворуких дефов, переключились на леворуких. Теперь они сватают Эдмундсона, это он у вас проходит под кличкой Эдди?
+1
0
+1
Кросби и Овечкин сыграли 67 раз друг против друга в НХЛ за одни и те же свои команды, Питтсбург и Вашингтон.
В 67 играх Кросби набрал 90 (31+59)очков.
Овечкин 64 (35+29) (меньше очка за игру)
В противостоянии Кросби впереди Ови по очкам, Ови впереди Кросби по голам.
Кажется Кросби ещё раз 10 с Ови сыграть придётся! На двоих у них 154 очка за 67 игр. Другой такой пары противостояний нет в НХЛ, чтобы неизменно играли за одну и ту же свою команду, будет 20 сезонов противостояния. По матчам может быть и есть, у Хоу или Гретцки например, а вот по очкам вряд ли.
Питтсбург в этих матчах 67=39(7)-24-4, 82 очка.
Вашингтон в этих матчах 67=28(4)-32-7, 63 очка.
У Малкина 78 (26+52) в 60 играх против Вашингтона.
В противостоянии Джино впереди Ови по очкам, Ови впереди Джино по голам.
У Джино сейчас небольшая результативная серия из 2х матчей 2+1.
У Ови 1+2 в 3х матчах. Оба по сезону идут вровень гораздо ниже карьерного графика. Теперь матч между ними. Последний шанс зацепиться за плейофф. Пожелаем обоим продолжения результативный серии. Но проигравший уже не будет мечтать о плейофф.
Питссбург и Вашик обменялись гостевыми победами в сезоне.
В прошлом сезоне Джино угощал Ови мантами перед встречей.
Сейчас не афишируют, оба идут меньше 1+ очков за игру.
Может Ови проставит ответку?
+2
-1
+1
Какой-то сплошной боттом меняют . Пока обмены Тарасенко и отчасти Манты (учитывая его неплохую форму ) выглядят самыми топовыми . Бомба бабахнет или не бабахнет ? Скучно пока .
+1
0
+1
Дюхейм в Колорадо. Пока без подробностей.

Стечер в Эдмонтон вместе с 7-м раундом, за 4-й раунд.
+1
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Ответ Поговорим о разном
Спасибо и тебе Беня большое!!! А пара - могла бы может. Но по факту - не получится. Хорошее или плохое у меня убеждение по жизни, (???), но оно таково, что: танго танцуют - вдвоём. Мой первый муж считал, что лучше - втроём. (ему третья нужна была партнерша). Мне не очень понравилось такое. Второй муж разделяет - мою точку зрения. Мы танцуем с ним только в паре друг с другом. Ещё раз спасибо за поздравленье и всего доброго пожелаю!
Еще раз поздравляю ! От меня тогда букет старорежимных гладиолусов . Ну а от мужа , который второй ( а может даже первый ) надеюсь будет что-то поизысканней . )) Во всяком случае того желаю . От лица нашего паршивого мужского " коллектива " .
+1
0
+1
Во время игры "Вашингтон"-"Питтсбург" в России уже будут отмечать Международный Женский День - так что Кросби может и не сыграть.
+7
-6
+1
Обмен по мелочи: Анахайм и Монреаль обменялись прОспектами - Ян Мышак едет в Калифорнию, Джейкоб Перро (брат Гейба, выбранного НЙР под 23-м номером в 2023 году) в Квебек.
+1
0
+1
Сундквист продлился в СЛБ на 2 года по 1,5 ляма в год.
Гаджович на 2 года по 775 тыс. в год и Форслинг на 8 лет по 5,75 млн. в год продлились с FLA
+1
0
+1
Ответ Беня_Финитас
Еще раз поздравляю ! От меня тогда букет старорежимных гладиолусов . Ну а от мужа , который второй ( а может даже первый ) надеюсь будет что-то поизысканней . )) Во всяком случае того желаю . От лица нашего паршивого мужского " коллектива " .
Спасибо, спасибо, спасибо!!!! От мужа завтра будет подарок точно. Но сейчас: он молчит как партизан и не хочет даже намекнуть - какой конкретно. А цветы сегодня подарил. И мне и маме моей. Наши любимые розы. Мне - белые (любимые). А ей розовые (но они тоже красивые). А гладиолусы - шикарно!!!! Мне они тоже очень нравятся. Только они летние. Раньше (когда дача была) - свои выращивали. Теперь покупаем иногда. На балконе - красивые не получаются.
Про мужской коллектив: паршивые встречаются иногда. Но нормальных ребят тут тоже очень много. И это радует. Мнения и взгляды у нас тут - очень разные. Но просто разговаривать по-человечески (по-соседски) тоже очень многие умеют. Спасибо вам всем за поздравления, а также добрые пожелания вам и главное: вашим любимым и близким женщинам!!!!
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