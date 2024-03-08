НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Питтсбурга», «Тампа» сыграет с «Калгари», «Миннесота» – с «Аризоной»

«Питтсбург» примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.

« » дома сыграет с « », « » – с « », « » встретится с «Филадельфией», «Миннесота» – с «Аризоной».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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