Сафонов о проигрыше «ПСЖ» в финале КЧМ: «Успел подзабыть горечь поражения – надеюсь, это напомнит нам, что победы не приходят сами. Отличный 1-й сезон, играть хочется больше»

Матвей Сафонов подвел итоги своего дебютного сезона в «ПСЖ».

Парижане уступили «Челси» в финале клубного чемпионата мира (0:3). Ранее «ПСЖ » выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов.

«Завершать турнир поражением в финале всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки. Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой – за ними стоит ежедневная работа.

Каждый матч требует полной отдачи. Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали в этом сезоне.

Что касается меня, это был отличный первый сезон в Европе: трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени – и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой. Несмотря на предстоящий отпуск, мысленно я уже готовлюсь к новому сезону, а через пару недель вернусь и продолжу работу на поле.

Мое американское приключение подошло к концу. Впереди небольшой отдых, который хочу провести рядом с близкими. После месяца вдали от родных особенно ощущаешь, как важно побыть там, где по-настоящему спокойно и хорошо.

В ближайшие дни – дорога почти в сутки и джетлаг. Говорят, путь домой дается тяжелее. Проверим. Обязательно поделюсь впечатлениями, как только восстановлюсь и вернусь в привычный ритм», – написал голкипер в своем телеграм-канале.