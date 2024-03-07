Джейми Каррагер: «Реал» не в числе лучших команд Европы сейчас. Он гораздо хуже «Ман Сити». И, может быть, «Интера» с «Арсеналом»

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Джейми Каррагер не считает, что «Реал» входит в число лучших команд Европы.

Вчера «Мадрид» сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 1:0).

«Лейпциг» был великолепен в обоих матчах, они доминировали и играли лучше. Просто аура «Реала» и «Бернабеу» помогла пройти дальше. Это не сулит ничего хорошего с точки зрения борьбы за победу в Лиге чемпионов.

Сейчас «Реал» гораздо хуже «Манчестер Сити». И, может быть, «Интера» с «Арсеналом». Уверен, они станут лучше, но сейчас «Реал» не входит в число лучших команд Европы», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола

58 комментариев
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Каррагер в мае 2022: «Реал» ни за что не выиграет у «Ливерпуля», ни за что!
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Реал может, не находясь в идеальной форме, пройти любого соперника в плей-офф ЛЧ
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Когда Карра открывает свой бестрофейный рот - обычно происходят удивительные вещи))
11 трофеев у Джейми
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мало того что у команды 40% игроков в лазарете стабильно из-за травм, дак к тому же всего лишь одну провальную игру в этой Лиги Чемпионов сыграли и "эксперты" сразу повылазили, смешно
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Арсенала? Который Порту влетел, этот?
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Когда Карра открывает свой бестрофейный рот - обычно происходят удивительные вещи))
С чего бы это "бестрофейный"? ЛЧ у нас за предсезонный турнир? КУЕФА и Кубки Англии уже точно не в счёт??
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Ответ GasKonec
Виртуальный оценщик... Всё решается на поле. Всегда!
И судьей - добавил Винисиус
+16
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+6
Любимое видео с Карагером это просмотр первого матча Ливерпуля и Реала Мадрида ЛЧ в прошлом сезоне
+8
-2
+6
Ответ vzi
Каррагер в мае 2022: «Реал» ни за что не выиграет у «Ливерпуля», ни за что!
Каррагера всерьёз воспринимать нельзя)
+8
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Когда Карра открывает свой бестрофейный рот - обычно происходят удивительные вещи))
Тебя в гугле забанили?
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+5
Так даже лучше, когда в реал не верят, они разрывают на характере
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Реал - хозяин ЛЧ. У них с этим турниром какая то особая магия, ну судьи, конечно))))) (шутка) В прошлые разы, когда они затаскивали турнир они тоже не всегда были лучшими, однако ж ушастый оказывался именно у них в конце сезона.
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Когда Карра открывает свой бестрофейный рот - обычно происходят удивительные вещи))
+16
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Когда они выиграли ЛЧ два года назад, обыграв МС, а потом ЛФК в финале, были не лучше чем сейчас. Поэтому с Реалом в ЛЧ хрен угадаешь.
+5
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Ответ Плеймейкер87
Реал может, не находясь в идеальной форме, пройти любого соперника в плей-офф ЛЧ
Да. Когда судьи помогают у соперника нету малейшего шанса
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То есть Каррагер сам сказал, что точно лучше Мадрида сейчас только Сити, а ещё две команды лучше лишь возможно, но не факт, однако в числе сильнейших команд "Реал" не входит☹️
Логика чудная.
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Ответ закрыт по беспределу
Арсеналу самому ещë надо хорошенько постараться, чтобы пройти в 1/4.
Кто-то действительно думает, что они этот португальский колхоз не пройдут? Наверно про Баварию вчера также думали )))
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Так Реал зачастую именно такой и есть. Однако всё равно пролезают в ЛЧ далеко либо вообще побеждают.
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Ответ nazar07
Когда они выиграли ЛЧ два года назад, обыграв МС, а потом ЛФК в финале, были не лучше чем сейчас. Поэтому с Реалом в ЛЧ хрен угадаешь.
Проблема в том, что Сити сейчас лучше чем тогда.
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Ну да,дерьмовые матчи бывают...как 2-5 например ..
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Интер катал Сити с 60 минуты . и до гола вообще не давали ничего сделать . банально удар из далеко залетел дурак. зато у интера 1 перекладина 1 штанга и убойный момент недофутболиста рукаку который с 5 метров умудрился попасть во вратаря. хотя ворота были пустыми. бей в любой угол головой. Надеюсь Сити попадется Интер или ПСЖ. Естественно когда у тебя состав на миллиард как в менеджере на пк то соперников можно не замечать как Копенгаген и подобное.
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до сих помню видео где каррагер говорит нет шансов у реала перед 1/8 два года назад,причем так уверенно no chance. Какая разница, ливерпуль в 2005 году по ходу турнира не считался фаворитом,но выиграл же, и благодаря чему тот же Джейми не считается лузером,хотя бы один норм трофей у него есть, так что не всегда выигрывает тот кто лучше играет, Как сказал Анчелотти после матча с райо,если ты не можешь выиграть матч,не проиграй его. Какая-то мнимая гонка и убеждение что команда должна рвать всех по ходу турнира обманчиво. Тот же реал был лучшей командой по игре в сезоне 2011-12,но проиграл в полуфинале,а выиграл хромой челси и что? Счет на табло,трофей в музее,остальное по боку
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Ответ Дени Сыч
Любимое видео с Карагером это просмотр первого матча Ливерпуля и Реала Мадрида ЛЧ в прошлом сезоне
Это уже футбольная классика)
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Объективно
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Ответ Ко-ко-джамбо
И судьей - добавил Винисиус
Судья то на поле))))
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Ответ Anathan
Кто-то действительно думает, что они этот португальский колхоз не пройдут? Наверно про Баварию вчера также думали )))
Как минимум так думает сам "португальский колхоз", который выходил не играть, а выигрывать.
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Ответ закрыт по беспределу
Как минимум так думает сам "португальский колхоз", который выходил не играть, а выигрывать.
Кому не похер на то, что они думают? Получат свою трешку поедут на Драгао
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Ответ vzi
Каррагер в мае 2022: «Реал» ни за что не выиграет у «Ливерпуля», ни за что!
это же Мостовой, только из Англии
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Именно это и говорят в титульные сезоны)
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Так каждый год. Реал не лучший, но всегда берет ЛЧ
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