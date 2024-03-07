Джейми Каррагер: «Реал» не в числе лучших команд Европы сейчас. Он гораздо хуже «Ман Сити». И, может быть, «Интера» с «Арсеналом»

Джейми Каррагер не считает, что «Реал» входит в число лучших команд Европы.

Вчера « » сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала (1:1, первая игра – 1:0).

« » был великолепен в обоих матчах, они доминировали и играли лучше. Просто аура «Реала» и «Бернабеу» помогла пройти дальше. Это не сулит ничего хорошего с точки зрения борьбы за победу в Лиге чемпионов.

Сейчас «Реал» гораздо хуже « ». И, может быть, «Интера» с « ». Уверен, они станут лучше, но сейчас «Реал» не входит в число лучших команд Европы», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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