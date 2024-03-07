Холанд о словах Трента про титулы «Сити» и «Ливерпуля»: «Я здесь один год и выиграл требл. Это приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо»
Эрлинг Холанд отреагировал на слова Трента Александер-Арнолда о титулах.
Защитник «Ливерпуля» заявил: «Сити» – машина, созданная для побед. Трофеи «Ливерпуля» будут значить больше для нас из-за финансовой ситуации в клубах».
«Они могут говорить сколько хотят, или он может говорить сколько хочет… Я не знаю, почему он это делает, но я не против.
Если он хочет так говорить – ладно. Я здесь один год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.
«Ливерпуль» примет «Ман Сити» в 28-м туре АПЛ. Матч состоится 10 марта и начнется в 18:45 по московскому времени.
Друг друга стоят, просто Холанн чуть жёстче ответил🤓
В сборной он стабильно сидит на банке
Такие же знатоки и плюсы ставят
А в твоей карьере нет настолько легендарного момента.
Очень некрасиво и неуважительно.
Есть владельцы, которые хотят зарабатывать бабки на клубе, им плевать на результат. Это Брайтон, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед Глейзеров.
А есть Ливерпуль. Это топ-клуб, который тратит бабки, который старается получить результат и который умудрился убедить всех в том, что они совсем не как все топ-клубы, всегда жертвы любой ситуации и который очень любит в случае неудачи показать всем, что они бедолаги со двора, которые с душой и без денег всего достигли, что, естественно чушь.
Холанд в мировом футболе мало чего добился да в сборной провал
Лучше бы посмотрел бы на себя в зеркало,понятно,что неприятно и зеркало разобьёт,но все же