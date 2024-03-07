Холанд о словах Трента про титулы «Сити» и «Ливерпуля»: «Я здесь один год и выиграл требл. Это приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Трент Александер-Арнолд Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд отреагировал на слова Трента Александер-Арнолда о титулах.

Защитник «Ливерпуля» заявил: «Сити» – машина, созданная для побед. Трофеи «Ливерпуля» будут значить больше для нас из-за финансовой ситуации в клубах».

«Они могут говорить сколько хотят, или он может говорить сколько хочет… Я не знаю, почему он это делает, но я не против.

Если он хочет так говорить – ладно. Я здесь один год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports. 

«Ливерпуль» примет «Ман Сити» в 28-м туре АПЛ. Матч состоится 10 марта и начнется в 18:45 по московскому времени.

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151 комментарий
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Ответ Lycerae
Холанд слишком ЧСВшный, мог бы и сдержаться, чтобы не портить имидж.
Ну тогда и Трент бы не начинал этот разговор с намёками «ах, какие мы бедные, но гордые, не то, что эти»
Друг друга стоят, просто Холанн чуть жёстче ответил🤓
+119
-27
+92
Ого, с неожиданной стороны раскрывается викинг. Трешток подключил?
+57
-6
+51
Холанд слишком ЧСВшный, мог бы и сдержаться, чтобы не портить имидж.
+88
-47
+41
Есть Ливерпуль. Команда, которая живёт по средствам. Тем средствам, которые заработали сами. Есть Ман Сити. Команда, которую содержит стороннее государство. В обход любых правил. Финансовый допинг, по простому. Каждому свое.
+49
-13
+36
Холанн: "Я здесь один год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо". Где-то улыбнулся Альварес.
+40
-9
+31
Ответ Илья Мурашов
Комментарий удален пользователем
Трент не был никаким финалистом ЧЕ 🤣(даже в заявке)
В сборной он стабильно сидит на банке
Такие же знатоки и плюсы ставят
+33
-8
+25
Зато угловой Трента,игроки Барселоны ждут до сих пор.
А в твоей карьере нет настолько легендарного момента.
Очень некрасиво и неуважительно.
+40
-17
+23
"Мы нарушаем ффп и ладно, нам все ни по чем" добавил Холанд 😂
+25
-3
+22
Так-то Трент выиграл всевозможные титулы, а у Холанда пока нет побед в Кубке Лиги и Суперкубке Англии, да и на Клубном ЧМ его не было в заявке.
+33
-15
+18
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну тогда и Трент бы не начинал этот разговор с намёками «ах, какие мы бедные, но гордые, не то, что эти» Друг друга стоят, просто Холанн чуть жёстче ответил🤓
Трент указал на финансовую данность, которая легко подтверждается, Холланд кинул понт, что в общем-то дёшево
+21
-4
+17
Ответ ZeLatan Ibrahimovich
Как ты это увидел?
Он посмеялся над игроком Мальты, когда он попросил футболку. По этому моменту все стало ясно
+16
-1
+15
Ответ Леопардер
Ого, с неожиданной стороны раскрывается викинг. Трешток подключил?
По нему всегда было видно, что он высокомерен
+34
-20
+14
Трент в той ситуации не оч правильно накинул, но Холланд что-то прям обиженку включил. У меня требл, а что у тебя. Детсад какой-то
+14
-3
+11
Ответ Outis
Не думаю, что сутулому знакомо чувства победы в чемпионате или в ЛЧ с клубом, за который болеешь с детства, которому верен на протяжении карьеры.
https://pictures.by.trbna.com/image/037d42c2-67ed-4c44-a55f-1e588f78cc32?width=1260&quality=70
+14
-3
+11
Говорящая норвежская палка с завышенным чсв как отражение своего клуба с менталитетом маленького клубца.
+22
-12
+10
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По нему всегда было видно, что он высокомерен
Как ты это увидел?
+18
-9
+9
Не думаю, что сутулому знакомо чувства победы в чемпионате или в ЛЧ с клубом, за который болеешь с детства, которому верен на протяжении карьеры.
+18
-11
+7
Ответ Леопардер
Ого, с неожиданной стороны раскрывается викинг. Трешток подключил?
Он как футболист - отличный, но как человек - та ещё грязь.
+9
-3
+6
Так Трент об этом и говорил как раз, что для Ливера каждый трофей в борьбе с мешками МС, Челси и МЮ - уникальный и тем самым более ценный.
+9
-3
+6
Ответ Pavel Harriss
Есть Ливерпуль. Команда, которая живёт по средствам. Тем средствам, которые заработали сами. Есть Ман Сити. Команда, которую содержит стороннее государство. В обход любых правил. Финансовый допинг, по простому. Каждому свое.
Есть владельцы, которые хотят побеждать, любой ценой. Это Сити, Бавария, Реал, Челси Абрамовича.
Есть владельцы, которые хотят зарабатывать бабки на клубе, им плевать на результат. Это Брайтон, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед Глейзеров.

А есть Ливерпуль. Это топ-клуб, который тратит бабки, который старается получить результат и который умудрился убедить всех в том, что они совсем не как все топ-клубы, всегда жертвы любой ситуации и который очень любит в случае неудачи показать всем, что они бедолаги со двора, которые с душой и без денег всего достигли, что, естественно чушь.
+9
-3
+6
Надо дальше играть. Треблы всегда нужны. А Ливерпуль-легендарная команда. Они тоже в игре.
+5
0
+5
Ответ ZeLatan Ibrahimovich
Как ты это увидел?
По росту, 194 все таки
+6
-1
+5
Ответ CHELSEA_2008
Вообще порт тратит больше на игроков и продаёт меньше чем Сити, при этом умудряется пролетать с позором мимо ЛЧ. Был бы нормальный тренер может Трент и смог бы зацепить больше 1 трофея АПЛ в карьере 😃.
Когда вода в жепе не держится, начинается оскорбуха в подобном стиле. Пластик как был пластиком, так им и останется в умах нормальных болел, а не в тыквах свежевыжатого глорья.
+8
-3
+5
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Ливерпуль то команда, где все играют за бесплатно и оказались там от огромной любви, за буханку хлеба и пакет молока тому приюту, из которого их забрали.
Причём тут зарплаты? МС - самый богатый и самый успешный клуб, Ливерпуль по ресурсам в районе 4-5 места. Так-то и в Лестере в чемпионский год игроки не бедствовали, однако ж ценность той одной победы выше пачки трофеев МС.
+4
0
+4
Ответ Илья Мурашов
Точно. Мой просчет. Оказывается он пропустил Евро из-за травмы. Но зато есть бронза Лиги Наций.
Ну так себе достижение, у него и круче имеются
+4
0
+4
Лицемерие
Холанд в мировом футболе мало чего добился да в сборной провал
Лучше бы посмотрел бы на себя в зеркало,понятно,что неприятно и зеркало разобьёт,но все же
+6
-2
+4
Ответ Madcomposer
Так-то Холланд с детсва за МС, если что. У него отец там был.
Был, а чё не за Лидс или Ноттингем Форест тогда, он за них в два раза больше отыграл, прост там шейхов скупивших всех нет, вот и все.
+6
-3
+3
Трент уже легенда клуба в свои 25, а Холанд отправится в "новый проект", собирать чашки. Реал, Бавария и прочее. У них слишком разная идентичность и карьеры.
+11
-8
+3
Ответ Outis
Не думаю, что сутулому знакомо чувства победы в чемпионате или в ЛЧ с клубом, за который болеешь с детства, которому верен на протяжении карьеры.
Так-то Холланд с детсва за МС, если что. У него отец там был.
+6
-3
+3
Ответ vtsch4svws
Красиво умыл безтрофейника
Тоже умойся.
+3
0
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