Холанд о словах Трента про титулы «Сити» и «Ливерпуля»: «Я здесь один год и выиграл требл. Это приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо»

Эрлинг Холанд отреагировал на слова Трента Александер-Арнолда о титулах.

Защитник «Ливерпуля» заявил: «Сити» – машина, созданная для побед. Трофеи « » будут значить больше для нас из-за финансовой ситуации в клубах».

«Они могут говорить сколько хотят, или он может говорить сколько хочет… Я не знаю, почему он это делает, но я не против.

Если он хочет так говорить – ладно. Я здесь один год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Не думаю, что оно ему знакомо», – сказал нападающий « » в эфире Sky Sports.

«Ливерпуль» примет «Ман Сити» в 28-м туре . Матч состоится 10 марта и начнется в 18:45 по московскому времени.