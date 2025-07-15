«Вест Хэм» подписал Диуфа из пражской «Славии» за 22+3 млн евро – это рекордная продажа в истории Чехии
«Вест Хэм» подписал Эль-Хаджи Малика Диуфа из пражской «Славии».
20-летний левый защитник, выступающий за сборную Сенегала, заключил с «молотобойцами» долгосрочный контракт.
По данным Foot Mercato, сумма трансфера составила 22 млн евро и может вырасти до 25 млн евро с учетом бонусов. Трансфер Диуфа из «Славии» в «Вест Хэм» стал рекордной продажей в истории чемпионата Чехии.
В минувшем сезоне Диуф стал в составе «Славии» чемпионом страны, отметившись 7 голами и 2 ассистами в 27 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: whufc.com
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вест Хэма»
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