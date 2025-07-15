«Вест Хэм» подписал Диуфа из пражской «Славии» за 22+3 млн евро – это рекордная продажа в истории Чехии

«Вест Хэм» подписал Эль-Хаджи Малика Диуфа из пражской «Славии».

20-летний левый защитник, выступающий за сборную Сенегала, заключил с «молотобойцами» долгосрочный контракт.

По данным Foot Mercato , сумма трансфера составила 22 млн евро и может вырасти до 25 млн евро с учетом бонусов. Трансфер Диуфа из «Славии» в «Вест Хэм » стал рекордной продажей в истории чемпионата Чехии.

В минувшем сезоне Диуф стал в составе «Славии » чемпионом страны, отметившись 7 голами и 2 ассистами в 27 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь .

Фото: whufc.com