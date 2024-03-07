Владислав Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель

Владислав Дикиджи исполнил на тренировке четверной аксель.

Видео опубликовано в соцсети фигуриста.

19 лет, он является серебряным призером чемпионата России и бронзовым призером Спартакиады.

Ранее на соревнованиях успешно исполнял четверной аксель только американец .