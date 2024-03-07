Владислав Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель
Владислав Дикиджи исполнил на тренировке четверной аксель.
Видео опубликовано в соцсети фигуриста.
Дикиджи 19 лет, он является серебряным призером чемпионата России и бронзовым призером Спартакиады.
Ранее на соревнованиях успешно исполнял четверной аксель только американец Илья Малинин.
Качественная работа и самого Влада и Татаурова, который начинает входить в нашу тренесркую элиту.
Влад - талантище! Здоровья ему и раскрепощенности в программах.
Я удивилась дорожке 4 ур на КПК: значит может все! Соберет в кучу прыжки, дорогу, вращения и представление программы - будет непобедим. Оч ему этого желаю! Только б без травм!
А какая группа классная, все хлопают и радуются за Влада
Хронология мест Влада на Первенствах:
2019 - 16 место
2020 - 14
2021 - 6
2022 - 9
2023 - 5
Т.е. парень за 5 лет даже в призы ни разу не заехал.