Владислав Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель

Теги сборная России видео мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи исполнил на тренировке четверной аксель.

Видео опубликовано в соцсети фигуриста. 

Дикиджи 19 лет, он является серебряным призером чемпионата России и бронзовым призером Спартакиады. 

Ранее на соревнованиях успешно исполнял четверной аксель только американец Илья Малинин

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152 комментария
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Причём докрученный! Ай да Влад! Осталось только вкатать и приземлить на соревновании - и будет "наш ответ Чемберлену"
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Ответ ezhik38
Ханю 3 года целенаправленно пытался... Влад, просто вышел и сделал ))
Все же случаи не сравнимые. Ханю был уже по спортивным меркам не мальчик, за спиной куча травм и побед, которые к этим травмам привели. Но Влад красавчик, безусловно.
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Дикиджи это прорыв года в нашем ФК. Если до этого сезона он был одним из многих средних одиночников, то теперь один из лидеров, и способен бороться за самые высокие места.
Качественная работа и самого Влада и Татаурова, который начинает входить в нашу тренесркую элиту.
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Верила с начала сезона, что именно он!
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Влад мощно взялся за работу в этом сезоне! Крутой! 💪🏼
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Обалдеть! Крутка - мощь😱
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Вот он наш ответ Чемберлену(зачеркнуто) Малинину!
Влад - талантище! Здоровья ему и раскрепощенности в программах.
Я удивилась дорожке 4 ур на КПК: значит может все! Соберет в кучу прыжки, дорогу, вращения и представление программы - будет непобедим. Оч ему этого желаю! Только б без травм!
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У Влада талант к прыжкам не меньше, чем у Малинина. Вот ведь рос, рос себе тихонечко, и как выпрыгнет!!! 🔥🔥🔥
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ВАУ! Дикиджище просто!!! Молодец!!!
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Абалдеть...)) Вот так вот просто...
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молодец! крутота
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Супер! У Влада такие прыжки красивые и выезды, а тут вообще, кваксель и симпатичный какой. Влад, давай, всё у тебя есть: прыжки и стиль, и собственное лицо! Молодец!!!
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Невероятно крут!
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Мечта Ильи может сбыться, ура!
А какая группа классная, все хлопают и радуются за Влада
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Дат как чисто!! Прям браво!
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Круто конечно в РФ с ФК что тут скажешь.
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Какая красота! Влад - главное открытие этого сезона, бриллиант! Так легко, так воздушно, просто браво👍🏻
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Крутой нереально 💪🏻 очень жаль, что isu ограничивает техническое развитие спортсменов, так недооценивая этот прыжок, а ведь он гораздо сложнее лутца и флипа, которые дешевле всего на 1.5 балла
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Ханю 3 года целенаправленно пытался... Влад, просто вышел и сделал ))
+24
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Ответ Ягун Ягунини
Дикиджи это прорыв года в нашем ФК. Если до этого сезона он был одним из многих средних одиночников, то теперь один из лидеров, и способен бороться за самые высокие места. Качественная работа и самого Влада и Татаурова, который начинает входить в нашу тренесркую элиту.
Что ещё раз подтверждает, что мальчикам некуда спешить в плане изучения прыжков.
Хронология мест Влада на Первенствах:
2019 - 16 место
2020 - 14
2021 - 6
2022 - 9
2023 - 5
Т.е. парень за 5 лет даже в призы ни разу не заехал.
+17
-3
+14
Вот кто делом у нас занят, а не размышлениями о том стоит или не стоит!
+16
-2
+14
Ответ ретроградный меркурий
Причём докрученный! Ай да Влад! Осталось только вкатать и приземлить на соревновании - и будет "наш ответ Чемберлену"
Ну, справедливости ради, q там есть, но это все равно невероятно, у Ильи первые попытки тоже были с явными запятыми, зато сейчас он вон кваксель в секвенции с четверным тулупом сигает. У Влада еще все впереди, уверен.
+16
-2
+14
Коротко - Молодец!
+13
0
+13
Ответ Оксана Васильева
Ханю пиарился как мог, столько интриги нагнетал, по итогу даже нет ни одной попытки на выезд, не говоря о том, чтобы докрученной, на тренировке. Выходят какие-то ноунеймы и просто делают)) Без всяких понтов, как у японского тихохода)
У Ханю имидж такой - с флером таинственности... Вроде был кваксель, а по факту нет, с женой таже самая история получилась.)))
+14
-2
+12
Молодец ! Мдааа 👍 ! Я же говорил, что Влад станет первым российским фигуристом, который прыгнет 4А !
+12
0
+12
Ну вот. Начал бы учить позже - не вышло бы ничего, я думаю. Кстати, рост Дикиджи, по фигурнокатательным меркам, вообще не низкий. А прыжково очень даже одарён
+13
-1
+12
Влад раздвигает границы отечественного мужского одиночного! И это у него есть ещё несколько лет до выхода на пик своих сил в 21-22 года! Усложнение контента соревновательных прог, особенно пп, тоже напрашивается, ну а компоненты подтянутся к технике, хотя для меня Влад хорош и во второй оценке, но для джамперов главнее всего - прыгать своё, и тогда будут титулы.
+14
-3
+11
Данунааааа. Вот это мистер крутой). Первые попытки Малинина были гораздо хуже, даже и сейчас он всегда недокручивает. Тут галки точно нет - q, те четверть, что топам всегда прощают на соревнованиях.
+13
-2
+11
Несколько четверных акселей прыгнул Влад на тренировке
+12
-1
+11
Вот это ответ всем неверующим! Влад...браво, " Мужик сказал, мужик- сделал"!!!!!
+13
-2
+11
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