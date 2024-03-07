«Карабах» обыгрывает «Байер» – 2:0! Жуниньо и Бензия забили. Онлайн-трансляция
«Байер» играет с «Карабахом» в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч Футбол 2».
- Дата проведения
- 7 марта, 20.45, «им. Тофика Бахрамова»
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Карабах –
Лунев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Байрамов, Бензия, Зубир, Янкович, Патрик, Андраде, Жуниньо.
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Байер –
Коварж, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Телла (Фримпонг, 46), Андрих, Паласиос (Джака, 58), Адли, Иглесиас, Гложек (Виртц, 58).
- Предупреждение:
- Жуниньо (8).
С другой стороны, может и правда, зачем им лишние силы тратить в Лиге Европы, когда такое достижение в Германии светит? Прям ярким огнем...
Байер 3:0 Бавария
Карабах : Бавария ? 😄
10 очков отрыва .
Скорее думал , что Ливерпуль забьет на этот турнир и даст отдохнуть основе к матчу с Сити .
Карабах молдцы , надо забивать больше и на ответку ехать уверенными в проходе