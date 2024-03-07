«Карабах» обыгрывает «Байер» – 2:0! Жуниньо и Бензия забили. Онлайн-трансляция

Теги Байер Лига Европы УЕФА Карабах онлайны Футбол

«Байер» играет с «Карабахом» в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч Футбол 2».

Карабах Азербайджан – Байер Германия 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
7 марта, 20.45, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 26 Бензия, 2:0 – 45 Жуниньо.
КарабахЛунев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Байрамов, Бензия, Зубир, Янкович, Патрик, Андраде, Жуниньо.
БайерКоварж, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Телла (Фримпонг, 46), Андрих, Паласиос (Джака, 58), Адли, Иглесиас, Гложек (Виртц, 58).
Предупреждение:
Жуниньо (8).

Статистика Лиги Европы

76 комментариев
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Очень многое, если не все, зависит в этой игре от Лунева. Надеемся на его лучший возможный перформанс
+27
-3
+24
Ну тут всяко за Карабах, во первых Лунев, во вторых по старой памяти за команду из бывшего СССР)
+29
-5
+24
Удачи Карабаху! Будет сложно, но почему бы и нет) чудеса случаются
+22
-4
+18
Ответ Aman Dzhorobekov
Комментарий скрыт
Не знал что Та. Гримальдо играют за дубль
+14
-1
+13
Karabax своей игрой уже покорил сердца болельщиков не только в Азербайджане ,но и в других странах.Успехов сегодняшнем матче Uğurlar Karabağ 🇦🇿🇦🇿🇦🇿
+17
-7
+10
Бавария, Лейпциг, Дортмунд не смогли. Карабах сможет походу 1 поражение в сезоне нанести Байеру.
+10
-1
+9
Неужели Азербайджанский Карабах остановит победную серию Байера? Офигеть
+11
-2
+9
Ответ Stas Politik
Матч ТВ - гении. Вместо такого матча показывать победу Ливерпуля на расслабоне
Матч ТВ охват нужен, а у Ливерпуля в России фанатов больше, чем у Байера и Карабаха вместе взятых
+10
-1
+9
Ответ петрович сектор1
Это будущий чемпион БЛ?)
да, 3:0 или уже забыл?)
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0
+9
Там случайно не перепутали игроки раздевалку? Мне кажется Байер вышел в форме Карабаха.
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Байер решил немного дать отдохнуть сам себе и зря...
С другой стороны, может и правда, зачем им лишние силы тратить в Лиге Европы, когда такое достижение в Германии светит? Прям ярким огнем...
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0
+7
Матч ТВ - гении. Вместо такого матча показывать победу Ливерпуля на расслабоне
+6
-1
+5
Ай да молодцы Скакуны. Вот это команда. Браво
+5
-1
+4
Вперед Азербайджан!!!Россия за вас болеет.
+12
-8
+4
Ответ MaxB
Матч ТВ охват нужен, а у Ливерпуля в России фанатов больше, чем у Байера и Карабаха вместе взятых
Не скажу, очень много азербайджанцев в России, поддерживающих или знающих Карабах. Мне кажется, их суммарно не меньше болельщиков Ливерпуля.
+4
0
+4
Не проиграть сегодня будет уже успехом… Карабах молодцы, на эмоциональном подъеме, могут дать хороший бой, но соперник, увы и ах, один из сильнейших клубов мира прямо сейчас, сколько они уже не проигрывают ?! И я думаю, Карабах все таки не та команда, которая прервет эту серию, но топить буду именно за Карабах!!! Удачи парням, поддержка в Баку будет сумасшедшей сегодня !!!
+5
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+4
Ответ Алекс Самойлов
Ну не такая и длинная эта серия. 6 матчей всего
победная да, а беспроигрышная 35 матчей, если не ошибаюсь. Вот её прервать будет очень круто.
+3
0
+3
Вперед, Карабах!
+3
0
+3
Давайте опрос. Мог бы Карабах выиграть бундеслигу?
+3
0
+3
Карабах 2:0 Байер
Байер 3:0 Бавария
Карабах : Бавария ? 😄
+3
0
+3
Карабах красавчики
+4
-1
+3
Карабах тупо не замечает пока Байер
+7
-4
+3
Не знаю , почему Байер играет полурезервом .
10 очков отрыва .
Скорее думал , что Ливерпуль забьет на этот турнир и даст отдохнуть основе к матчу с Сити .
Карабах молдцы , надо забивать больше и на ответку ехать уверенными в проходе
+2
0
+2
Жуниньо - бизон! Супербизон...
+2
0
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Надо Фримпонга выпускать, только тогда атака работает)
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0
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Че происходит? 😂
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Ответ xion76
Бавария, Лейпциг, Дортмунд не смогли. Карабах сможет походу 1 поражение в сезоне нанести Байеру.
Еще не вечер.во втором тайме выйдут Виртц)) Шик.ничейка скорее всего будет
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Ответ Aman Dzhorobekov
Вот и закончилась серия непобежденных
Такое впечатление, что ты специально сглазить хочешь) Впереди ещё целый тайм)
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Ответ che kaif
Еще не вечер.во втором тайме выйдут Виртц)) Шик.ничейка скорее всего будет
Либо недооценка, либо Байер сливает ЛЕ. А может и то, и то)
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Ответ Stas Politik
Не скажу, очень много азербайджанцев в России, поддерживающих или знающих Карабах. Мне кажется, их суммарно не меньше болельщиков Ливерпуля.
Что нам на этот счёт говорит например статистика Яндекса или количество подписчиков на тег на спортсе?
+1
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