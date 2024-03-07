Нганну перевесил Джошуа на 10 кг перед боем в Саудовской Аравии

Теги тяжелый вес Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Вечер бокса Эр-Рияд Джошуа - Нганну Бокс/MMA/UFC

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого подерутся тяжеловесы Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

  • Энтони Джошуа – 114,49 кг;
  • Фрэнсис Нганну – 123,65 кг.

Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов в Саудовской Аравии

Пока Джошуа шел к золоту Олимпиады, Нганну бежал через пол-Африки. Спустя 12 лет они встретятся на ринге

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9 комментариев
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ну тут за апсет очередной от нганну
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Нокаут от Джошуа. По тренировкам видно что Джошуа работал именно над силой удара
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Нганну походу рад что не надо в 120 вкладываться. Хотя при такой массе 3 кг ему высушить было не проблема.
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Ответ xQcoW
Кто этот цирк вообще смотрит. Единственный нормальный бокс сейчас показывает Иноуэ
Весь мир смотрит,бой реальных тяжей, а во мухачей типо Иноуэ никто не смотрит
Зачем смотреть бой мужиков с габаритами школьниц анорексичек?
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Ответ xQcoW
Кто этот цирк вообще смотрит. Единственный нормальный бокс сейчас показывает Иноуэ
как раз таки за все время существования бокса главное события всегда были бои супертяжей ,за исключением Мейвезера -Пакьяо .Это элита ,где один удар может решить исход .Никто кроме фанатов бокса не знает японца ,а того же Фьюри ,Усика ,Нганну знают даже те люди которые смотрят бокс постольку поскольку
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Просто Нганну не покакал перед взвешиванием
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Джошуа удосрочит Нганну.
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Ответ Born is the King
Нокаут от Джошуа. По тренировкам видно что Джошуа работал именно над силой удара
Какой силой? У него из 27 -24 нокаутом
За 6 раундов забьет без спокойно
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