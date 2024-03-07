Нганну перевесил Джошуа на 10 кг перед боем в Саудовской Аравии
8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого подерутся тяжеловесы Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
- Энтони Джошуа – 114,49 кг;
- Фрэнсис Нганну – 123,65 кг.
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Пока Джошуа шел к золоту Олимпиады, Нганну бежал через пол-Африки. Спустя 12 лет они встретятся на ринге
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