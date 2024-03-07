Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира FIG Париж-2024 ТАСС Гимнастика

Российские гимнасты лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации гимнастики (FIG).

Россияне могли отобраться на Олимпиаду в случае успешного выступления на этапах Кубка мира-2024. Обладатели олимпийских лицензий определятся по лучшим результатам, показанным на трех этапах из четырех.

Российские гимнасты ранее пропустили этапы Кубка мира в Каире и Котбусе, прошедшие в феврале. 7 марта в Баку стартовал третий квалификационный этап, среди участников которого также нет гимнастов из России.

Пропуск трех этапов из четырех лишил россиян возможности претендовать на достаточное для поездки в Париж количество квалификационных очков.

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9 комментариев
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Нагорный, обнимая юнармейца: "Спорт - вне политики!"
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Нагорный уже высказался о всеобъемлющей любви к сами знаете кому?
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Да уже не удивляет, политику в спорт запихнули и все развалили!
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85летняя старушка Родионенко озвучила за спортсменов отказ на участие в весенних этапах кубка, логично что те и на Олимпиаду не попали.
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Международное движение: "Спорт без русских", как минимум до следующего десятилетия, а то и больше.
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