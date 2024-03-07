Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе. Хавбеком «Зенита» интересуются во Франции (Андрей Панков)

Теги Зенит высшая лига Португалия премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой хочет продолжить карьеру в Европе.

По информации инсайдера Андрея Панкова, полузащитник «Зенита» попросил агентов найти для него клуб в европейском чемпионате.

Сообщается, что на данный момент наиболее конкретный интерес к Мостовому проявляют клубы из Франции. Также агенты игрока рассматривают варианты в Италии и Португалии.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Мостовой отметился 2 голами в 12 матчах за «Зенит». Подробная статистика 26-летнего полузащитника доступна здесь.

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62 комментария
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Я, короче, сначала удивился, что Александра есть агенты, потом что лень куда-то ушла, а потом только сообразил
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"Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе", - полРоссии вздрогнуло, не дочитав заголовок до конца
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А хавбек "Зенита" тут при чём?
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Я, как и все, про другого подумал)
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Ответ ГШ68
Какой хитрый, играть хочет. А на лавке кто будет сидеть?
Другой Мостовой. Он с радостью, но вместо Семака
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Ответ Tpy6kaMerlina
Я, короче, сначала удивился, что Александра есть агенты, потом что лень куда-то ушла, а потом только сообразил
У Александра их целых два, 0,7 и 0,45
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Какой хитрый, играть хочет. А на лавке кто будет сидеть?
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Да что уж там, в барсе как раз тренера ищут))
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Царю - Сельта.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Я, короче, сначала удивился, что Александра есть агенты, потом что лень куда-то ушла, а потом только сообразил
Как бы то ни было фамилия Мостовой в российском футболе ассоциациируется только с царём...
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А царь то в новости ненастоящий!
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Я думал "Царь" в ПСЖ метит))
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Сначала подумал, что это Царь возжелал потренировать ))
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Ответ jdrk
Ему ещё рано в Барсу тренировать)
Кто больше начеканит - тот и достоин!
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Ответ Ваня Аналитик
нормальный ход, надоело за бабло киснуть в бразильской бочке...
Аналитик, а ты в курсе, что лимит для всех команд одинаковый на легов?
так может лучше бразил брать, чем всякую шушеру собирать из Лихтенштейнов, Кабо Верде и прочей галиматьи?
ТЫ в профиле не указал ни один рос клуб, за которой болеешь, а это значит, что тебе наш футбол по-барабану!
Так к чему эти твои прыжки с погремушками?)
двойка тебе!!!
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Ответ El Fenomeno 9
Я недавно узнал что этот Мостовой, Круговой и Лесовой совсем не братья оказывается😮 Вот это открытие было
Однофамильцы просто)
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Спортс уже не тот. Нет чтобы ограничиться первым предложением в заголовке.
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Вот, лимит ослаб, в состав стало сложнее попадать, задумался о Европе. Верный посыл.
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Гавр Кузяева заинтересован
+3
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Контракт у него до конца сезона 2027-28 если что.
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Уверен, что если будет готов к снижению зарплаты в 10 раз, как Кузяев - проблем с трудоустройством в Европе не будет. Может быть даже в тот же Гавр :)
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Так это, а кто там новая дама Мостового? Ноги похоже понятно откуда растут)
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Ответ Злодей Спб
Уверен, что если будет готов к снижению зарплаты в 10 раз, как Кузяев - проблем с трудоустройством в Европе не будет. Может быть даже в тот же Гавр :)
Круговой оказался не готов. При реальном интересе из за рубежа пошёл на понижение во внутреннем чемпионате.
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Ответ гиперкар
Далер - игрок выше классом чем Мост. Имхо Мост может поиграть разве что в Бельгии и Нидерландах. Топ-5 - не потянет.
Да будто в топ -5 все супер-пупер команды с супер игроками, В середняке потянет.А во Франции таких полно.
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Ответ Andre Remati
Думаю, Кузяев и Ловрен должны помочь. Может как раз в Гавр и перейдёт к Далеру.
Далер - игрок выше классом чем Мост. Имхо Мост может поиграть разве что в Бельгии и Нидерландах. Топ-5 - не потянет.
+3
-2
+1
Ответ Tpy6kaMerlina
Я, короче, сначала удивился, что Александра есть агенты, потом что лень куда-то ушла, а потом только сообразил
Я также подумал)))
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Ответ Злодей Спб
Уверен, что если будет готов к снижению зарплаты в 10 раз, как Кузяев - проблем с трудоустройством в Европе не будет. Может быть даже в тот же Гавр :)
Будет. Мост по своему уровню хуже Кузя. Соответственно и взять его могут либо Турция, либо Нидерланды, Бельгия, Австрия.
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Ответ shutn1kk
Да что уж там, в барсе как раз тренера ищут))
Да что там Барса, Ливерпуль остаётся без тренера!!! 111
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Ответ ГШ68
Какой хитрый, играть хочет. А на лавке кто будет сидеть?
Он же и будет, только за бугром и куда меньшие деньги.
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