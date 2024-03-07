Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе. Хавбеком «Зенита» интересуются во Франции (Андрей Панков)

Андрей Мостовой хочет продолжить карьеру в Европе.

По информации инсайдера Андрея Панкова, полузащитник « » попросил агентов найти для него клуб в европейском чемпионате.

Сообщается, что на данный момент наиболее конкретный интерес к Мостовому проявляют клубы из Франции. Также агенты игрока рассматривают варианты в Италии и Португалии.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Мостовой отметился 2 голами в 12 матчах за «Зенит». Подробная статистика 26-летнего полузащитника доступна здесь.