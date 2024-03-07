Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе. Хавбеком «Зенита» интересуются во Франции (Андрей Панков)
Андрей Мостовой хочет продолжить карьеру в Европе.
По информации инсайдера Андрея Панкова, полузащитник «Зенита» попросил агентов найти для него клуб в европейском чемпионате.
Сообщается, что на данный момент наиболее конкретный интерес к Мостовому проявляют клубы из Франции. Также агенты игрока рассматривают варианты в Италии и Португалии.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Мостовой отметился 2 голами в 12 матчах за «Зенит». Подробная статистика 26-летнего полузащитника доступна здесь.
так может лучше бразил брать, чем всякую шушеру собирать из Лихтенштейнов, Кабо Верде и прочей галиматьи?
ТЫ в профиле не указал ни один рос клуб, за которой болеешь, а это значит, что тебе наш футбол по-барабану!
Так к чему эти твои прыжки с погремушками?)
двойка тебе!!!