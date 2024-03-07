Против «Реала» из-за видео о судьях на клубном ТВ открыли дисциплинарное дело в RFEF

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига телевидение судьи Федерация футбола Испании Футбол

Против «Реала» возбудили дисциплинарное дело из-за видео о судьях на клубном ТВ.

Перед матчем с «Реалом» в рамках 26-го тура Примеры «Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Мадрида» с критикой судьи Исидро Диаса де Меры: «Осуждаем травлю». Однако «сливочных» не волновала жалоба севильцев, «Реал» не боялся наказания. Ла Лига пообещала присоединиться к жалобе, если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начнет расследование.

После матча в Мадриде, завершившегося победой «Реала» (1:0), клубное ТВ «Реала» снова раскритиковало судейство за отмену гола Лукаса Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год».

28 февраля стало известно, что RFEF не накажет «Реал» за ролики на Real Madrid TV о судьях, так как мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент. «Севилью» такой исход не устроил. Клуб решил направить новую жалобу на клубное ТВ «Реала», переформулировав заявление.

Сегодня «Севилья» объявила, что дисциплинарный комитет RFEF открыл дело против «Реала» из-за роликов RMTV о судьях.

«Клуб решил действовать, так как считает, что повторяющиеся в последнее время ситуации наносят серьезный ущерб испанскому футболу и ставят под вопрос целостность турнира, а также честность арбитров. Кроме того, это попытка повлиять на судей. Эти видео создают ощущение нехватки профессионализма и антимадридизма перед каждым матчем и получают огромное распространение.

Это оказывает особое влияние, когда матчи проходят на «Сантьяго Бернабеу», так как десятки тысяч болельщиков «Реала» приходят на стадион с мыслью о существовании «антимадридского уклона» в судейской среде и ждут, что арбитры будут вмешиваться. Это создает напряжение и создает давление на судей», – заявила «Севилья».

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61 комментарий
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Наконец-то. Прикрыть нужно лавочку лицемеров
+105
-35
+70
Ответ Игорь Климов
Давно пора осадить это клубное ТВ "Реал", а то они оказывают слишком большое давление на судейский корпус.
Настолько сильное, что судья вероломно лишает команду 3 очков и отъезжает на безвременное отстранение
+41
-11
+30
Ответ xbfy7wncvc
Наконец-то. Прикрыть нужно лавочку лицемеров
Было бы неплохо тогда наказать Хави и Лапорту за их высказывания о судьях. Или это другое?
+64
-39
+25
Ответ Igor Shalamov
Комментарий скрыт
Где-то написано, что я болельщик Барсы? Или те, кто критикует Реал Тв, должны обязательно быть болельщиками Барсы?
+26
-10
+16
Пошла вода горячая!
+18
-3
+15
Ответ King Ragnar
Настолько сильное, что судья вероломно лишает команду 3 очков и отъезжает на безвременное отстранение
Отменяя при этом чистый победный гол Беллингема
+13
-3
+10
Давно пора осадить это клубное ТВ "Реал", а то они оказывают слишком большое давление на судейский корпус.
+29
-23
+6
ну да, легче жалобу поддержать, чем нанять адекватных судей
+9
-3
+6
Ответ Homelander_666
Зато Сити чист по всем фронтам, не так ли?
Максимум виноват в том, что владелец тратит свои деньги на свой клуб
+12
-6
+6
Ответ xbfy7wncvc
Выражать мнение- это одно. Но по регламенту нельзя поливать го*ном судей если ты официально связан с этим турниром. Можно подать заявление в официальном порядке, но никак в открытую использовать доя этого свое медиа. Они тем самым давят на судей принимать неправильные решения. Пример- Альмерия
судить нормально значит надо что бы не было вопросов
+7
-2
+5
Ответ nurikkkk
Комментарий скрыт
Выражать мнение- это одно. Но по регламенту нельзя поливать го*ном судей если ты официально связан с этим турниром. Можно подать заявление в официальном порядке, но никак в открытую использовать доя этого свое медиа. Они тем самым давят на судей принимать неправильные решения. Пример- Альмерия
+10
-5
+5
Ответ xQcoW
А вот и ручной барсучий тебас взялся за дело. Главное - закрыть глаза на Лапорту и чапи
Ты же в курсе, что Тебас фанат Реала?
И он об этом прямо говорит, сидя в своем кресле
+3
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+3
Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Влажные мечты
+6
-3
+3
Ответ xbfy7wncvc
На твою воду отвечу просто и кратко: 3 картонные ЛЧ подряд
да болт на твои просто и кратко
+3
-1
+2
Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Ха-ха-ха, по другому Реал не догнать же. Кабинет не пробезгует таким чемпионством-это их ДНК принципе.
+2
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+2
Это заговор, пацаны
+1
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Ответ nurikkkk
Да как не было то?)))) Если в одних класико какой беспредел творился с сезона 2017/2018 по сезон 2019/2020...в ворота Барсы вообще 2 года пендали не ставили))) А потом прям чисто случайно вылез Негрейра))))судят как могут? Серьеееееезно?))))) Да причем здесь Реал?)))) Реал ТВ это частная площадка) Реал как и любой другой клуб спокойно и кратко выражается о судьях, а что там уже Реал ТВ говорит...вот пусть ЛаЛига и разбирается с этим каналом)))) Какие регламенты то Реал нарушает, что по вашему "пора начинать наказывать Реал" за что?)))))
Наказывать за разжигание агрессии и ненависти к судейскому корпусу в Ла Лиге.
Основная агрессия идёт от фанбазы Реала, а провоцирует ее Реал через свое клубное ТВ.
И ты своими комментариями только подтверждаешь это.
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Вердикт: Канал - закрыть
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Пора закрывать пропагандисткий канал. 😆
+3
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Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
И даже в таком случае провинция не станет чемпионом
+4
-3
+1
Ответ King Ragnar
Настолько сильное, что судья вероломно лишает команду 3 очков и отъезжает на безвременное отстранение
В каком месте он лишил 3 очков? Его вина только в том, что не свистнул раньше, когда уже истекло добавленное время.
+1
0
+1
Ответ King Ragnar
Настолько сильное, что судья вероломно лишает команду 3 очков и отъезжает на безвременное отстранение
Какие три очка? Реалу и так дали провести одну атаку, хотя судья должен был уже завершить матч. У Реала была возможность. Он её упустил.
+2
-1
+1
Ответ Igor Shalamov
Не обязательно должно быть написано, что ты фанат барселоны это раз. Во вторых, я не писал, что ты фанат барселоны (это ты со своей никакукущей логикой долумал.) А додумал ты потому что знаешь, что ты барселонский фанат. Как минимум хейтер Реала)
Если у меня никакующая логика, то зачем ты приплел Барсу? Причем тут другие клубы? Назови хоть один клуб Ла лиги, кто поносит так судей через ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
Свободен
+8
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+1
Ответ #SharkTeam
Максимум виноват в том, что владелец тратит свои деньги на свой клуб
В чём виноват Реал? В том, что побеждает?) Уже много раз было сказано, что судьи ошибаются против всех, но одарённых со спортса никак не дойдёт.
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Комментарий удален модератором
Ответ nurikkkk
Да причем тут Реал то?))) Этим занимается компания которую всего лишь спонсирует Реал причем не только он и которая ему симпатизирует. И о боже, агрессия и ненависть))) Реал ТВ кого то и к чему то призывает?)))
Реал ТВ делает главное, закладывает мысль в умы фанатья, что Реал засуживают, тем самым порождает агрессию.
В общем Реал это клуб провокатор и породитель ненависти к судьям.
Будем надеяться, что Ла Лига с этим разберётся, но шансов мало, пока другие команды чемпионата не подключатся.
Беспредельщика надо ставить на место.)))
+1
-1
0
Ответ xbfy7wncvc
Если у меня никакующая логика, то зачем ты приплел Барсу? Причем тут другие клубы? Назови хоть один клуб Ла лиги, кто поносит так судей через ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК Свободен
В ла лиге клубом который открыто поносит судей это Барселона, Лапорта открыто критиковал судейство, Хави открыто критиковал судейство + Хави открыто на камеру кричал «Позор» после решения судьи! Чтоб ты понимал это Официальные главные лица клуба
+1
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Ответ nurikkkk
Ну так пускай судят нормально...пускай не допускают что бы всплывали дела подобные Негрейре. Тогда ими и будут восхищаться...что не так то? Сами же виноваты)
Что значит нормально? Они судя как могут, других нет, ошибки судьи это такая же часть игры и ошибаются они в разных матчах с разными командами и ни какого засуживания Реала нет и не было.
Просто Реалу и его фанбазе хочется "честного" судейства в одну сторону, больше ничего.)))
Реал через свое ТВ давит на судей и пропагандирует тем самым агрессию в их адрес.
Пора Ла Лиге решать этот вопрос и начинать наказывать Реал, пока не дошло до каких то серьезных последствий для какого нибудь судьи.
Судя по фан базе Реала, там отбитых большинство.)))
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Ответ nurikkkk
Каким го"ном Реал ТВ их поливает? Оно их оскорбляет? Это всего лишь обычная журналистская работа, которая показывает видео с моментами где по их мнению тот или иной судья ошибся и на этом фоне выражает свое мнение вот и все.... А то что они якобы создают давление на судей и прочее...ну пусть не смотрят это ТВ) делов то....в Испании свобода слова. По вашему мнению и комментарии болельщиков нужно запретить, так как тут тоже куча давления на судей и на игроков) И да, Реал Мадрид, то есть клуб, является всего лишь одним из спонсоров Реал ТВ. Вот и все....
Твое мнение никому не сдалось, кроме тебя самого. И мое точно также.
А вот тот наратив, идущий из проекта Реал Мадрид, разжигает агрессию и ненависть на судей в Испании.
Провокации Реала ведут к давлению на судей, к агрессии в их сторону и портят имидж Ла Лиги.
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Ответ xbfy7wncvc
Выражать мнение- это одно. Но по регламенту нельзя поливать го*ном судей если ты официально связан с этим турниром. Можно подать заявление в официальном порядке, но никак в открытую использовать доя этого свое медиа. Они тем самым давят на судей принимать неправильные решения. Пример- Альмерия
Каким го"ном Реал ТВ их поливает? Оно их оскорбляет?
Это всего лишь обычная журналистская работа, которая показывает видео с моментами где по их мнению тот или иной судья ошибся и на этом фоне выражает свое мнение вот и все....
А то что они якобы создают давление на судей и прочее...ну пусть не смотрят это ТВ) делов то....в Испании свобода слова.
По вашему мнению и комментарии болельщиков нужно запретить, так как тут тоже куча давления на судей и на игроков)
И да, Реал Мадрид, то есть клуб, является всего лишь одним из спонсоров Реал ТВ. Вот и все....
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