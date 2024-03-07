Против «Реала» из-за видео о судьях на клубном ТВ открыли дисциплинарное дело в RFEF
Против «Реала» возбудили дисциплинарное дело из-за видео о судьях на клубном ТВ.
Перед матчем с «Реалом» в рамках 26-го тура Примеры «Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ «Мадрида» с критикой судьи Исидро Диаса де Меры: «Осуждаем травлю». Однако «сливочных» не волновала жалоба севильцев, «Реал» не боялся наказания. Ла Лига пообещала присоединиться к жалобе, если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начнет расследование.
После матча в Мадриде, завершившегося победой «Реала» (1:0), клубное ТВ «Реала» снова раскритиковало судейство за отмену гола Лукаса Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год».
28 февраля стало известно, что RFEF не накажет «Реал» за ролики на Real Madrid TV о судьях, так как мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент. «Севилью» такой исход не устроил. Клуб решил направить новую жалобу на клубное ТВ «Реала», переформулировав заявление.
Сегодня «Севилья» объявила, что дисциплинарный комитет RFEF открыл дело против «Реала» из-за роликов RMTV о судьях.
«Клуб решил действовать, так как считает, что повторяющиеся в последнее время ситуации наносят серьезный ущерб испанскому футболу и ставят под вопрос целостность турнира, а также честность арбитров. Кроме того, это попытка повлиять на судей. Эти видео создают ощущение нехватки профессионализма и антимадридизма перед каждым матчем и получают огромное распространение.
Это оказывает особое влияние, когда матчи проходят на «Сантьяго Бернабеу», так как десятки тысяч болельщиков «Реала» приходят на стадион с мыслью о существовании «антимадридского уклона» в судейской среде и ждут, что арбитры будут вмешиваться. Это создает напряжение и создает давление на судей», – заявила «Севилья».
И он об этом прямо говорит, сидя в своем кресле
Основная агрессия идёт от фанбазы Реала, а провоцирует ее Реал через свое клубное ТВ.
И ты своими комментариями только подтверждаешь это.
Свободен
В общем Реал это клуб провокатор и породитель ненависти к судьям.
Будем надеяться, что Ла Лига с этим разберётся, но шансов мало, пока другие команды чемпионата не подключатся.
Беспредельщика надо ставить на место.)))
Просто Реалу и его фанбазе хочется "честного" судейства в одну сторону, больше ничего.)))
Реал через свое ТВ давит на судей и пропагандирует тем самым агрессию в их адрес.
Пора Ла Лиге решать этот вопрос и начинать наказывать Реал, пока не дошло до каких то серьезных последствий для какого нибудь судьи.
Судя по фан базе Реала, там отбитых большинство.)))
А вот тот наратив, идущий из проекта Реал Мадрид, разжигает агрессию и ненависть на судей в Испании.
Провокации Реала ведут к давлению на судей, к агрессии в их сторону и портят имидж Ла Лиги.
Это всего лишь обычная журналистская работа, которая показывает видео с моментами где по их мнению тот или иной судья ошибся и на этом фоне выражает свое мнение вот и все....
А то что они якобы создают давление на судей и прочее...ну пусть не смотрят это ТВ) делов то....в Испании свобода слова.
По вашему мнению и комментарии болельщиков нужно запретить, так как тут тоже куча давления на судей и на игроков)
И да, Реал Мадрид, то есть клуб, является всего лишь одним из спонсоров Реал ТВ. Вот и все....