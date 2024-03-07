Против «Реала» из-за видео о судьях на клубном ТВ открыли дисциплинарное дело в RFEF

Против «Реала» возбудили дисциплинарное дело из-за видео о судьях на клубном ТВ.

Перед матчем с «Реалом» в рамках 26-го тура Примеры «Севилья» пожаловалась на ролик клубного ТВ « » с критикой судьи Исидро Диаса де Меры: «Осуждаем травлю». Однако «сливочных» не волновала жалоба севильцев, «Реал» не боялся наказания. пообещала присоединиться к жалобе, если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начнет расследование.

После матча в Мадриде, завершившегося победой «Реала» (1:0), клубное ТВ «Реала» снова раскритиковало судейство за отмену гола Лукаса Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год».

28 февраля стало известно, что RFEF не накажет «Реал» за ролики на Real Madrid TV о судьях, так как мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент. «Севилью» такой исход не устроил. Клуб решил направить новую жалобу на клубное ТВ «Реала», переформулировав заявление.

Сегодня «Севилья» объявила, что дисциплинарный комитет RFEF открыл дело против «Реала» из-за роликов RMTV о судьях.

«Клуб решил действовать, так как считает, что повторяющиеся в последнее время ситуации наносят серьезный ущерб испанскому футболу и ставят под вопрос целостность турнира, а также честность арбитров. Кроме того, это попытка повлиять на судей. Эти видео создают ощущение нехватки профессионализма и антимадридизма перед каждым матчем и получают огромное распространение.

Это оказывает особое влияние, когда матчи проходят на «Сантьяго Бернабеу», так как десятки тысяч болельщиков «Реала» приходят на стадион с мыслью о существовании «антимадридского уклона» в судейской среде и ждут, что арбитры будут вмешиваться. Это создает напряжение и создает давление на судей», – заявила « ».