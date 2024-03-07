Камила Валиева исключена из сборной России

Теги сборная России допинг ФФКР женское катание Министерство спорта России Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева исключена из сборной России после дисквалификации за допинг.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки с 25 декабря 2021 года.

Журналист Владислав Жуков приводит в своем телеграм-канале ответ Минспорта на обращение по поводу исключения Валиевой из сборной.

«Федерация фигурного катания России исключила Валиеву из списка кандидатов в спортивную сборную команду РФ по фигурному катанию», – говорится в ответе на обращение.

В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?

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99 комментариев
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И включена в сборную пропагандистов.
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"Запомни, одна ошибка и ты ошибся!" (с) Дж. Стэтхем
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По-хорошему, уйти бы ей в тень на эти два года.
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Спасибо деду за победу!
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Ответ Katerina Sunny
Включат в какую-нибудь другую сборную.
Путин тим
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Валиева должна ещё извиниться за то что опозорила страну и подвела команду.
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Ну и правильно.
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Ответ xQcoW
Спасибо деду за победу!
В её случае как минимум двоим дедам.
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В принципе она на сборную уже не претендовала. Возраст уже, комплекция огромная. Сверху скинули - исключайте, вот они и исключили. Приказали бы - не исключать, не исключили бы. Не сама же по себе федерация исключила? Не смешите.
А фигуристке уже другие печеньки пообещали. Мы это уже видели.
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Ответ Viks
Нарушать решение КАС никто не решился: ни ФФКР ни минспорта.
Ну это в интересах других наших спортсменов, идти против решения КАС может быть чревато.
И так-то любому,кроме ура-патриотов понятно, что орать про продажный КАС и ВАДА можно сколько угодно, а взносы платим, как миленькие, и решения КАС признаем. Все эти крики про проклятый и продажный запад от руководства - чистая риторика, на деле когда надо - они тут же сделают, как те им велят.
+15
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Ответ Wintersun
По-хорошему, уйти бы ей в тень на эти два года.
Уже понятно что не уйдет но надо было хотя бы на полгода. Но даже этого не будет
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Ответ Wintersun
По-хорошему, уйти бы ей в тень на эти два года.
В тень? Ее вообще не заткнуть сейчас будет
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Ну, а как по-другому-то?!
Хотя радости от этого мало ((
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Давно пора
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Ответ Маргарита Михайловна
Валиева должна ещё извиниться за то что опозорила страну и подвела команду.
Никогда она этого не сделает и это самое плохое это даже хуже чем то что ее поймали на допинге
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Но памятник все равно поставим)
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Угрозу нового бана на 4 года за получение бюджетных денег в виде зарплаты устранили.
Но Валиеву всё одно кто-нибудь подставит... Не умышленно, конечно, а по дури.
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Ответ Сергей Фетисов
Комментарий скрыт
Вам родной язык для начала выучить не мешало бы. Впрочем, фанаты, такие фанаты - хоть, на заборе, а написать надо))) Пусть и неграмотно.)))
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Уйти бы ей хотя бы частично из медиа пространства, заняться своей жизнью, хоть на время. Пусть люди отойдут от этого всего скандала. Но это врядле будет, чем хуже ситуация, тем агрессивней её пиар. И ещё больше убивает откровенно счастливое лицо, типа "будете теперь видеть меня и слышать, посмотрите как все зашибись у меня".
+9
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+8
Интересно, на её место кого-то переместили? В резерве на этот сезон значились Трусова, Щербакова, Хромых и Яметова. В спортивных соревнованиях из них участвовали только Хромых и Яметова, но Хромых с её результатами перемещать в основной состав было бы странно. Может, Яметовой перепадёт весной немного финансов как сборнице.
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+7
Ответ Анастасия Голубева
Уйти бы ей хотя бы частично из медиа пространства, заняться своей жизнью, хоть на время. Пусть люди отойдут от этого всего скандала. Но это врядле будет, чем хуже ситуация, тем агрессивней её пиар. И ещё больше убивает откровенно счастливое лицо, типа "будете теперь видеть меня и слышать, посмотрите как все зашибись у меня".
Она уже не может ее засосало плюс ей родственникам нужно на хорошую жизнь все больше и больше это такое правило жизни.
+7
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Валиеву всё одно кто-нибудь подставит... Не умышленно, конечно, а по дури. Вот например, кто профинансировал её поездку на открытие Игр в Татарию?
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Вот это правильно. Оттуда нужно исключить и весь допинговый тренерский штаб.
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Ответ ivera
Не беда. Придет время и снова будет в сборной.
Набрать килограммы легко, а вот скинуть сложно.
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Жукову больше всех надо в истории с Валиевой
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Ответ несахар
Хорошо, что федра хотя бы понимает, что допингисткам не место в сборной
Чушь. Федра понимает только силу КАС
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Вот и все.. Прощай ками фигуристка.. Ты так и не раскрыла свой потенциал и ничего не выиграла по взрослым(
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Нарушать решение КАС никто не решился: ни ФФКР ни минспорта.
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Ответ Oleandra
Сихарулидзе же всегда руку на пульсе ИСУ держит.. за это они вежливо выслушают, как он грандиозно КПК и ТШП провёл)
Он, конечно, же какие-то вопросы решает как ему выгодно. В данном же случае он выполнил приказ свыше.
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Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
К ротену
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