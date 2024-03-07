Камила Валиева исключена из сборной России после дисквалификации за допинг.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки с 25 декабря 2021 года.

Журналист Владислав Жуков приводит в своем телеграм-канале ответ Минспорта на обращение по поводу исключения Валиевой из сборной.

«Федерация фигурного катания России исключила Валиеву из списка кандидатов в спортивную сборную команду РФ по фигурному катанию», – говорится в ответе на обращение.

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