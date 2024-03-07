Камила Валиева исключена из сборной России
Камила Валиева исключена из сборной России после дисквалификации за допинг.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки с 25 декабря 2021 года.
Журналист Владислав Жуков приводит в своем телеграм-канале ответ Минспорта на обращение по поводу исключения Валиевой из сборной.
«Федерация фигурного катания России исключила Валиеву из списка кандидатов в спортивную сборную команду РФ по фигурному катанию», – говорится в ответе на обращение.
В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?
А фигуристке уже другие печеньки пообещали. Мы это уже видели.
И так-то любому,кроме ура-патриотов понятно, что орать про продажный КАС и ВАДА можно сколько угодно, а взносы платим, как миленькие, и решения КАС признаем. Все эти крики про проклятый и продажный запад от руководства - чистая риторика, на деле когда надо - они тут же сделают, как те им велят.
Хотя радости от этого мало ((
Но Валиеву всё одно кто-нибудь подставит... Не умышленно, конечно, а по дури.