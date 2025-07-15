Котик вернулся в «Нефтехимик» из «Амкара». Форвард – воспитанник нижнекамского клуба
Артем Котик пополнил состав «Нефтехимика».
24-летний нападающий вернулся в клуб из Нижнекамска после аренды в «Амкаре». Он воспитанник «Нефтехимика», за который провел 112 матчей и забил 12 голов.
С января Котик выступал за «Амкар» и отличился 10 раз в 13 играх 4-й группы Leon Второй лиги Б.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: официальный телеграм-канал «Нефтехимика»
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