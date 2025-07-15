Котик вернулся в «Нефтехимик» из «Амкара». Форвард – воспитанник нижнекамского клуба

Артем Котик пополнил состав «Нефтехимика».

24-летний нападающий вернулся в клуб из Нижнекамска после аренды в «Амкаре». Он воспитанник «Нефтехимика», за который провел 112 матчей и забил 12 голов.

С января Котик выступал за «Амкар» и отличился 10 раз в 13 играх 4-й группы Leon Второй лиги Б.