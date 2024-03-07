Елена Вяльбе: «Для меня загадка, почему допинг-пробы хранят на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать»

Елена Вяльбе заявила, что не понимает, зачем допинг-пробы хранят 8-10 лет.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о Всемирном антидопинговом кодексе WADA.

«Я считаю, что там очень много того, что нужно пересмотреть. Во-первых, этот допинг-лист, он расширяется с каждым годом.

И когда я слышу, что есть некий препарат, который защищает тебя от астмы, и WADA его проверила и сообщила, что нет никакой помощи спортивному результату, у меня возникает вопрос – а зачем он тогда в этом листе? И таких же препаратов очень много.

Другая загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно, шутка.

WADA должно бежать впереди фармацевтов, которые придумывают допинг. Должны на Олимпийских играх, чемпионатах мира тут же все проверить. Пусть это будет максимум два-три месяца, но зачем ждать 10 лет?» – сказала Вяльбе.