Елена Вяльбе: «Для меня загадка, почему допинг-пробы хранят на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать»

Теги допинг лыжные гонки ФЛГР WADA Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что не понимает, зачем допинг-пробы хранят 8-10 лет.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о Всемирном антидопинговом кодексе WADA.

«Я считаю, что там очень много того, что нужно пересмотреть. Во-первых, этот допинг-лист, он расширяется с каждым годом.

И когда я слышу, что есть некий препарат, который защищает тебя от астмы, и WADA его проверила и сообщила, что нет никакой помощи спортивному результату, у меня возникает вопрос – а зачем он тогда в этом листе? И таких же препаратов очень много.

Другая загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно, шутка.

WADA должно бежать впереди фармацевтов, которые придумывают допинг. Должны на Олимпийских играх, чемпионатах мира тут же все проверить. Пусть это будет максимум два-три месяца, но зачем ждать 10 лет?» – сказала Вяльбе.

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42 комментария
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Потому что, Лена, технологии на месте не стоят, и через 10 лет оборудование может заметить следы запрещенных веществ. Для любителей покукарекать про русофобию: Армстронга по этим же правилам вывели на чистую воду. Или это тоже был заговор?
+78
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+71
Я думаю, что улики по нераскрытым уголовным делам тоже нужно уничтожать через 3 (максимум 6) месяца после преступления. А то какие-то потом тесты ДНК изобретают, что-то находят, ну на фиг. Не поймали убийцу или насильника за полгода, дальше пусть живет себе спокойно
+46
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+40
Ответ Kirill Dmitriev
Потому что, Лена, технологии на месте не стоят, и через 10 лет оборудование может заметить следы запрещенных веществ. Для любителей покукарекать про русофобию: Армстронга по этим же правилам вывели на чистую воду. Или это тоже был заговор?
На зло России они даже своих спортсменов готовы подставить!!11
+31
-3
+28
Очень странная логика... Если спортсмен чист, ему до лампочки сколько его пробу хранить будут, хоть сто лет. А по логике Вяльбе: "не пойман за два месяца - не вор", так что ли??
+20
-2
+18
"почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет" - чтобы, возможно, исследовать их на наличие допинга новыми лабораторными способами и инструментами через это время, тётя

странно, что она не знает
+23
-5
+18
А не на допинге ли наша замечательная лыжная сборная? Иначе чего так переживать из-за десяти лет?
+19
-2
+17
Хорошо бы пробы самой Вяльбе найти и исследовать современными методами.
+17
-2
+15
Ответ Kirill Dmitriev
Потому что, Лена, технологии на месте не стоят, и через 10 лет оборудование может заметить следы запрещенных веществ. Для любителей покукарекать про русофобию: Армстронга по этим же правилам вывели на чистую воду. Или это тоже был заговор?
Вот гады, добродушного русского парня ради политики с говном смешали...
+17
-2
+15
Феноменально пещерное мышление
+16
-2
+14
Ответ zuevk
Комментарий скрыт
Вообще - то еще лет 8 назад за допинг появились статьи в уголовном кодексе…. Погуглите ;)
+9
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+9
Ответ Carlton Palmer
Все правильно, у спортменов должна быть презумпция невиновности. Если пробу взяли, проверили за три дня и ничего не нашли - он чист. Потом можете брать следующую, но это будет потом. А сейчас черти что.. Пробы становятся оружием в политической борьбе, минами которые активируют по желанию кого надо.. Кто сказал что они хранятся в должных условиях и их нельзя заменить
Тогда и с уголовно подозреваемыми в том же ключе - в течении 72 часов после задержания не смогли полностью доказать вину - на свободу человека.
+11
-3
+8
То есть, правда никому через несколько лет не нужна?
Может тогда и учебники истории надо писать только на последние несколько лет?
+7
-1
+6
теть, не напрягайся, думать не твое. просто смотри соловьева
+8
-2
+6
Ответ Даня Чебыкин
в чем?
В желании скрыть употребление допинга
+5
0
+5
Леночек хочет вернуться в ссср , как ее патрон . Люди прошлого не хотят и боятся будущего
+6
-1
+5
Ответ Lanc
То есть, правда никому через несколько лет не нужна? Может тогда и учебники истории надо писать только на последние несколько лет?
Так это типично советская история - "Вот умрёт Генсек, тогда и узнаем хороший он или плохой. Был."
+5
-1
+4
дуру из себя строит. почему хранят допинг-пробы столько времени всем известно - чтобы можно было проверить их на еще не известные общественности препараты. если их хранить пару-тройку месяцев, то побеждать будут исключительно допингисты из стран с государственной поддержкой - пример сочи тут показателен.
+2
0
+2
Ответ Kirill Dmitriev
Потому что, Лена, технологии на месте не стоят, и через 10 лет оборудование может заметить следы запрещенных веществ. Для любителей покукарекать про русофобию: Армстронга по этим же правилам вывели на чистую воду. Или это тоже был заговор?
Кто вывел Армстронга на чистую воду? ))) Если бы его не слил публично со всеми подробностями свой партнер по команде, до сих пор бы оставался героем американской нации. И никакая ВАДА ничего бы не нашла.
+2
0
+2
Ответ zuevk
Комментарий скрыт
А почему не является ? Нет ли в применении допинга признаков мошенничества с целью получения прибыли (то бишь, призовых) ? Причём с явным умыслом, без всяких там аффектов, спонтанных действий, косвенной вины потерпевшего.
+3
-1
+2
Ответ Lanc
То есть, правда никому через несколько лет не нужна? Может тогда и учебники истории надо писать только на последние несколько лет?
Правда нужна,только тогда у всех и вся...а не выборочная...
+2
0
+2
Ответ Даня Чебыкин
эээ, вообще то примерно так и есть. только откуда ты вязл 72 часа, я хз
люди в сизо могут годами ждать суда. вы вообще в какой стране живете то?
+1
0
+1
Ответ R Kukhov
На зло России они даже своих спортсменов готовы подставить!!11
Откроют и проверят только у тех,у кого надо,вот и все!
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+1
Ей бы на базаре стоять торговать - вот это ее настоящая профессия
+6
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+1
Ответ RealFlector
люди в сизо могут годами ждать суда. вы вообще в какой стране живете то?
миллионы ожидающих суда в СИЗО, я так и вижу эту картину.ох уж эти либероиды)
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Ответ veramarso
Очень странная логика... Если спортсмен чист, ему до лампочки сколько его пробу хранить будут, хоть сто лет. А по логике Вяльбе: "не пойман за два месяца - не вор", так что ли??
В отличие от бытового криминала, в пробах находят не следы запрещённого вещества, а отклонения в спектре, которые могут свидетельствовать об употреблении запрещённого вещества. А могут не свидетельствовать, тут как решит лаборант. Это казуистика.
И к слову, микродозы ЭПО не ловятся современными методами и ловиться не будут, так как все следы от него выходят через пару дней после окончания курса. Достаточно перед крупными соревнованиями просто 1 раз забить на визит допинг-офицера. А в случае с норвежцами или американцами скорее всего и забивать не надо, никто не придёт
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Как де много троллей развелось в комментах. Напоминает времена рассвета ЖЖ, лет 10-12 назад.
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Хранят их столько лет , чтоб Вам Вяльбе лучше спалось и сладко пилось ....
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