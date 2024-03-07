Елена Вяльбе: «Для меня загадка, почему допинг-пробы хранят на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать»
Елена Вяльбе заявила, что не понимает, зачем допинг-пробы хранят 8-10 лет.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о Всемирном антидопинговом кодексе WADA.
«Я считаю, что там очень много того, что нужно пересмотреть. Во-первых, этот допинг-лист, он расширяется с каждым годом.
И когда я слышу, что есть некий препарат, который защищает тебя от астмы, и WADA его проверила и сообщила, что нет никакой помощи спортивному результату, у меня возникает вопрос – а зачем он тогда в этом листе? И таких же препаратов очень много.
Другая загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно, шутка.
WADA должно бежать впереди фармацевтов, которые придумывают допинг. Должны на Олимпийских играх, чемпионатах мира тут же все проверить. Пусть это будет максимум два-три месяца, но зачем ждать 10 лет?» – сказала Вяльбе.
странно, что она не знает
Может тогда и учебники истории надо писать только на последние несколько лет?
И к слову, микродозы ЭПО не ловятся современными методами и ловиться не будут, так как все следы от него выходят через пару дней после окончания курса. Достаточно перед крупными соревнованиями просто 1 раз забить на визит допинг-офицера. А в случае с норвежцами или американцами скорее всего и забивать не надо, никто не придёт