«Зенит» готов был платить Риосу 4-5 млн евро в год. «Рома» предлагает хавбеку «Палмейраса» 2,2 млн (UOL)

«Зенит» готов платить Ричарду Риосу вдвое больше, чем «Рома».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга предложил «Палмейрасу » 30 млн евро за полузащитника. Сам Риос отказал «Зениту » и уже договорился с «Ромой».

По информации UOL, «Зенит» был готов платить хавбеку 4-5 млн евро за сезон, в то время как «Рома » предлагает 2,2 млн евро в год.

Сообщается, что предложение римлян за футболиста с учетом бонусов составляет около 27 млн евро. При этом 30 млн евро, предложенные петербуржцами, планировалось разделить на три транша по 10 млн евро.

В сезоне-2025 Риос провел 9 матчей в рамках чемпионата Бразилии. Его статистику можно найти здесь .