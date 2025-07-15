«Зенит» готов был платить Риосу 4-5 млн евро в год. «Рома» предлагает хавбеку «Палмейраса» 2,2 млн (UOL)
«Зенит» готов платить Ричарду Риосу вдвое больше, чем «Рома».
Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга предложил «Палмейрасу» 30 млн евро за полузащитника. Сам Риос отказал «Зениту» и уже договорился с «Ромой».
По информации UOL, «Зенит» был готов платить хавбеку 4-5 млн евро за сезон, в то время как «Рома» предлагает 2,2 млн евро в год.
Сообщается, что предложение римлян за футболиста с учетом бонусов составляет около 27 млн евро. При этом 30 млн евро, предложенные петербуржцами, планировалось разделить на три транша по 10 млн евро.
В сезоне-2025 Риос провел 9 матчей в рамках чемпионата Бразилии. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: UOL
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