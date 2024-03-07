Официально: Майк Тайсон подерется с Джейком Полом 21 июля

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом по правилам бокса.

Об этом объявила пресс-служба MVP Promotions. Поединок между и состоится в ночь на 21 июля в Далласе (Техас) на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти». Турнир покажет платформа Netflix.

Информацию о бое в соцсетях подтвердил Майк Тайсон: «Мы подписали контракт».

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