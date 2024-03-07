Официально: Майк Тайсон подерется с Джейком Полом 21 июля

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом по правилам бокса.

Об этом объявила пресс-служба MVP Promotions. Поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится в ночь на 21 июля в Далласе (Техас) на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти». Турнир покажет платформа Netflix.

Информацию о бое в соцсетях подтвердил Майк Тайсон: «Мы подписали контракт».

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36%
Джейк Пол
Ничья
11%
Рой Джонс-младший

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49 комментариев
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Это всё, что нужно знать об эволюции бокса за последние 30 лет.
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Охренеть, неожиданно)) вывеска интересная, что не говори
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Какой вывод можно сделать из этого боя? Не прогуливайте все деньги, когда хорошо зарабатываете! Отложите часть на старость. Это совсем несложно, когда вы в шоколаде и очень поможет, когда окажетесь в д***е
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Ответ Варлампий Варлампий
дедушка против действующего боксера, странный бой
Когда в молодости не позаботился о безбедной старости
+21
-3
+18
дедушка против действующего боксера, странный бой
+20
-4
+16
Ответ Crestbook
Какой вывод можно сделать из этого боя? Не прогуливайте все деньги, когда хорошо зарабатываете! Отложите часть на старость. Это совсем несложно, когда вы в шоколаде и очень поможет, когда окажетесь в д***е
Майк разве в д***е? Постоянно на виду в медиа, уверен, доход с этого имеет. Просто в нынешнюю эпоху «поп» боев его имя позволяет до сих пор рубить приличный кэш, который он по-любому получит за бой с Полом
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За Тайсона
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Когда в молодости не позаботился о безбедной старости
А у него прям бедная старость, ага, бедолага Майк прям бедствует)
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+10
Ответ Джанлука Нальюка
Надеюсь, Майк не упадет за деньги. Очень хочется, чтобы он размазал Пола в первом раунде
Ну или хотя бы просто размазал
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Надеюсь, Майк не упадет за деньги.
Очень хочется, чтобы он размазал Пола в первом раунде
+10
-2
+8
а когда бой Рокки Бальбоа и Логан Пол?)
+8
0
+8
Ответ xxx-xxx
А у него прям бедная старость, ага, бедолага Майк прям бедствует)
Не шикует точно. Данных о его состоянии не встречал, но судя по его постоянному присутствию на разных ивентах, корпоративах, ахматсилах и прочих публичных саунах зарабатывать ему приходится.
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и тут мы о****ли
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Ответ di Malkovich
Это всё, что нужно знать об эволюции бокса за последние 30 лет.
Просто бокс уже прошел все стадии эволюции. ММА позже зародился, но когда-то станет таким же несобытийным видом спорта. Да даже уже сейчас в главном бою юбилейного турнира участники, которые без году неделя в ЮФС.
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возвращение живых мертвецов
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Майк! Каков твой гонорар от этого боя? Весь подъезд спрашивает......
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Надеюсь, Майк откусит ему тоже ухо
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какой ужас
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за Пола конечно больше заплатят, чем за Емельяненко. но думаю без шансов для Майка(
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Увы, здесь без шансов для Майка.
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с джеком монсоном не хочет? или с иришкой чики пики?
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Мне кажется Полу нужно уже брать рингнейм - Некромант.
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Ответ Ма Из
По сравнению с тем, где он мог быть, если бы грамотно распорядился своими миллионами, да - в д....е
Если Майк Тайсон в дерьме, то в чем тогда ты?
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Ответ Ма Из
По сравнению с тем, где он мог быть, если бы грамотно распорядился своими миллионами, да - в д....е
Да так обо всем можно рассуждать в прошедшем времени, если бы это.. если бы то.. В жизни бывают взлеты и падения - это нормально. Тем более, никто из нас не может знать о его текущем финансовом положении
Майк своё имя сделал в свое время, и это имя будет кормить его до конца жизни. Почти в 60 срубит за один бой с Полом столько, сколько большинство за жизнь не заработает - это находиться в д***ме?
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Ответ Джанлука Нальюка
Надеюсь, Майк не упадет за деньги. Очень хочется, чтобы он размазал Пола в первом раунде
57 лет ) да бросьте вы )
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Думаю старина Майк подготовится как следует...думаю весь мир будет за него болеть.
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Ответ Варлампий Варлампий
дедушка против действующего боксера, странный бой
ничего странного, если учесть, что этот бой не имеет никакой спортивной составляющей и прободится лишь с целью продать вывеску доверчивым буратинам
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Ответ Варлампий Варлампий
дедушка против действующего боксера, странный бой
Дейстующий кто? Вы бокс не унижайте.
Это действущий махатель руками в красных перьях.
Который очень хочет, чтобы его считали боксёром.
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Ответ Scorpion
Думаю старина Майк подготовится как следует...думаю весь мир будет за него болеть.
Опять будет передвигаться как под наркозом от марихуанны)
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Ответ Джанлука Нальюка
Надеюсь, Майк не упадет за деньги. Очень хочется, чтобы он размазал Пола в первом раунде
Чтобы упасть даже от Пола, ему уже не нужно платить деньги.
Полностью утраченная координация и ржавые суставы.
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