Официально: Майк Тайсон подерется с Джейком Полом 21 июля
Майк Тайсон подерется с Джейком Полом по правилам бокса.
Об этом объявила пресс-служба MVP Promotions. Поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится в ночь на 21 июля в Далласе (Техас) на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти». Турнир покажет платформа Netflix.
Информацию о бое в соцсетях подтвердил Майк Тайсон: «Мы подписали контракт».
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Очень хочется, чтобы он размазал Пола в первом раунде
Майк своё имя сделал в свое время, и это имя будет кормить его до конца жизни. Почти в 60 срубит за один бой с Полом столько, сколько большинство за жизнь не заработает - это находиться в д***ме?
Это действущий махатель руками в красных перьях.
Который очень хочет, чтобы его считали боксёром.
Полностью утраченная координация и ржавые суставы.