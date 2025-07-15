Фрейша о критике Ямаля за вечеринку: «Помните, что говорили о Месси на протяжении 15 лет? Теперь то же самое делают с Ламином. Их лай – лучшая мотивация выигрывать титулы»

Тони Фрейша отреагировал на критику Ламина Ямаля за вечеринку.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление , в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

«Помните, что они пытались сделать с Месси на протяжении 15 лет? И что они о нем говорили? Ну, теперь они делают то же самое с Ламином .

Нет лучшей мотивации продолжать выигрывать титулы, чем их лай 💪🏆💙❤️» – написал бывший директор «Барселоны».