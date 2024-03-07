Кубок Гагарина. «Металлург» в гостях у «Амура», «Авангард» сыграет с «Ладой», «Торпедо» против СКА

Теги Авангард Металлург Мг Лада СКА Амур Торпедо результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Металлург» сыграет в гостях с «Амуром» в 4-м матче 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Авангард» встретится на выезде с «Ладой», СКА – с «Торпедо».

Кубок Гагарина

Первый раунд

Амур – Металлург Мг
Дата проведения
7 марта, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Лада – Авангард
Дата проведения
7 марта, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

Торпедо – СКА
Дата проведения
7 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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23 комментария
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И опять вся страна от мала до велика болеет за Торпедо.
+12
-4
+8
Доброго утра! Торпедо в четвертом матче серии… матч очень важный для обеих команд… Торпедо необходимо выгрызать победу! Нагорный с вами! Сыграйте в ХОККЕЙ! Верим в команду! Всем здоровья!
+7
-1
+6
Все ответственные и здравые любители хоккея сегодня болеют за Торпедо , за красивый и комбинационный хоккея профессора Игоря Николаевича Ларионова , за малину , за здоровый образ жизни , за справедливость! To strive, to seek, to find, and not to yield- бороться и искать , найти и не сдаваться !
+8
-3
+5
Амуру и Торпедо - сравнять счет в серии.
Лада - похоже все. Авангард первый и единственный заберет свою серию 4:0.
+6
-2
+4
удачи и победы Торпедо!
+6
-3
+3
Ответ Andy
малыш ты из детского сада про всю страну слышал?))
Maлышкa, кажется ты слишком разговорилась? Твoй праздник не сегодня, а завтра. 🤣
+2
0
+2
Амур, ждём реванша!!! В пути на Платинум Арену )
+2
0
+2
Победы ястребам! Пора завершать серию.
+3
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+2
вся страна за хоккей, а не его пародию.
вперéд, торпедо!
+6
-4
+2
Удачи Торпедо и Амуру !
+4
-2
+2
Торпеды и Амур победу ждём.
+6
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За тигров Амура, сегодня надо выгрызать победу по любому!
+3
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Хочется привести слова из песни, которые я ассоциирую с нижегородским Торпедо : «Нас бьют, мы — летаем от боли все выше,
Крыло расправляя над собственной крышей.
Нас бьют, мы — летаем, смеемся и плачем,
Внизу оставляя свои неудачи».
+3
-2
+1
Нам забьют, и мы забьём,
Этот скользкий лё-ё-ёд…
Вратарь шайбу отобьёт,
«Металлург», вперё-ё-ёд!
+4
-3
+1
От Торпедо ждём победы !
+3
-3
0
Авангарду сегодня надо заканчивать серию, ждать пару и готовиться . Хватит тянуть резинку.
+3
-3
0
За Магнитку и Торпедо!
+5
-5
0
Торпедо сравнять счет, Авангарду закончить серию!
+2
-2
0
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