Кубок Гагарина. «Металлург» в гостях у «Амура», «Авангард» сыграет с «Ладой», «Торпедо» против СКА
«Металлург» сыграет в гостях с «Амуром» в 4-м матче 1-го раунда Кубка Гагарина.
«Авангард» встретится на выезде с «Ладой», СКА – с «Торпедо».
Первый раунд
- Дата проведения
- 7 марта, 12.00, «Платинум-арена»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 7 марта, 18.00, «Лада-Арена»
Счет в серии: 0-3
- Дата проведения
- 7 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лада - похоже все. Авангард первый и единственный заберет свою серию 4:0.
вперéд, торпедо!
Крыло расправляя над собственной крышей.
Нас бьют, мы — летаем, смеемся и плачем,
Внизу оставляя свои неудачи».
Этот скользкий лё-ё-ёд…
Вратарь шайбу отобьёт,
«Металлург», вперё-ё-ёд!