Кубок Гагарина. «Металлург» в гостях у «Амура», «Авангард» сыграет с «Ладой», «Торпедо» против СКА

«Металлург» сыграет в гостях с «Амуром» в 4-м матче 1-го раунда Кубка Гагарина.

« » встретится на выезде с «Ладой», – с « ».

Первый раунд

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 0-3

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ