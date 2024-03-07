«Нэшвилл» обменял Тренина в «Колорадо»

Яков Тренин обменян в «Колорадо» из «Нэшвилла».

Российский нападающий перешел в «Эвеланш», кроме того, клуб в рамках этого обмена также получил 20-летнего защитника Грэма Сворда.

В качестве компенсации « » получил 21-летнего защитника Джереми Гензела и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.

Соглашение Тренина с зарплатой 1,7 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

В этом сезоне набрал 14 (10+4) очков при полезности «плюс 12» в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и среднем игровом времени 15:03.