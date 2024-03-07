«Нэшвилл» обменял Тренина в «Колорадо»
Яков Тренин обменян в «Колорадо» из «Нэшвилла».
Российский нападающий перешел в «Эвеланш», кроме того, клуб в рамках этого обмена также получил 20-летнего защитника Грэма Сворда.
В качестве компенсации «Нэшвилл» получил 21-летнего защитника Джереми Гензела и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.
Соглашение Тренина с зарплатой 1,7 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.
В этом сезоне Яков Тренин набрал 14 (10+4) очков при полезности «плюс 12» в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и среднем игровом времени 15:03.
Если без шуток, то очень подходящее и качественное усиление для Колорадо, Тренин принесет много пользы в 3 или даже 2 звене. Игрок под стиль матчей плей-офф!
Сакик явно серьезно готовится (четвертый обмен за два дня)
Тренин может спокойно заменить любого из них без особой потери качества.
Например, сделать второе звено: Тренин - Миттельстадт - Ничушкин
и третье Друэн - Колтон - Паризе
сразу апгрейд для четвертого Коглиано - Вуд - Кивиранта