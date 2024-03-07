«Нэшвилл» обменял Тренина в «Колорадо»

Теги переходы Нэшвилл Колорадо НХЛ Яков Тренин Хоккей

Яков Тренин обменян в «Колорадо» из «Нэшвилла».

Российский нападающий перешел в «Эвеланш», кроме того, клуб в рамках этого обмена также получил 20-летнего защитника Грэма Сворда.

В качестве компенсации «Нэшвилл» получил 21-летнего защитника Джереми Гензела и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.

Соглашение Тренина с зарплатой 1,7 миллиона долларов рассчитано до завершения этого сезона.

В этом сезоне Яков Тренин набрал 14 (10+4) очков при полезности «плюс 12» в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и среднем игровом времени 15:03.

14 комментариев
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Шанс на Кубок для Якова
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Валера встречай земляка! Челябинск захватывает Денвер)

Если без шуток, то очень подходящее и качественное усиление для Колорадо, Тренин принесет много пользы в 3 или даже 2 звене. Игрок под стиль матчей плей-офф!
Сакик явно серьезно готовится (четвертый обмен за два дня)
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Для Тренина хороший обмен.
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Реально перешёл в контендер. Игрового времени будет мало, но зато может выиграть Кубок.
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рад за Яшу
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Колорадо круто работает Маклафлин или Сакик. Но обмены прямо по проблемным позициям. Ещё Чарли Линдгрена осталось у Вашика забрать и можно смело идти в плов.
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Кайф
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Нехило так Колорадо усилился. Для Якова тоже хороший вариант
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Вот это очень здорово. Думаю может раскрыться и быть аналогом Барбашева
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Ответ Kirill HG
Валера встречай земляка! Челябинск захватывает Денвер) Если без шуток, то очень подходящее и качественное усиление для Колорадо, Тренин принесет много пользы в 3 или даже 2 звене. Игрок под стиль матчей плей-офф! Сакик явно серьезно готовится (четвертый обмен за два дня)
Согласен
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Ответ Kirill HG
Валера встречай земляка! Челябинск захватывает Денвер) Если без шуток, то очень подходящее и качественное усиление для Колорадо, Тренин принесет много пользы в 3 или даже 2 звене. Игрок под стиль матчей плей-офф! Сакик явно серьезно готовится (четвертый обмен за два дня)
Ну во втором вряд ли,а вот третье-четвертое - да, вполне может оказатьсяочень полезен.
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Ответ sancho81
Ну во втором вряд ли,а вот третье-четвертое - да, вполне может оказатьсяочень полезен.
Формально на краях 2 звена Колорадо сейчас играют Паризе и Друэн, в третьем Вуд и Кивиранта.

Тренин может спокойно заменить любого из них без особой потери качества.

Например, сделать второе звено: Тренин - Миттельстадт - Ничушкин

и третье Друэн - Колтон - Паризе

сразу апгрейд для четвертого Коглиано - Вуд - Кивиранта
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