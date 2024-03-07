Родионенко о том, что гимнасты отказались от отбора на Олимпиаду: «На СВО наши ребята жизни отдают, а мы согласимся выступать на унизительных условиях? Мы не предатели»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира Валентина Родионенко Париж-2024 Политика Гимнастика

Российские гимнасты сознательно отказались от отбора на Олимпиаду в Париже.

Об этом рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Россияне лишились возможности отобраться на Игры, так как не заявились на квалификационный этап Кубка мира в Баку.

«Мы намеренно не участвуем в отборе на Олимпиаду. Мы отказываемся участвовать в качестве нейтральных спортсменов. На СВО наши ребята жизни свои отдают, а мы ради того, что, может быть, нам дадут завоевать какую‑то медаль, согласимся выступать на таких унизительных условиях? Это настоящее предательство, мы не предатели.

Никто из гимнастов не сказал, что он пойдет отбираться на Олимпиаду на таких условиях. Даже поползновений таких не было. Все единогласно приняли решение не выступать в качестве нейтральных спортсменов. У нас полная ясность в этом вопросе», – сказала Родионенко.

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28 комментариев
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Так уволься и иди санитаркой на СВО, зачем нам вообще тренер сборной по гимнастике когда люди там умирают?
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они не только "жизни свои отдают", они чужие жизни забирают
но про это скрепно-духовные даже не задумываются
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А раньше почему ездили под нейтральным статусом?
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Ну и сами себя высекли. Без вас Олимпиада хуже не станет.
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До сво единогласно были за выступления под нейтральным флагом?
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Вы предали спортивные мечты своих атлетов
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А почему ты здесь, а не там? Дуй туда, подай пример. Зачем нужен тренер сборной, если там жизни отдают?
Кто-то просил жизни отдавать за страну на чужой территории?
И потом, до войны тоже были предатели, когда без флага и гимна в том же Токио выступали?
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Молодцы. Отцы и деды строем ходили и единообразно мыслили и им этот навык успешно передали. Еще бы внятно объяснили в чем же участие в Олимпиаде от своей страны является предательством.
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Да хватит уже, по поводу и без повода, СВО приплетать🤨
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А за что ребята на СВО свои жизни отдают?
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Вопрос простой - за что или кого люди умирают? Хотелки царька!
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Мы не предатели и ещё раз отхлябнул из госкорыта
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Самое печальное, что они начинают заниматься не своим делом. Спортсмен должен тренироваться и соревноваться. Бить рекорды, побеждать. А тут... высокопарные речи о предательстве, "СВО", условия. И вот эти вот "наставники" лишают смысла жизни своих же подопечных. Говорят про "Спорт вне политики"... На словах Львы Толстые, а не деле ..уи простые.
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"Мы отказываемся участвовать в качестве нейтральных спортсменов. На СВО наши ребята жизни свои отдают, а мы ради того, что, может быть, нам дадут завоевать какую‑то медаль, согласимся выступать на таких унизительных условиях? Мы лучше ничего не будем делать, просто получать гранты!"
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Взяли отобрались и порвали бы всех на олимпиаде . Это был бы лучший показатель что нам море по колено
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Тогда винтовку в руки – и вперед!
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Комментарий удален модератором
Правильный поступок.
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Очередной патриотический запой...
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Государство, то есть народ, вкладывал в вас деньги, чтобы вы выигрывали медали для него, в том числе и на Олимпиаде, а вам значит западло какие то препятствия дополнительные для этого преодолевать? Что это, если не предательство народа? И на кой тогда вы нужны?
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Ответ Гриша
Комментарий скрыт
В ваших снах.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А почему ты здесь, а не там? Дуй туда, подай пример. Зачем нужен тренер сборной, если там жизни отдают? Кто-то просил жизни отдавать за страну на чужой территории? И потом, до войны тоже были предатели, когда без флага и гимна в том же Токио выступали?
Главное нос по ветру держать и доступ к подачкам власти обеспечен.
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