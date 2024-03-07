Родионенко о том, что гимнасты отказались от отбора на Олимпиаду: «На СВО наши ребята жизни отдают, а мы согласимся выступать на унизительных условиях? Мы не предатели»

Российские гимнасты сознательно отказались от отбора на Олимпиаду в Париже.

Об этом рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Россияне лишились возможности отобраться на Игры, так как не заявились на квалификационный этап Кубка мира в Баку.

«Мы намеренно не участвуем в отборе на Олимпиаду. Мы отказываемся участвовать в качестве нейтральных спортсменов. На СВО наши ребята жизни свои отдают, а мы ради того, что, может быть, нам дадут завоевать какую‑то медаль, согласимся выступать на таких унизительных условиях? Это настоящее предательство, мы не предатели.

Никто из гимнастов не сказал, что он пойдет отбираться на на таких условиях. Даже поползновений таких не было. Все единогласно приняли решение не выступать в качестве нейтральных спортсменов. У нас полная ясность в этом вопросе», – сказала Родионенко.

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