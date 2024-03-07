Прокоп перешел в «Родину Медиа». Это команда Тарасова и Каряки

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка Алексей Гасилин Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Прокоп трансферы «T-Killah» Александр Тарасов Чисто Питер Медиафутбол

Бывший хавбек «Амкала» Прокоп перешел в «Родину Медиа».

Клуб объявил о трансфере 21-летнего полузащитника, опубликовав ролик с презентацией новичка и несколько фотографий.

В видео Прокоп встречается с представителями «РМ» Дмитрием Тарасовым и Алексеем Гасилиным и подписывает контракт. Перед этим он игнорирует входящие вызовы от «Чисто Питер» и 2Drots.

В начале февраля полузащитник скандально ушел из «Амкала». Клуб решил с ним расстаться из-за фото в форме 2Drots.

Михаил Прокопьев – один из популярнейших медиафутболистов России. В конце 2022 года он уехал в профессиональный болгарский клуб «Ботев», но покинул его спустя четыре месяца, не проведя ни одного официального матча.

«Родина Медиа» – клуб Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah. Тренирует команду Андрей Каряка.

Фото: телеграм-канал «Родины Медиа»

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13 комментариев
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Главная новость? Спортс, вы серьезно?))
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Команда Бузова и Каряки это конечно сильно, хороший анекдот. Ну а спротс дальше продолжает радовать нас "важными" новостями на главной
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Прокоп…подкоп…закоп…перекоп
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Какие же тупые прозвища у них, креатива просто ноль
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Где, где тут диз ставить?
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Кто это вообще?
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очень важная информация
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Какой ресурс, такие и новости на главной.
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Понос куда перейдёт?
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Ответ dimonivanov
Какие же тупые прозвища у них, креатива просто ноль
дак это же не прозвище вроде, а его фамилия... это как ругаться на то что кто-то сокращает и называет поляка Лева вместо Левандовски, вы какую-то чушь написали
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