Прокоп перешел в «Родину Медиа». Это команда Тарасова и Каряки

Бывший хавбек «Амкала» Прокоп перешел в «Родину Медиа».

Клуб объявил о трансфере 21-летнего полузащитника, опубликовав ролик с презентацией новичка и несколько фотографий.

В видео Прокоп встречается с представителями «РМ» Дмитрием Тарасовым и и подписывает контракт. Перед этим он игнорирует входящие вызовы от « » и 2Drots.

В начале февраля полузащитник скандально ушел из «Амкала». Клуб решил с ним расстаться из-за фото в форме 2Drots.

Михаил Прокопьев – один из популярнейших медиафутболистов России. В конце 2022 года он уехал в профессиональный болгарский клуб «Ботев», но покинул его спустя четыре месяца, не проведя ни одного официального матча.

«Родина Медиа» – клуб Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah. Тренирует команду Андрей Каряка.

Фото: телеграм-канал «Родины Медиа»

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