СКА ведет 3-1 в серии с «Торпедо», выиграв 4:1 в четвертом матче. У команды Ротенберга три победы подряд в ходе серии
СКА одержал третью победу в серии против «Торпедо».
Команда под руководством Романа Ротенберга выиграла со счетом 4:1 в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.
Это третья победа СКА подряд по ходу этой серии после поражения 2:5 в первой встречи.
Таким образом, на данный момент счет в серии 3-1 в пользу питерского клуба.
Пятый матч серии пройдет 9 марта на домашней площадке СКА.
Кульбакова с сухарем!
Профессор обещал победу, но ничего нового с предыдущей игрой не придумал, поэтому и проиграл...
Оставайтесь всегда привлекательными для ваших мужчин!
Ну а СКА с победой!
Дома надо закончить с этой малиной!
3/16.