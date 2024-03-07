СКА ведет 3-1 в серии с «Торпедо», выиграв 4:1 в четвертом матче. У команды Ротенберга три победы подряд в ходе серии

СКА одержал третью победу в серии против «Торпедо».

Команда под руководством выиграла со счетом 4:1 в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

Это третья победа СКА подряд по ходу этой серии после поражения 2:5 в первой встречи.

Таким образом, на данный момент счет в серии 3-1 в пользу питерского клуба.

Пятый матч серии пройдет 9 марта на домашней площадке .