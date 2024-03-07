СКА ведет 3-1 в серии с «Торпедо», выиграв 4:1 в четвертом матче. У команды Ротенберга три победы подряд в ходе серии

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА одержал третью победу в серии против «Торпедо».

Команда под руководством Романа Ротенберга выиграла со счетом 4:1 в четвертой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

Это третья победа СКА подряд по ходу этой серии после поражения 2:5 в первой встречи.

Таким образом, на данный момент счет в серии 3-1 в пользу питерского клуба.

Пятый матч серии пройдет 9 марта на домашней площадке СКА.

26 комментариев
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СКА с победой!
Кульбакова с сухарем!
Профессор обещал победу, но ничего нового с предыдущей игрой не придумал, поэтому и проиграл...
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Ответ 1905vb
СКА с победой! Кульбакова с сухарем! Профессор обещал победу, но ничего нового с предыдущей игрой не придумал, поэтому и проиграл...
Ну как не придумал. Поставил импортную дырку в раму.
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Если бы Кульбаков ещё и голы забивал у Торпедо. Хорош очень.
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Послезавтра отправим Торпедо делать заготовки из малинового варенья. СКА с Победой!
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Ответ Kazanest
Я так понимаю два в чистую слитых домашних матча? Поволжские команды невзрачны в этом ПО🤷
Ты это про Локомотив?
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От всей души поздравляю всех без исключения болельщиков Торпедо с наступающим праздником 8 марта!
Оставайтесь всегда привлекательными для ваших мужчин!
Ну а СКА с победой!
Дома надо закончить с этой малиной!
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С победой СКА. Сегодня красиво поздравили наших питерских девчушек. Спасибо ребята.
+3
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Я бы даже сказал, что у СКА не только три подряд, но и с каждым матчем команда все увереннее играет, как в игровом плане, так и в физическом. Просто дилетант Ромка своих летом гонял, а Профессор хоккея жевал малину вместо предсезонки.
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Торпедо уже едет закрывать серию? На поезде?
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В этом сезоне больше в Нижний не поедем.
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Скоро будут самолетные ноги Спартак вас вынесет
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Продолжаем!
3/16.
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увы
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Ответ Кк
Ты это про Локомотив?
ОМГ, про них я и забыл
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Ответ wfhm777
Послезавтра отправим Торпедо делать заготовки из малинового варенья. СКА с Победой!
попадете на Спартак и будут у вас опять самолетные ноги народ не обманешь отдали все силы и. т. д.
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Ответ wfhm777
Послезавтра отправим Торпедо делать заготовки из малинового варенья. СКА с Победой!
не говори гоп как говорится
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Ответ Кк
А это ребята из культурной столицы подтянулись! Их мы узнаем по стилю общения))
Ну до вашего Олега НН далеко, он тут ещё пару дней назад хамил напропалую. Теперь сдулся. С чего бы?
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