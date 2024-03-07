Василий Титов: «В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира ФСГР Париж-2024 Василий Титов Гимнастика

Василий Титов высказался о том, что российские гимнасты не выступят на Олимпиаде.

Россияне лишились возможности отобраться на Игры в Париже, так как не заявились на квалификационный этап Кубка мира в Баку.

«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус. И никто из них не стал подавать заявку на участие в турнире в Баку в таком статусе, поэтому никто на него и не поехал. Это осознанный выбор наших спортсменов и тренеров.

Данный турнир был частью квалификационного отбора к Олимпиаде. Мы его пропустили и в последующих Кубках мира также не будем принимать участие», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт

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11 комментариев
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Очень обидно. Цель спортсмена выйграть ОИ, это вершина его достижений. Жаль что из-за политических игр, ребята останутся за бортом этого спортивного праздника
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Потому что мы хотим кушать из госкорыта долго и вкусно
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А потом будут ныть что нет международных соревнований и подготовки
Понимаю что это стоит приказ сверху, но такими темпами особые ушлые пойдут в другие сборные, а те кто останутся будут соревноваться на уровне турнира "кожаный мяч", просто зарабатывая свои деньги и не думая о каком-то высочайшем уровне
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Часто после завершения определенных исторических процессов пишут книги и исследования про "потерянное поколение". Уже можно браться за перо.
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Комментарий удален модератором
Все очень сильно расстроились из-за этого) баба с воза кобыле легче.
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Ответ Kex
А потом будут ныть что нет международных соревнований и подготовки Понимаю что это стоит приказ сверху, но такими темпами особые ушлые пойдут в другие сборные, а те кто останутся будут соревноваться на уровне турнира "кожаный мяч", просто зарабатывая свои деньги и не думая о каком-то высочайшем уровне
Почитайте условия допуска для начала. И ответьте на вопрос,считаете ли ,что это нормальные и адекватные условия участия?
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Ответ deepdish
Комментарий удален модератором
У меня и евреи и хо лы в почете, как и люди любой другой национальности. Новость воспринимаю с иронией, так как добровольность этого отказа ставлю под серьезное сомнение. Но как бы то ни было, гимнасты - взрослые люди, не хотят соревноваться - их дело, их жизнь, и пенять им только на себя.
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