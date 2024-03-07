Василий Титов: «В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус»

Василий Титов высказался о том, что российские гимнасты не выступят на Олимпиаде.

Россияне лишились возможности отобраться на Игры в , так как не заявились на квалификационный этап Кубка мира в Баку.

«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус. И никто из них не стал подавать заявку на участие в турнире в Баку в таком статусе, поэтому никто на него и не поехал. Это осознанный выбор наших спортсменов и тренеров.

Данный турнир был частью квалификационного отбора к Олимпиаде. Мы его пропустили и в последующих Кубках мира также не будем принимать участие», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт